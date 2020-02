Her kan du få 360 graders utsikt over hele Oslo

I 2011 ble denne toppleiligheten kjøpt for 22 millioner kroner. Drøye åtte år senere er den lagt ut for salg til det dobbelte.

- Det som gjør denne leiligheten unik og spesiell, er kvaliteten, funksjoner, areal og beliggenhet, og heis rett inn i leiligheten, sier megler Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen til Nettavisen.

Boligen, som ligger i til dels rådyre Thomas Heftyes gate på Frogner i beste Oslo vest, er på hele 458 kvadratmeter. I tillegg får en ny eier en takterrasse på 68 kvadratmeter å boltre seg på.

MEGLER: Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen er megler på boligen på Gimle i Oslo. Foto: Sem-Johnsen

- Arealet og standarden leiligheten er unikt, sier megleren.

360 graders utsikt

Det er imidlertid noe annet som er spesielt oppsiktsvekkende med leiligheten. Et tårn med glasstak gjør at du får 360 graders utsikt over hele byen. Her kan du nyte solnedgangen selv om du sitter i godstolen hjemme.

GOD UTSIKT: Her kan du nyte utsikten over byen. Foto: Studio Oslo AS

Toppleiligheten, med en prisantydning på 44 millioner kroner, ligger i femte og sjette etasje i en blokk fra 1910. Leiligheten har fem soverom, tre bad, og det er opp til åtte (!) meters takhøyde. I tillegg er det flere franske balkonger og en stor takterrasse hvor det skal være gode solforhold.

«Det er en klassisk og eksklusiv leilighet som fremstår som pen og meget godt vedlikeholdt. Toppleiligheten strekker seg over to plan inkludert tårnstue», heter det i boligannonsen.

- Hva skiller denne boligen fra andre på markedet nå?

- Den har mange likheter med for eksempel en toppleilighet jeg nylig solgte for 50 millioner kroner på Tjuvholmen, men beliggenheten skiller dem. Leiligheten i Thomas Heftyes gate 37A ligger på Gimle, som er ett av de mest attraktive områdene i Oslo, forklarer han.

Ønsker å nå flest mulig

Boligen ble lagt ut for salg i det åpne markedet fredag, men flere har allerede vist sin interesse for leiligheten.

- Jeg har interessenter fra før, men vi ønsker å gå bredt ut her. Vi kan aldri kjenne til alle som kan være interesserte i å kjøpe denne typen eiendom. For å nå disse er det viktig at boligen legges ut i markedet, sier Bonde.

Han forteller at markedet for denne typen bolig er bra.

- I løpet av det siste drøye året har vi solgt rundt 35 eiendommer som kostet over 30 millioner kroner, så det er et fungerende marked, forteller stjernemegleren.

Markedet for boliger i dette prissjiktet varierer ifølge Bonde ikke med årstiden.

- Kjøpere av særdeles gode eiendommer er ikke årstidsorienterte. De er behovsorienterte. Så markedet fungerer like greit hele året, forklarer megleren.

STUE: Leiligheten har en stor stue med mange detaljer. Foto: Studio Oslo AS

Leilighet for nesten 100 millioner

Det finnes imidlertid langt dyrere boliger på markedet. Nettavisen har tidligere omtalt det nye storprosjektet til Obos på Majorstua, som har kvadratmeterpriser vanlige Obos-medlemmer bare kan drømme om å ha råd til.

Den mest kjente leiligheten i prosjektet til det som en gang var en sosial boligbygger, er en penthouseleilighet på nærmere 400 kvadratmeter. Den har etter visse justeringer en prisantydning på svimlende 97 millioner kroner, 247.000 kroner kvadratmeteren.

Selv den rimeligste leiligheten i prosjektet på samme salgstrinn, betyr at en som tjener 1 million kroner i året eller et par som tjener 500.000 kroner hver havner utenfor ett av kravene i boliglånsforskriften om maksimal gjeld på inntil fem ganger inntekten. Annen gjeld i tillegg, som studiegjeld, forverrer dette regnestykket.

Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos svarte Nettavisen at prisene i Middelthunet er vurderingen til Obos av hva som er markedspris for disse leilighetene med denne beliggenheten. Prisene er blant annet basert på erfaringene fra de tidligere salgstrinnene, som har solgt meget godt.

