Her flytter de elsparkesyklene rett ut på trikkesporet: - Burde blitt lagt i håndjern

Elsparkesykkel-operatører og Sporveien reagerer kraftig på bildene.

Sist uke skrev Nettavisen om at en Facebook-gruppe oppfordrer til aksjon mot el-sparkesykler i Oslo, og at sparkesykler ligger strødd både midt i veien og midt på fortauene.

Nå har det dukket opp en video av en hendelse i Thereses gate på Bislett i Oslo natt til mandag i forrige uke - og både sparkesykkel-operatører og Sporveien reagerer kraftig på det de ser.

Se videoen øverst i saken.

Trikkefører måtte stoppe



Et øyenvitne, som filmet hendelsen, forteller at hun våknet av alarmen på sparkesyklene og at lyden av tre-fire unge, bråkete jenter.

Da hun gikk bort til vinduet for å se, lå det flere sparkesykler i veien. Da trikken kom, måtte trikkeføreren stoppe for å få dem vekk.

- Etter trikken kjørte videre, la jentene ut flere sparkesykler i veien, fortsetter øyenvitnet, som ønsker å være anonym.

Les også: Avtale: Vil strupe hastigheten på el-sparkesyklene i utvalgte gater

Forbipasserende rakk imidlertid denne gangen å flytte vekk sparkesyklene som ble lagt i veien, før trikken kom igjen.

- Jeg tenker det er totalt unødvendig gjort, da sparkesyklene allerede er dårlig likt av folk. Jeg benytter meg selv av disse, men synes det er dumt at noen kan være så uansvarlige som de i videoen. Det skaper bare mer negativ omtale, sier øyenvitnet.

Videoen ble først publisert på den populære Instagram-siden @omgjustdont.

Da Nettavisen sist uke snakket med administrator av den nevnte anti-elsparkesykkel-gruppen på Facebook, Stein X. Leikanger, avviste han at de oppfordrer til å sette sparkesyklene midt i veien.

- De skal settes inntil fortauskantene på forsvarlig vis, og skal ikke hemme kollektivfelt og sånn, sa han.

Nettavisen påpeker at det ikke vites om vedkommende i videoen har noen tilknytning til aksjonsgruppen.

Mener det burde straffes

Selv om det ikke var en Voi-sparkesykkel som ble lagt ut i veien i videoen, er ikke dette et ukjent problem for flere av el-sparkesykkel-aktørene i Oslo. Voi-sjef for Norge og Finland, Christina Moe Gjerde, reagerer sterkt på handlingen.

- Jeg kan umulig tenke meg at dette er lov. Oppførselen fremstår som fullstendig uansvarlig og trist. Vedkommende burde blitt lagt i håndjern og fått en solid bot.

MIDT I VEIEN: Denne jenta flyttet en el-sparkesykkel fra fortauet og midt ut i veien natt til mandag i forrige uke. Foto: Privat

Også Bolt er en av aktørene som leier ut elektriske sparkesykler i Oslo. Nils Wijkmark, regionsjef for Bolt i Nord-Europa, reagerer på videoen.

- Vi tar avstand fra denne og lignende reaksjoner, fordi de ikke er konstruktive og bidrar til å skape en rekke trafikkfarlige situasjoner, sier han til Nettavisen.

I videoen vi viser til i denne saken, kan vi også se en el-sparkesykkel fra Wind. Kommunikasjonsansvarlig Catriona Meehan er ikke fornøyd med det hun ser.

- Wind er veldig skuffet over å se denne typen kriminell aktivitet skje, og vi undersøker dette problemet nærmere. Vi ber også vitner om å rapportere slike hendelser til politiet, sier hun til Nettavisen.

Meehan forteller at de jobber med å finne gode løsninger for parkering, for å hindre at denne typen uakseptable handlinger skjer.

Sporveien: - Skjønner ikke hvordan folk tenker

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, har sett videoen - og reagerer kraftig:

- Vi skjønner ikke hvordan folk tenker eller hvorfor de gjør som de gjør. Det er uforsvarlig og dumt.

- Trikkeførere generelt har en ekstra sans utover det andre har med tanke på det å lese trafikkbildet, og være i forkant av det som kommer. De klarer stoppe på de fleste hendelser.

REAGERER: Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien. Foto: Sporveien

Asperud mener at akkurat denne hendelsen ikke ville skapt noen alvorlige sitausjoner.

- Men det jeg lurer på er hva som rører seg i hodene på de menneskene som gjør noe sånt. Hvorfor i all verden skal man legge en elsparkesykkel ut i veien, som kommer i veien for både biler og trikker? spør Asperud.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Forstår irritasjonen

Wijkmark i Bolt sier at de har forståelse for at el-sparkesykkel-situasjonen i Oslo på nåværende tidspunkt ikke er optimal.

- Det kan skape irritasjon blant innbyggerne, sier Wijkmark.

I stedet for å demonstrere sin motstand ved å skape trafikkfarlige situasjoner, håper Bolt folk kan ty til andre måter å si sin mening.

Les også: Ni av ti i Oslo mener dagens elsparkesykkelordning ikke fungerer

- Vi oppfordrer heller alle som har meninger om el-sparkesyklene til å heller delta i den konstruktive og gode dialogen som foregår nå, hvor både regjeringen, kommunene, byene og ikke minst aktørene jobber for å finne gode, lokale løsninger.