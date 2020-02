Her signerer Kjell Inge Røkke avtalen staten taper 4,4 milliarder kroner på

Over fire milliarder kroner har staten tapt på å kjøpe aksjer fra Kjell Inge Røkke. Ansvarlig statsråd var Dag Terje Andersen, Arbeiderpartiet.

Det sies at tiden leger alle sår, men det er ikke tilfelle for den fatale beslutningen daværende næringsminister Dag Terje Andersen foretok i juni 2007.

Foreløpig status er at avtalen har gitt en avkastning til fellesskapet på minus 80 prosent, og et tap på godt over milliarder kroner - for ikke å snakke med en stygg politisk konflikt rundt de såkalte «Aker-transaksjonene» to år senere.

Kortversjonen er at den rødgrønne regjeringen satset 4,8 milliarder kroner av statens penger til å kjøpe aksjer i Aker Kværner Holding - angivelig for å holde selskapet på norske hender.

For å vri kniven rundt i såret: Tapet tilsvarer 930.000 kroner hver eneste dag siden daværende næringsminister Dag Terje Andersen kjøpte aksjer fra Kjell Inge Røkke.

Staten fikk vel å merke ikke eierandeler i selve industriselskapet Aker Kværner, men i et holdingsselskap (Aker Kværner Holding), og stod dermed på sidelinjen da Kjell Inge Røkke to år senere solgte andre deler av virksomheten sin til Aker Kværner Holding - til en verdsettelse den neste næringsministeren fra Arbeiderpartiet, Sylvia Brustad, kritiserte skarpt - til Røkkes store ergrelse.

KRITISK: Statsråd Sylvia Brustad protesterte da Kjell Inge Røkke gjorde nye milliardsalg til selskapet der staten var deleier - og det ble en hissig konfrontasjon med Kjell Inge Røkke. Foto: Aas, Erlend (SCANPIX)

Dessverre er statens investering i Aker Kværner Holding AS fortsatt et økonomisk pengesluk. Aker Kværner er senere splittet til Kværner, Aker Solution og Akastor.

Situasjonen er nå slik at staten er innelåst med 30 prosent av Aker Kværner Holding, som igjen eier rundt 40 prosent i de andre selskapene. Røkke har full kontroll med 70 prosent av holdingsselskapet.

AKER KVÆRNER HOLDING: Slik er eierstrukturen. Aker (altså Kjell Inge Røkke) har full kontroll med 70 prosent, mens staten via Næringsdepartementet eier 30 prosent. Det er holdingsselskapet som har aksjer i Kværner, Aker Solutions og Akastor. Foto: Proff.no

I dag - snart 13 år etter den fatale handelen - er det mulig å regne på hva som er fasiten så langt. Og det er dyster lesning.

Statens kjøpesum i 2007: 4,8 milliarder

Statens aksjeverdier i dag: 1,1 milliarder



Utbytter fram til i dag: 0,7 milliarder

Tap for staten til nå: 3,0 milliarder



Med andre ord: Selv om man tar med utbyttene underveis er tapet på drøyt tre milliarder kroner, men da er vi snill og ser bort fra rentene på kjøpesummen.

Hvis vi skal gjøre det helt riktig, må vi regne om kjøpesummen til dagens verdi.

Hvis vi bruker Statistisk sentralbyrås inflasjonskalkulator tilsvarer 4,8 milliarder sommeren 2007 rundt 6,3 milliarder med dagens kroneverdi. Det forverrer altså regnestykket med 1,5 milliarder kroner for staten.

Hvis vi er pinlig nøyaktig og gjør samme øvelse på utbyttene som er betalt underveis, så blir utbyttene på 0,8 milliarder 2020-kroner - altså en liten plasterlapp på rundt 100 millioner i positiv retning.

Dessverre er fasiten likevel blodrød. Fra sommeren 2007 har staten et reelt tap på 4,4 milliarder kroner på den gedigne handelen med Kjell Inge Røkke.

Reelt har staten altså tapt 4,4 milliarder kroner på avtalen fra sommeren 2007.

For å vri kniven rundt i såret: Tapet tilsvarer 930.000 kroner hver eneste dag siden daværende næringsminister Dag Terje Andersen kjøpte aksjer fra Kjell Inge Røkke.

ALTERNATIVET: Hadde staten i stedet kjøpt aksjer på Oslo børs, ville de hatt en fortjeneste på rundt 4,4 milliarder kroner i samme periode. Foto: Infront

Hvis noen er i tvil: Kjell Inge Røkke har vist seg å være en bedre selger enn staten og Arbeiderparti-statsråden var som kjøper. (Bombe!).

PS! Hva mener du? Er dette uflaks man må regne med, eller er det en offentlig skandale? Skriv et leserbrev!