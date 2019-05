Her ligger restene av MDGs utekontor. Til høsten skal det gi ly for geiter

Prestisjeprosjektet til Oslo-byrådet skulle skape et yrende byliv. Nå ender det opp med å bli ly for geiter på Bogstad gård.

BOGSTAD CAMPING (Nettavisen): I 2017 brukte Oslo-byrådet en halv million kroner på to utekontorer i Oslo sentrum. Det var del av byrådets plan om å gi sentrum et bedre byliv.

Utekontorene tok ikke helt av, og fikk kritikk i kommunens egen evalueringsrapport. Nå har det ene dukket opp på Himstadjordet, bak Bogstad Camping langt vest i Oslo.

Det famøse utekontorene ble slaktet fra flere hold ved lanseringen. I fjor høst ble det ene utekontoret fjernet, og nå har Bymiljøetaten funnet et nytt bruksmål for miljøprosjektet.

FØR DET BLE FJERNET: Slik så utekontoret ut mens det fortsatt var til glede for byens sentrumsgjengere.

Slaktet av arkitekt

– Dette er en feilplassering i videste forstand. Det er som en tømmerkoie har kommet inn i sentrum og parkert sammen med alt det andre, som en lagergjenstad du hvert øyeblikk har lyst til å ta bort, sa arkitekturprofessor Thomas Thiis-Evensen til Nettavisen da utekontoret ble lansert.

Nettavisen tar kontakt med byrådet for å få vite hva som er skjedd med utekontoret. Vi blir sendt sporenstreks videre til Oslo bymiljøetaten.

«Ja til bilen i Oslo» omtalte først at utekontoret hadde blitt funnet på Himstadjordet.

– Bymiljøetaten har informert oss om at det skulle demonteres og materialgjenvinnes. For mer informasjon må du nesten snakke med dem, sier byrådssekretær Kari-Anne Isaksen (MDG) til Nettavisen Økonomi.

Se video:





Mellomlagres før geitene trenger det

Bymiljøetaten svarer på sin side at det ikke skal gjenvinnes, men det er blitt flyttet fordi det skal brukes på Bogstad gård.

– Det ene utekontoret er plukket ned og materialene mellomlagres nå på Himstadjordet, sier Monica T. Olsen som er presseansvarlig i Bymiljøetaten.

Nettavisen reiste til Himstadjordet bak Bogstad Camping og fant utekontoret. (Se bilder). Og nå kan Bymiljøetaten avsløre at de har helt andre formål for utekontoret.

HVILER: Utekontoret er demontert og hviler på Himstadjordet, bak Bogstad Camping. Foto: Espen Teigen/Nettavisen

– Det skal brukes om igjen til å bygge et skjul for geitene på Bogstad. Dette vil skje til høsten, når geitene trenger ly for vær og vind, sier Olsen til Nettavisen.

Bymiljøetaten forklarer at det andre utekontoret er også flyttet fra sentrum. Det står nå i Trettenparken, og driften er tatt over av Oslo Havn.

For Oslo har et unikt problem som neppe rammer Utkant-Norge. Det er ikke nok beitedyr. I 2016 kom det omtrent 30 geiter til Bogstad gård som skulle hjelpe til med å beite i naturen. Men det kan bli kaldt og lite trivelig på høsten.

– Men hvorfor lot dere ikke bare utekontorene stå i Oslo sentrum?

– Utekontorene var en del av pilotprosjektene i første fase av Bilfritt byliv som var planlagt å vare i to år. Nå har vi funnet nye plasser og bruksområder for å gjenbruke materialene og ideen om en sosial samlingsplass for både mennesker og geiter, svarer Olsen i Bymiljøetaten.

GLEDER SEG: Geitene på Bogstad gård kan glede seg til de får ly fra vær og vind. Foto: Oslo Bymiljøetatens facebookside

Glad på geitenes vegne

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen i Miljøpartiet de Grønne (MDG) er glad for at de har funnet annet bruk for utekontoret, som hun sier er blitt ødelagt.

– Jeg er veldig fornøyd med at det ene kontoret har fått seg en ny plassering. Så er det synd at det ene utekontoret ble ødelagt, men når det først har skjedd er jeg glad for at det kommer geitene på Bogstad gård til gode. Det hadde vært synd om det gikk rett på dynga, sier Marcussen til Nettavisen Økonomi.

GLAD PÅ GEITENES VEGNE: Hanna Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling, og er glad utekontoret ikke havnet på dynga. Foto: Fredrik Varfjell (AFP)

– Vil dere si utekontorene har vært en suksess, og vil dere bygge flere?

– Vi har ingen planer om å plassere ut flere utekontorer per i dag, men det er godt mulig at vi vil ta i bruk lignende løsninger andre steder, sier Marcussen.

Hun mener det er viktig at Oslo kommune tør å satse på utradisjonelle metoder for å skape et bilfritt byliv.

– Bilfritt byliv er et veldig stort og omfattende prosjekt, og ingen i Norge har gjort noe lignende før. Derfor har det vært viktig for oss å teste ut både gamle og nye måter å skape byliv på, for å finne ut hva som fungerer. Målet vårt er å skape mest mulig byliv i sentrum, og da må vi også tørre å tenke nytt, sier hun.

Smilende utekontorister

På Klimaetatens nettsider (KlimaOslo.no) som brukes for å markedsføre kommunens klimaplaner, kan vi fortsatt se smilende mennesker som tar i bruk utekontoret som nå ligger sammenpakket på et jorde langt utenfor sentrum. (Se bilde)

Om ikke suksessen ble helt som tenkt, får iallfall geitene et tak å stå under når regnet høljer.

