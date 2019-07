Her sender sukkeravgiften Hvals sjokoladesalg til himmels

Nordmenn drar til Sverige for å hamstre norsk sjokolade. - Vi er fornøyd med salgsvekst, men situasjonen er fortvilende.

Etter at sukkeravgiften sendte sjokoladesalget rett ned, har Hval sjokoladefabrikk etter hvert fått fart på salget igjen.

Mens sandefjordfabrikken i første halvår i fjor solgte sjokolade for 15,9 millioner kroner, har de i år solgt for 20,8 millioner. Det er en salgsvekst på 28 prosent.

Dermed er fjorårets salgsnedgang på 25 prosent etter innføringen av sukkeravgiften, hentet inn.

- Vi har fått på plass avtaler med to store grossister i Sverige, og det er salget i Sverige som står for veksten, sier fabrikkeier Rolf Rune Forsberg i Hval sjokoladefabrikk til Nettavisen.

Selv om han gleder seg over en kraftig salgsvekst, innrømmer Forsberg at han kjenner på en liten bismak.

- Det er jo et paradoks at nordmenn hamstrer norsk sjokolade for millioner av kroner i Sverige. Men det blir jo sånn når prisene her er 35 prosent høyere enn der. Situasjonen er jo fortvilende.

I Sandefjord opplever han svenskehandelen på kroppen.

- Det er nesten ingen i fabrikkutsalget, mens det hver dag går flere ferjer til Sverige. Sånn bør det ikke være, sier han til Nettavisen.

Nå håper sjokoladesjefen på dobbelt opp av julegaver i årets andre halvår.

- Vi selger som regel mer i siste halvdel enn første del av året. Og så håper jeg at sukkeravgiften blir fjernet. Vi har jobbet myndighetene, og nå må også de se at dette ikke er bra. Vi går både glipp av inntekter og arbeidsplasser på grunn av grensehandelen.