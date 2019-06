Her gjør XXL-roboten alt arbeidet: - Folk trodde det var skjult kamera

XXL er først i Norden med robot i butikken.

ALNABRU (Nettavisen Økonomi): - Folk trodde det var skjult kamera. De lurer veldig på hva dette er, sier IT-direktør Espen Terland til Nettavisen Økonomi.

XXL er blitt den første varekjeden i Norden som bruker en robot i butikken til å levere ut varer.

Roboten er fem meter høy tårn og står midt i butikken på Alna senter, hvor også hovedkontoret til sportskjeden ligger.

- Enkelt for kundene

Den brukes av kunder som har bestilt noe på nett. Hvis du vil hente varen i butikken, taster du simpelthen inn en kode du har fått på SMS og får utlevert pakken i løpet av få sekunder.

Tårnet har plass til opp til 400 pakker og håndterer de fleste varene XXL selger, med unntak av de aller største, som ski og sykler.

Du ser hvordan roboten fungerer i videoen over.

- Tanken er at vi skal gjøre det enklere for kundene. De skal ikke oppleve å stå i kø for å vente på en pakke. Her gjør roboten alt arbeidet og leverer varen i løpet av få sekunder, sier Smestad.

Vokser

Netthandel og klikk og hent-løsninger er en stadig voksende del av XXLs forretningsmodell. 30 prosent av kundene som handler på nett velger å hente varen i butikken.

- Vi er først i Norden med denne løsningen, men det er en noe som Walmart har testet i USA og kleskjeden Zara i Spania, sier Terland.

Enn så lenge er robottårnet bare tilgjengelig på Alna, men sportskjempen har store planer om å rulle det ut også andre steder.

Når vi ser effekten av denne piloten og hvordan det fungerer for forbrukerne, så skal vi rulle det ut til flere butikker og i flere land, sier Smestad.

Ingen nedbemanning

Men selv om roboten vil overta oppgavene til enkelte av dagens XXL-ansatte, vil det ikke robotsatsingen fører til nedbemanninger.

- Denne roboten vil ikke gjøre XXL-ansatte arbeidsløse. Vi skal i stedet frigjøre tid til å møte kunde og levere god service i stedet for å løpet på lageret. Det er ingen nedbemanning som følge av dette i det hele tatt, sier Smestad.