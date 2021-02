Her ryker 60.000 kroner ut av Lisa Tønnes konto: - En øyeåpner

Komiker Lisa Tønne har dyskalkuli og lite oversikt over egen økonomi. Etter at Silje Sandmæl ryddet opp, har hun klart å oppnå en liten drøm.

Videoen under viser deler av gjennomgangen av Tønnes kontoutskrift:

Sammen med mann og to barn, bor komikeren på Ekeberg i Oslo. Mens det tidligere har gått mye penger på hest, da hun har ridd i mange år, går det nå penger på helt andre ting.

Hun tenker ikke så mye over hva hun bruker penger på, og mange småkjøp blir fort store summer. Hele 43.500 kroner i året forsvinner ut av kontoen på det forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB kaller «lommetyver».

I denne ukens episode av TV3/Viaplay-programmet «I lomma på Silje» ser vi imidlertid at Tønne får hjelp til å rydde opp i økonomien.

Spesielt én ting er hun glad i: take away-mat. Det er nemlig ikke alltid familien har tid til å lage og spise middag hjemme, og da er Tønne rask med å kjøpe mat ute.

- Du bruker rundt 60.000 kroner i året på å spise ute, sier Sandmæl til Tønne i programmet.

På en av restaurantene ryker det gjerne 8200 kroner i året. Mye av pengene går til take away.

- Spiser man ute på restaurant, får man gjerne en opplevelse samtidig, men take away er jo bare en enkel utvei for å spare tid. Det ble en øyeåpner for henne, og at man heller bør bruke penger på det som betyr noe, sier Sandmæl til Nettavisen.

Totalt sett bruker Tønne hele 132.000 kroner i året på mat og drikke til seg selv og familien, i tillegg til at også ektemannen handler mat og drikke.

Penge fløy ut av kontoen

En annen post det tidligere gikk svært mye penger på - hvor forbrukerøkonomen så størst forbedringspotensiale - er reise.

I 2019 brukte Tønne 96.000 kroner på reiser. Hun reiser riktignok mye i jobben, men hun er også glad i ferie. Totalt brukte familien 200.000 kroner på reiser samme år.

Sandmæl forklarer at Tønne svir av hele 9000 kroner på tax free i året, 3200 kroner går til flytoget, 4000 på restaurantbesøk på flyplasser, og 7000 går til shopping på flyplasser.

- Jeg mener du kan spare i underkant av 40.000 kroner, sier Sandmæl i programmet.

Hun mener Tønne har mye å spare på å være mer bevisst på valgene hun tar.

- Det handler om planlegging. Det var på reiseposten Lisa hadde mest å hente for å bli den kremmeren hun ville bli, sier Sandmæl til Nettavisen.

I programmet trekker hun fram flere eksempler på hvordan Tønne kan spare penger på reisene - uten at det går på bekostning av reisemålene:

Halvere utgiftene til flytog ved å ta lokaltog

Halvere utgiftene på taxfree, så lenge Tønne ikke faller for fristelsen like ofte

Ta med matpakke på reiser, og halvere restaurantutgiftene på flyplassene

Droppe shopping på flyplasser

Gi lommepenger til barna før reisen, og ikke la de få mer penger underveis

Oppfylte drømmen



Med et noe strammere budsjett fra Sandmæl, klarte Tønne å spare så mange tusenlapper i måneden at hun til slutt oppnådde en liten drøm:

Hun fikk nemlig bygget flere bokhyller med tilhørende stige, til det som ble hennes eget hjemmebibliotek.

Da Sandmæl var på besøk første gang, var dette bare en drøm. I programmet får vi se at en fagmann anslår at det vil koste rundt 70.000 kroner å få ordnet det biblioteket Tønne ønsker.

Så fikk hun beskjed om å spare 9000 kroner i måneden. Det ville tatt henne åtte måneder å ha nok til «biblioteket», men allerede før den tid var det på plass.

Slik blir du kvitt lommetyvene

Som nevnt brukte Tønne mye penger på «lommetyver», og her er det nok mange som har mye å lære, mener Sandmæl.

- «Lommetyver» er utgifter man ikke husker at man har hatt, det er små beløp som man ikke tenker over. Det er ting det ikke er verdt å bruke penger på, sier hun til Nettavisen.

Det er imidlertid ikke vanskelig å bli kvitt dem, og dermed klare å spare mer penger.

- Det første du må gjøre er å oppdage dem. Mange tror det er så komplisert, men de fleste banker har en funksjon som gjør det lett å få oversikt over hva du bruker penger på. Det er bare et tastetrykk unna, sier hun.

Når du har fått oversikt over hva du bruker penger på, ser du også «lommetyvene». Da kan du prøve å bli mer bevisst på hva du faktisk vil bruke lønna di på.

Nettavisen har ikke lyktes med å få kommentarer fra Lisa Tønne.

