Her får unge boligkjøpere billigst lån

Hvis du er under 34 år får du boliglånet billigere.

Dersom du er under 34 år og trenger å belåne boligen opp mot 85 prosent av markedsverdien er lånene som er rettet mot unge under 34 år de billigste lånene. Disse lånene kan gi deg adskillige tusener ekstra i lavere renteutgifter enn du ellers ville fått.

En vanlig rentefordel er at selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdien, får du en rentesats som gis til lån innenfor 60-75 prosent av markedsverdien.

Lån som går opp til 85 prosent av markedsverdi har gjerne en mye høyere rente enn ungdomslånene.

En del banker gi lavere rente hvis lånet går til kjøp av første bolig. Da kalles lånet for Førstehjemslån. Med "Boliglån for unge" spiller det ingen rolle om det er første, andre eller tredje gangs kjøp. Da kan du også refinansiere boliglånet ditt så lenge du holder aldersgrensen.

Det kan også være aktuelt å få sidesikkerhet hos foreldre for å kunne få en høyere belåning enn 85 prosent av markedsverdien.

Les: Guide til boliglån og Førstehjemslån.

Dette er lånene med de laveste rentene

Her kan du først se en liste med Boliglån for unge. Deretter en liste med Førstehjemslån.

Forutsetningen er et lån på 2 millioner kroner, og at lånet kan gå opp til 85 prosent av markedsverdi.

Vi har i denne oversikten tatt med alle landsdekkende banker, og de største regionale - totalt 50.

Toppen av listen er dominert av lån fremforhandlet av fagforeninger. For alle disse lånene gjelder det at du må være medlem for å kunne få dette lånet. Noen banker krever også at man har BSU-konto hos dem for at man skal få et Ung-lån. De fleste krever som minimum at du må ha lønnskonto med lønnsinngang og bruk av nettbank.

Aller billigst er lånene fra Akademikerne og Juristforbundet med en nominell rente på 2,32 prosent, og en effektiv rente på 2 millioner kroner.

Deretter følger en helt ny landsdekkende avtale som LO har fremforhandlet med SpareBank 1 SMN som også har en nominell rente på 2,32 prosent. På grunn av høyere gebyrer blir den effektive renten 2,42 prosent. LO har også laget en landsdekkende avtale med SpareBank 1 Østlandet, som har en nominell rente på 2,43 prosent og effektiv rente å 2,54 prosent.

Det er også andre SpareBank 1-banker som gir bedre betingelser til LO-medlemmer (de fleste er regionale). Her har vi bare tatt med de to hovedavtalene.

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og YS har en avtale med Gjensidige som gir en nominell rente på 2,44, effektivt 2,52 prosent. Dette er helt likt som Sykepleierforbundets avtale med DNB.

Din Bank (avdeling i Sparebanken Øst) har den laveste renten av bankene som er åpen for alle. Nominell rente er 2,46 prosent, effektiv rente er 2,49 prosent. Det er ingen gebyrer. Hvis lånet er under 2 millioner kroner, er renten 2,76 prosent.

De neste åpne bankene er SpareBank 1 Lom & Skjåk, og Nybygger.no (også en avdeling i Spb Øst).

Listen er sortert etter effektiv rente (beregnet på 2 millioner kroner, med 15 års nedbetalingstid).

Her kan du se rentene på "vanlige" boliglån.

