Her river Oslo kommunen ned bannerne: – Skremmende

Kraftige reaksjoner etter kommunen rev ned bannerne i motstand mot den nye sykkelveien. – Rett og slett barnslig, sier en frustrert beboer.

Det omstridte sykkelveiprosjektet i Gyldenløves gate har tatt nok en vending. Beboere i området har organisert seg og hengt opp seks bannere med budskapet: «La Gyldenløves gate være i fred! Nei til sykkelfelt!».

Men det synes ikke kommunen noe om. Etter få dager var bannerne tatt ned av kommunen.

Sykkelveien har ført til kraftige reaksjoner fra både beboere og bydelen. Tidligere ordfører Fabian Stang har lovet å lenke seg fast for å stoppe utbyggingen. Byrådet har valgt å se bort fra protestene, og mener det er nødvendig å bygge sykkelveien.

Den siste tiden har protestene blitt sterkere, ettersom byggingen etter planen skal begynne i midten av september.

– Vi har prøvd alle politiske virkemidler som vi kan tenke oss, og har oppført oss ordentlig. Vi hengte opp bannerne, som ikke var til skade for noen, for å markere hvor absurd denne beslutningen er, sier Ingalill Sandall, som er beboer i området og har engasjert seg i saken.

– Jeg synes det er ganske skremmende at kommunen ikke respekterer det, og fjerner bannerne. Det vitner om en manglende respekt for ytringsfriheten og lokaldemokratiet, sier Sandall til Nettavisen.

Ifølge beboere er det fortsatt et banner som henger igjen.

En annen beboer i gaten, Hanne Bismo Mustad, mener det er «barnslig oppførsel» av kommunen.

– Jeg støtter dette veldig. Det er for ille at man ikke får ytre seg med noen bannere. Og igjen skulle tro at kommunen hadde andre ting å bruke penger på enn å fjerne disse bannerne. Det er rett og slett barnslig oppførsel. Det vil nok bare provosere folk til å protestere enda mer, sier hun til Nettavisen.

Ber byråden gripe inn

REVET NED: Slik så bannerne ut før de ble tatt ned av kommunen. Foto: Privat

Også fra politisk hold vekker beslutningen reaksjoner. Gruppeleder i bystyret for Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen mener det kommunen har gjort ikke er akseptabelt.

– Jeg synes ikke dette er akseptabelt. De bannerne har ikke skadet noen, og beboerne må få lov til å ytre seg. Her bør man vise skjønn, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Hun oppfordrer byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, om å gripe inn i saken og få hengt opp bannerne.

LENKE SEG FAST: Tidligere ordfører Fabian Stang (H) er klar til å lenke seg fast for å stoppe sykkelveien. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for at bannerne er tatt ned ved hjelp av selskapet Hadeland Maskindrift. Etaten opplyser at de egentlig hadde tenkt å la bannerne få bli hengende, men at det var en «automatikk» i systemet.

– Det er ikke lov å henge opp ting i bytrærne. Og det må søkes på forhånd om man skal henge opp bannere, og det var dermed ikke lovlig, sier Richard Kongsteien i Bymiljøetaten til Nettavisen.

Han forklarer at det har vært en automatikk i systemet som har sørget for at bannerne likevel ble tatt ned.

– Det har nok gått litt automatikk i treforvaltningen. Vi er klar over frustrasjonen over at parkeringsplassene forsvinner, men de må finne et annet sted for bannerne enn bytrærne, sier Kongsteien.

Et siste forsøk

Selv om prosjektet er tildelt penger, og byrådet står fast på at de vil bygge veien, har Høyre, Frp, Senterpartiet og FNB tenkt å gjøre et siste forsøk for å stoppe sykkelveien.

I et forslag til bystyremøte den 2. september, skal partiene fremme en interpellasjon til byrådet, hvor de ber om en revurdering av saken.

SISTE FORSØK: Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen skal sammen med Høyre, Senterpartiet og FNB gjøre et siste forsøk på å stoppe sykkelveien. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Det blir et siste forsøk på å få omgjort dette vedtaket om sykkelvei i Gyldenløves gate. Vi vil få stoppet det, og mener byrådet bør lytte til lokalmiljøet som har sagt klart nei til denne sykkelveien. Den er unødvendig, og beboerne trenger parkeringsplassene, sier gruppeleder Camilla Wilhelmsen (Frp).

Byråd Lan Marie Berg (MDG) mener sykkelveien må bygges, og at det handler om prioriteringer.

– Politikk handler om å prioritere. Problemet i Oslo har vært at man i tiår etter tiår har nedprioritert å bygge sykkelveier fordi man ikke har ønsket å ta plass fra bilen. Den tiden er heldigvis forbi. Byrådet har nesten tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen, og vi har vært tydelig på at satsingen skal bli enda større fremover, sa Berg til Nettavisen.