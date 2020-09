Her tar Jens (22) reaksjonstesten til Voi: Skal hindre fyllekjøring

Natt til lørdag får du ikke leie elsparkesykkel fra Voi uten å gå gjennom en reaksjonstest.

OSLO (Nettavisen Økonomi): Jens Kristoffersen (22) testet fredag å kjøre elsparkesykkel med promillebriller med 1,7 i promille. Etter å ha sett hvor vanskelig det var, testet han reaksjonstesten som Voi lanserer natt til lørdag- med promillebrillene på.

– Jeg hadde ikke sjanse! Jeg fikk til tre av ti, forteller han.

Se videoen øverst i saken for å se hvordan reaksjonstesten fungerer.

Testen han prøvde, gikk ut på å trykke på flere hjelm-ikoner som kom opp på skjermen. Både treffsikkerhet - altså om du klarer å trykke på hjelmene - og hurtighet måles.

Oppnår du ikke godt nok resultat, får du ikke leie elsparkesykkel fra Voi.

VANSKELIG: Jens Kristoffersen testet den nye reaksjonstesten til Voi fredag formiddag med promillebriller på. Det var ikke lett, synes han. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

– Skal ikke kjøre beruset



Christina Moe Gjerde, norgessjef for Voi, forteller at de i natt lanserer reaksjonstesten inne i Voi-appen, og den er den første av sitt slag.

Les også: Fikk 15.000 i bot for promillekjøring på el-sparkesykkel

– Vi er veldig spente på det. Hensikten bak den er en bevisstgjøring rundt det å kjøre i beruset tilstand. Og uansett om du består testen eller ikke, skal du ikke kjøre i beruset tilstand, sier hun.

VIL REDUSERE ULYKKER: Christina Moe Gjerde, norgessjef for Voi, sier de vil bidra til å redusere antall ulykker med elsparkesykkel på nettene ved å ha denne testen. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Denne testen må du gjennom for å leie elsparkesykkel på natta i helgene.



Gjerde mener imidlertid det ikke er nok med kun en slik test. Hun sier at Voi ønsker at det blir en promillegrense på elsparkesykkel, og håndheving fra politiets side.

Runar Karlsen er nyansatt fagdirektør for trafikkområdet i Politidirektoratet:

– Jeg vet ikke om det er reaksjon og bruk av alkohol som er årsaken til ulykker med elsparkesykler eller om det er for eksempel risikovilligheten. Jeg er mer opptatt av at vi ser på reglene på nytt. Antageligvis er det grunn til å skjerpe inn, fordi det har vært mange ulykker. Men at et firma har en slik test - det er sikkert et greit innspill. Det er ikke noe negativt at det er krav til reaksjon, sier Karlsen til Nettavisen.

Han understreker at han frem til nå ikke har hørt om eller sett denne testen, men forteller til Nettavisen at Samferdselsdepartement har satt i gang et arbeid der de skal vurdere en del reguleringer og tiltak rundt bruken av blant annet elsparkesykler, et arbeid der politiet kommer med sine innspill. Dette arbeidet skal senest være ferdig til neste vår, lover fagdirektøren.

TRYKKER FEIL: Om du ikke treffer Voi-hjelmene et visst antall ganger, har du ikke bestått reaksjonstesten. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Les også: Her flytter de elsparkesyklene rett ut på trikkesporet: - Burde blitt lagt i håndjern

Vil redusere antall ulykker

Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjonsrådgiver for Ung i trafikken, forteller til Nettavisen at de har samarbeidet med Voi om lanseringen av reaksjonstesten.

– Vi ser at det er et stort problem at folk kjører i fylla, og håper denne testen kan bidra til å redusere antall skadde, sier han.

Les også: Voi: Vi forsøkte å få i stand en avtale med Oslo kommune

Sunde forteller at Ung i trafikken ikke har bidratt noe i utviklingen av testen, men de ønsker å bidra til å sette fokus på den. Han håper reaksjonstesten vil føre til at færre kjører i beruset tilstand.

VIL BIDRA: Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjonsrådgiver i Ung i trafikken, forteller at de vil bidra til å spre informasjon om at man ikke skal kjøre i beruset tilstand. Foto: Henrik Wiese-Hansen

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Mange ulykker

Det har skjedd mange ulykker med elsparkesykler i Norge siden de ble svært populære - spesielt i storbyer hvor du kan leie fra fra flere aktører.

Dette har blant annet ført til at utleiefirmaene i august gikk sammen om å sette i gang flere tiltak.

– Vi skjønner at noe må gjøres i Oslo. Derfor er vi glade for å ha fått med oss alle i bransjen til å for eksempel ha gatepatruljer som skal rette opp i feilparkerte sparkesykler raskt. I tillegg skal det bli strengere restriksjoner på hvor man kan parkere, sa Gjerde til Nettavisen i august.

Nils Wijkmark, regionsjef for Bolt i Nord-Europa, sa til Nettavisen at også han mener gatepatruljer vil bidra positivt.

– Vi har de siste ukene hatt patruljer i gatene som skal ta hånd om feilparkeringer, sa han i august, men påpekte følgende.

Les også: Lan Marie Berg må ta sin del av ansvaret for elsparkesykkel-kaoset i Oslo sentrum

– El-sparkesyklene er kommet for å bli. Men roten til problemet er at det er for mange sparkesykler i bybildet. Jeg tror vi må se på hvor mange hver operatør kan ha.

Også Voi mener antallet sparkesykler i byen må reduseres. Christina Moe Gjerde mener derimot at det bør reguleres slik at ikke en drøss med ulike selskap - slik det er i dag - kan være på markedet.