Bank Nom Eff Etablg. Term.g. Akademikerne - Danske Bank 2,32% 2,39% 0 540 Juristforbundet - Handelsbanken 2,32% 2,39% 0 540 LOfavør - SpareBank 1 SMN 2,32% 2,41% 1 325 600 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO 2,34% 2,42% 1 250 480 SpareBank 1 Nord-Norge LO 2,34% 2,47% 5 000 720 NAL - Gjensidige 2,39% 2,47% 0 600 SpareBank 1 SR-Bank LO 2,38% 2,48% 2 900 600 SpareBank 1 Østfold Akershus LO 2,39% 2,49% 2 000 600 Din Bank (Spb Øst) 2,46% 2,49% 0 0 Sykepleierforbundet - DNB 2,44% 2,52% 0 600 YS - Gjensidige 2,44% 2,52% 0 600 LOfavør - SpareBank 1 Østlandet 2,43% 2,53% 2 500 600 SpareBank 1 Telemark LO 2,44% 2,54% 3 000 600 SpareBank 1 Modum 2,45% 2,56% 3 000 660 KLP Banken 2,50% 2,58% 1 500 420 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,49% 2,58% 2 500 480 Nybygger.no (Spb Øst) 2,56% 2,59% 0 0 OBOS-banken 2,65% 2,73% 1 500 420 Tolga og Os Sparebank 2,65% 2,75% 2 500 600 Fana Sparebank 2,70% 2,80% 2 000 600 Sandnes Sparebank 2,69% 2,82% 2 500 840 Romsdals Sparebank 2,70% 2,82% 3 000 720 Sunndal Sparebank 2,70% 2,83% 4 500 660 NORDirektebank 2,75% 2,83% 0 480 Gjensidige Bank 2,75% 2,85% 1 700 600 Nordea Premium 2,73% 2,85% 2 500 780 SpareBank 1 SR-Bank 2,75% 2,86% 2 900 600 SpareBank 1 SMN 2,75% 2,87% 3 850 600 Storebrand Bank 2,78% 2,88% 1 750 600 SpareBank 1 Østlandet 2,80% 2,91% 2 500 600 SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,80% 2,91% 2 550 600 SpareBank 1 Østfold Akershus 2,80% 2,91% 3 000 600 Sparebanken Vest 2,80% 2,91% 2 500 660 Rindal Sparebank 2,85% 2,96% 2 000 600 SpareBank 1 Telemark 2,85% 2,96% 3 000 600 Rørosbanken 2,90% 3,01% 1 750 600 Hjartdal og Gransherad Sparebank 2,90% 3,01% 3 000 600 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,90% 3,02% 3 150 660 Nordea 2,90% 3,03% 2 500 780 Spb Øst - Akademikerlån 2,90% 3,03% 2 500 780 Totens Sparebank 2,90% 3,03% 4 000 720 Jernbanepersonalets Sparebank 2,93% 3,06% 3 000 780 Hegra Sparebank 2,95% 3,07% 3 000 600 Orkla Sparebank 2,95% 3,07% 3 000 600 Danske Bank 2,95% 3,07% 2 200 720 Bjugn Sparebank 2,95% 3,09% 6 000 600 SpareBank 1 Nord-Norge 2,95% 3,09% 5 000 720 Sparebanken Sogn og Fjordane 2,99% 3,10% 2 000 600 DNB 2,99% 3,12% 2 900 720 SpareBank 1 BV 2,99% 3,12% 3 500 720 Ørskog Sparebank 3,00% 3,13% 4 000 660 Sparebanken Din 2,99% 3,14% 5 750 720 Hemne Sparebank 3,05% 3,15% 2 500 420 Arendal og Omegns Sparekasse 3,10% 3,24% 3 000 780 Sparebanken Sør 3,10% 3,24% 3 500 780 Sbanken 3,35% 3,40% 0 0 BN Bank 3,30% 3,41% 1 500 540

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.

BN Bank og Storebrand gir ikke egne ungdomslån, men de kan gå opp til 85 prosent av markedsverdien av boligen. Sbanken gir et eget topplån til ungdom. Landkreditt gir ikke boliglån for unge, kun førstehjemslån.

Førstehjemslån

Førstehjemslån betyr altså at dette lånet bare gis til den første boligen du kjøper. Noen banker gir litt lavere rente når det er første boligen du kjøper.

Disse bankene har lavere rente på førstehjemslån enn på boliglån for unge (endringen i parentes).

DNB (-0,20%)

Fana Sparebank (-0,21%)

LOfavør - Spb 1 SMN (-0,07%)

LOfavør - Spb 1 Østlandet (-0,18%)

NAL - Gjensidige (-0,10%)

SpareBank 1 Nord-Norge (-0,15%)

SpareBank 1 SR-Bank (-0,10%)

SpareBank 1 Østlandet (-0,10%)

Sparebanken Sogn og Fjordane (-0,24%)

Sparebanken Sør (-0,40%)

YS – Gjensidige (-0,10%)

LOfavør-lånene blir de aller billigste på førstehjemslån. Både SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet har en nominell rente på 2,25 prosent

Avtalene til YS og NAL blir 0,1 prosentpoeng billigere med Førstehjemslån.

Det er ingen endringer for de beste åpne bankene i forhold til Boliglån for unge.

Sparebanken Sør har den største forskjellen (0,4%) mellom Førstehjemslån og Boliglån for unge, uten av de medfører at banken blir blant de billigere.

I denne listen har vi tatt med bankene med laveste rentene. Listen er sortert etter effektiv rente (beregnet på 2 millioner kroner, med 15 års nedbetalingstid).

Bank Nom Eff Etablg. Term.g. LOfavør - SpareBank 1 SMN 2,25% 2,34% 1 325 600 SpareBank 1 Østfold Akershus LO 2,25% 2,34% 2 000 600 LOfavør - SpareBank 1 Østlandet 2,25% 2,35% 2 500 600 SpareBank 1 SR-Bank LO 2,25% 2,35% 2 900 600 NAL - Gjensidige 2,29% 2,37% 0 600 Akademikerne - Danske Bank 2,32% 2,39% 0 540 Juristforbundet - Handelsbanken 2,32% 2,39% 0 540 SpareBank 1 Lom og Skjåk LO 2,34% 2,42% 1 250 480 YS - Gjensidige 2,34% 2,42% 0 600 SpareBank 1 Telemark LO 2,34% 2,44% 3 000 600 SpareBank 1 Modum 2,35% 2,46% 3 000 660 SpareBank 1 Nord-Norge LO 2,34% 2,47% 5 000 720 Nybygger.no (Spb Øst) 2,45% 2,48% 0 0 Din Bank (Spb Øst) 2,46% 2,49% 0 0 Sykepleierforbundet - DNB 2,44% 2,52% 0 600 KLP Banken 2,50% 2,58% 1 500 420 SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,49% 2,58% 2 500 480 Fana Sparebank 2,49% 2,59% 2 000 600

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.