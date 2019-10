Her går det galt for XXL

Sportskjeden dro til med et tilbud som var for bra. Det burde de ikke ha gjort.

- Vi prøvde å gi litt mer gass, men hadde veldig lite effekt, sier fungerende konsernsjef i XXL, Tolle Grøterud, til Nettavisen Økonomi.

Mot slutten av forrige måned kom XXL med knalltilbud til kundene sine. Norges største sportskjede arrangerte blant annet såkalt «Venners venner»-fest, der de flesket til med 30 prosent avslag på alt av sko og klær.

De billige varene ble svært dyre for XXL, som måtte få nødhjelp fra eierne sine et par uker senere.

Dyrt

XXL så nemlig at de ikke fikk solgt særlig mye mer varer til tross for det gode tilbudet. Derfor ble kampanjen noen effekt for selskapet, som allerede har slitt kraftig med salget i Norge.

- Helt siden fjerde kvartal i fjor har vi jobbet med å få mer kontroll på lønnsomheten, selv om det fører til litt mindre salg. Nå ser vi at selv om vi dro til med større tilbud, så førte ikke det til mer salg, bare dårlige marginer, sier Grøterud, som ikke kan fastslå akkurat hvor mye de har tapt på denne kampanjen.

XXLs omsetning er ned hele ti prosent i tredje kvartal i Norge. Det er et brutal fall for et selskap som frem til 2019 bare hadde meldt om salgsvekst siden starten i 2001.

Brukte klær

Vanligvis er det jo slik at lavere pris gir høyere omsetning. XXL-sjefen mener det er mange mulige grunner til at dette ikke skjedde denne gangen.

- Vi ser at det er mye som skjer rundt oss. Det er mye konkurranse om kundene og mange aktører rundt oss har også mye salg. Dessuten er det jo viktig hvilke produkter som var med og ikke i perioden, sier han.

Grøterud peker også på andre forhold.

- Det kan også hende markedet er noe mer mettet etter mange år med sterk vekst i bransjen . Vi ser også at det er en trend at flere kjøper sportsutstyr brukt, sier Grøterud. Han tror imidlertid endel forhold er direkte knyttet til XXL.

- Det kan handle om måten vi markedfører oss og det sortimentet vi har. Vi skal heller ikke være naive på at det stort medietrykk kan ha hatt en innvirkning, sier Grøterud med henvisning til en rekke avsløringer om dårlige arbeidsforhold i sportskjeden det siste året. Blant annet avslørte E24 at ansatte jobbet uten lønn 1. mai. XXL har også jukset med førpriser i tilbudsavisene.

- Det har vært et ganske massivt negativt trykk på XXL som vi rydder opp i nå. Jeg tror ikke man skal glemme at det kan ha bidratt til den negative trenden, sier han.

Gikk raskt

I oktober ble det klart for selskapet at tallene ble svakere enn ventet. Selskapet brukte helgen 12. og 13. oktober og den påfølgende mandagen til å få på plass en ordning med ny egenkapital og bedre bankavtaler. Blant de som gikk inn er gründer Øivind Tidemandsen og oppkjøpsfondet Altor med Hugo Maurstad i spissen.

- Da vi så hvor tallene kunne havne, og at vi nærmet oss brudd på lånebetingelsene, ville vi i være i forkant og ville få en ny ordning på plass. Det er bedre å ha på en god struktur på plass får vi opplyser markedet om tallene, sier han.

Tross nedturen i september, sier XXL-sjefen at kundene kan vente seg mer tilbud i tiden fremover.

- Det er tøff konkurranse og vi kommer til å jobbe for å være mer attraktive i markedet for å si det sånn. Nå går vi også inn i en del av året med mye kampanjer, som for eksempel Black Friday, sier Grøterud.

- Dere har et veldig stort lager av varer. Skal dere bruke Black Friday til å kvitte seg med noe av det?



- Vi skal være tilstede på Black Friday, men vi skal gjøre det litt smartere enn i fjor, sier Grøterud, som viser til at kjeden tapte 40 millioner på for aggressive Black Friday-tilbud i fjor.