Her jobber sykepleierne som tjener over en million kroner i året

De tre best betalte sykepleierne jobber på samme sted.

Sykepleieryrket er langt ifra lønnsledende her til lands, noe også en oversikt over gjennomsnittslønnen i 300 yrker fra Statistisk Sentralbyrå viste tidligere i år.

Les også: Så mye bør du tjene: Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker

På den listen er sykepleierne langt ned på listen med en gjennomsnittslønn på 44780 kroner, som tilsvarer litt over 530.000 kroner i årslønn. Det finnes likevel en liten gruppe sykepleiere som tjener rundt det dobbelt av dette. Det kommer frem av en omfattende lønnsoversikt som nettstedet sykepleien.no har publisert.

Tre over en million på OUS

Lønnsoversikten som sykepleien.no har lagt ut, inkluderer faste variable tillegg og særtillegg, men ikke overtid. Likevel er det noen få som stikker seg ut.

Les også: Denne sjefen har droppet krav om arbeidstid for alle ansatte: Jobber som de vil (+)

På Oslo universitetssykehus (OUS) jobber det tre sykepleiere som henholdsvis tjente 1 088 097 kroner, 1076 804 kroner og 1 005 280 kroner i 2018, skriver nettstedet.

Les også Her er gjennomsnittslønnen i din kommune

Ingen av disse tre personene ønsket å snakke åpent med sykepleien.no, men vedkommende som er nummer to på listen blir omtalt som «Arne». Han peker på en ting som peker seg ut for å kunne tjene godt som sykepleier.

Les også: Jeg slutter hvis jeg ikke blir mer verdsatt

- Jeg hadde så et år som avdelingsleder ved et annet sykehus før jeg gikk tilbake til Oslo universitetssykehus (OUS). Igjen tok jeg lederjobber som ga meg lønnskompensasjon, sier han og legger til:

– Blir du spurt om å ta på deg lederoppgaver, kan det være en nyttig brekkstang for å forhandle opp lønn. Grip sjansen, sier «Arne» til sykepleien.no.

Tilleggene betyr mye

Oversikten viser at grunnlønnen til en sykepleier ikke er den høyeste, noe også «Arne» poengterer i artikkelen. Han er krystallklar på at det er alle tilleggene fra natt-, kveld- og helg som gjør at han tjener såpass godt.

Les også 114 studieplasser for sykepleiere står tomme

Sykepleieren viser også til at nesten 300.000 kroner av årslønnen kommer kun fra nattilleggene, ifølge sykepleien.no.