Her gir nærbutikken klar beskjed til skoleelever: Skal stanse smitte

Ungdomsskoleelever ved Ris skole i Oslo nektes adgang til to dagligvarebutikker i skoletiden.

Det henger en beskjed ved inngangen til Coop Mega Vinderen om at elevene ikke kan handle mellom klokken 08.30 og 14.00 - uavhengig av om man har hjemmeskole eller er på skolen.

- Under koronakrisen får ikke skoleelevene på Ris skole gå ut av skolegården i friminuttene. Vi har derfor tett dialog med nærbutikkene her, og de har også gitt beskjed om at de ikke ønsker våre elever der i skoletiden, sier rektor Peder Gjedrem ved Ris skole til Nettavisen.

Elevene får heller ikke komme inn på Rema 1000 på Vinderen i skoletiden.

Vil redusere smittespredning

Gjedrem forklarer at de synes det er greit, fordi de ønsker å redusere faren for smittespredning.

- Vi ønsker ikke at elevene våre skal være utenfor skolens område i skoletiden for å unngå at de eksponeres for smitte. Derfor er det også naturlig at vi begrenser tilgangen deres til å være i butikk, forklarer han og legger til:

- Tenåringer er ikke så flinke til å holde én-metersregelen i butikk, og de går gjerne i flokk.

FÅR IKKE HANDLE: Skoleelever ved Ris skole i Oslo får ikke handle på Coop Mega i skoletiden. Foto: Privat

Vanligvis - utenom koronakrisen - kan ungdomsskoleelevene ved Ris skole gå ut av skolens område i friminuttene. Men det er også noen som har dratt på butikken selv etter skolene åpnet igjen under koronakrisen - til tross for skolens forbud.

- De er jo i den alderen hvor de ønsker å teste litt grenser, men det er mange færre enn vanlig som går ut av skolens områder nå, sier han.

I første omgang gjelder regelen ut skoleåret.

100 elever samlet

Coop Norge forklarer til Nettavisen at det er med god grunn at de hang opp plakaten onsdag denne uken.

- Etter at det i går var samlet over 100 elever ved butikken valgte vi å henge opp en plakat med tydelig informasjon om begrensingen, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

- Dette skjer i samarbeid med skolens ledelse og ikke noe vi gjør for å være vrange og vriene, men rett og slett for at elevene ikke skal bli smittet eller spre smitte til andre kunder og ansatte, forklarer han.

Kristiansen i Coop Norge forklarer at de av erfaring vet at det til tider kommer mange elever til butikken samtidig, og dette vil ikke være forenelig med behovet for å holde avstand i butikk under koronakrisen.

- Vi vil jo ha kunder i butikken, men vi er opptatte av at de skal holde avstand i vår butikk og det kan bli vanskelig om de kommer veldig mange samtidig, sier han.

PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000 forklarer til Nettavisen hvorfor også de vil nekte skoleelever mulighet til å handle i skoletiden.

- Kjøpmannen på Vinderen og rektor ved skolen har en god dialog. De har blitt enige om at det for tiden ikke er lurt for elevene å samle seg på butikken av hensyn til smittespredning. Vanligvis er Ris-elevene hjertelig velkommen til å handle på Rema, sier han.

Skal ikke kontrollere elevene

Coop har ikke tenkt å innføre kontroll av de som kommer inn på butikken - til tross for tiltaket.

- Vi ser jo raskt om det kommer gjenger samlet inn i butikken, men dette bør ikke være noe problem, sier Kristiansen, og forklarer:

- Dette handler om å vise respekt for andre mennesker og ta del i den dugnaden vi nå har for å redusere smittefaren overfor seg selv og ikke minst alle andre som ferdes ute eller i våre butikker.

Han har tro på at ungdommen selv skjønner hvorfor de har gjort dette tiltaket, og at det derfor ikke vil være behov for å kontrollere og passe på så ingen trosser forbudet.

Kristiansen regner med at ordningen i butikken på Vinderen fortsetter fram til sommerferien.