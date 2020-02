Her kan du sjekke prisutviklingen på boliger i din bydel

Prisveksten i boligmarkedet har vært enorm i flere bydeler av Oslo de siste årene, og det er også stor forskjell på kvadratmeterprisen mellom de ulike delene av byen.

- Hvis man ser på de mest sentrale bydelene i Oslo, som Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene-området, er det der det har vært høyest prisoppgang de siste fem og ti årene, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, til Nettavisen.

- De siste fem årene har prisen steget med over 40 prosent. De siste ti årene er det mer enn en dobling, legger han til.

Prisutviklingen i Oslo de siste fem årene har vært sterk sammenlignet med nærliggende områder.

- Urbaniseringen i Norge spiller en stor rolle. Det er et paradoks at der boligene er dyrest, går de sterkeste flyttestrømmene, sier han.

STRØMMER TIL BYEN: Stadig flere vil flytte til større byer, til tross for at at det er dyrt å bo i for eksempel Oslo, ifølge Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: (Eiendom Norge)

Stadig flere vil bo i Oslo-regionen, mens færre bosetter seg i distriktene, påpeker han.

Søker nærhet

Årsaken til at Grünerløkka, Gamle Oslo og Sagene har vokst så mye de siste årene, tror Lauridsen skyldes at mange ønsker å bo sentralt med kort reisevei til alt.

- Jeg tror vi vil fortsette å se en sterk prisvekst i de sentrale bydelene også fremover, sier han.

Spesielt Sørenga og de omkringliggende områdene har tatt seg veldig opp de siste årene, og er blant de områdene som har vokst aller mest i bydel Gamle Oslo, ifølge Lauridsen.

- Her tror jeg utviklingen kommer til å fortsette. Det er så sentralt. Det er noen av Norges mest sentrale steder å bo, sier han.

SØRENGA: På sommeren er Sørenga et populært område for soling og bading, og boligprisene i området har steget mye i pris de siste årene. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Noen steder begynner det å bli fryktelig dyrt, det er Frogner et eksempel på det med kvadratmeterpris i snitt på 90.077 kroner, fortsetter han.

På Frogner har prisveksten har vært på hele 96 prosent de siste ti årene, men til sammenligning har bydel Gamle Oslo en prisvekst på 107,1 prosent i samme periode.

Lauridsen tror at det på et tidspunkt vil komme et form for tak for hva folk har råd til, som gjør at prisoppgangen ikke blir så sterk i de dyreste bydelene som den har vært.

Mest stabilt i utkantene



I sentrumsnære strøk blir gjerne kvadratmeterprisen høyere fordi boligene er mindre enn i de ytre områdene av Oslo.

- Kvadratmeterprisen i de ytre delen av Oslo øst er mye rimeligere sammenlignet med sentrale bydeler, og er under halvparten av den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen på Frogner, sier han.

På Søndre Nordstand er den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 41.596 kroner - hele 48.481 kroner mindre enn på Frogner. Nest rimeligst er Stovner med en kvadratmeterpris på 43.796 kroner.

- Flere av de ytre bydelene har også en solid prisvekst, sier han.

- Hvor har prisveksten vært mest stabil de siste årene?

- I et femårsperspektiv er det Søndre Nordstrand som har hatt den mest moderate prisutviklingen, med cirka 30 prosent prisoppgang. De siste ti årene har det vært 79 prosent prisvekst, sier Lauridsen, og forklarer:

- Selv om det er lavt i Oslo, er det ikke lavt sammenlignet med veldig mange steder utenfor Oslo. Det er omtrent på linje med Lørenskog og Skedsmo, så prisutviklingen har vært normal.

