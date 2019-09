Her tjener menn 1,5 millioner kroner i snitt: Fikk sjokk da hun så hva kvinner tjener

Oppsiktsvekkende tall om Oslo-borgeres lønn og levekår, viser at en mann på Bygdøy tjener i snitt 2,6 ganger så mye som kvinner på samme sted.

– Åh, herregud. Dette er sjokkerende tall, sier oppvekstbyråd i Oslo, Inga Marte Torkildsen (SV) til Nettavisen.

Fredag kan Nettavisen Økonomi presentere tall for alle bydeler i Oslo, fordelt på delbydeler. Ikke overraskende er det et kraftig skille mellom øst og vest. Men tallene viser også enorme kjønnsforskjeller, og en del oppsiktsvekkende tall du neppe har tenkt over.

Les også: Måling: Oslo-folk er positive til et bilfritt sentrum

Du kan sjekke hvordan du ligger an i bydelen din lenger ned i saken.

Tjener tregangeren

Det er på Bygdøy de tjener aller best i hele Oslo. I snitt tjener menn nærmere tre ganger så mye som kvinner. Menn har en snittinntekt på 1,45 mill, mot kvinners på 552.000 kroner.

I motsatte ende av skalaen finner vi delbydelen Fossum på Stovner. Der er snittinntekten 287.000 kroner. Menn tjener i snitt 335.000 kroner, mot kvinners 238.000.

Det betyr at en gjennomsnittlig mann på Bygdøy tjener over seks ganger så godt som en gjennomsnittlig kvinne boende i Fossum.

Les også: Arbeiderpartiet blør velgere i Trondheim - nesten halvert på fire år

En av ti på beste vest er fattig

Torkildsen mener det er mange ting som må endres, men spesielt må det en heltidskultur inn i arbeidslivet.

– Det er feil når store deler av arbeidslivet er basert på at kvinner jobber deltid lengre. Kontantstøtten er også et problem: Vi betaler folk for å holde seg hjemme lengre. Vi må ha et samfunn hvor kvinner kan stå i heltidsarbeid, forteller hun.

– Men er det egentlig et problem at kona blir hjemme mens mannen tjener halvannen million?

– Det ikke dem jeg synes mest synd på. Men problemet er at vi får store forskjeller. Først og fremst blir det i store ulikheter mellom deler av byen. Det er også et problem at kvinner på den måten mister både makt og innflytelse. De risikerer å ta valg de angrer på senere i livet, når de får mye mindre i pensjon eller kanskje risikerer å bli skilt.

– Men hva er problemet med at det er forskjell på folk?

– Det vi vet av ulikhetsforskningen er at samfunn med store forskjeller har større helseproblemer, mer sosiale problemer, mer kriminalitet og lavere tillit mellom folk.

Hun mener fattige som faller fra de rike, ender opp med å føle på skam, frustrasjon og sinne.

– Når de som har mye får stadig mer setter de standarden for samfunnet. Når stadig større deler ikke har penger å følge med samfunnet, blir det skam, frustrasjon og sinne.

Se alle bydelene og forskjellene

– De blir stuck i elendighet

Og det er spesielt fattigdom som har bitt seg fast i store deler av byen. Til og med på Frogner, som har en snittinntekt over én million kroner for menn, er det 11 prosent av familiene som er fattige.

– Det er mange barn som har vokst opp i utrygge hjem, og da er det vanskeligere for dem å bli trygge og bygge et bedre liv for seg selv.

KRAFTIGE TALL: Inga Marte Torkildsen (SV) reagerte sterkt på tallene Nettavisen presenterte henne med. Her sammen med journalist Espen Teigen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

En av grunnene til fattigdommen er at store deler av befolkningen står utenfor arbeidslivet. I Bydel Stovner er det for eksempel 29 prosent av personer mellom 30-59 som står helt utenfor arbeidslivet. De har ikke én eneste time med lønnet arbeid.

– Det er fryktelig tall, sier Torkildsen. Hun mener det må gjøres langt mer.

– Vi må ha en tryggere oppvekst for barn, og da må vi få ned forskjellene. Det er også mye familievold og ulike former for vold mot barn. Det er noe av den råeste kriminaliteten. Mange av dem som senere blir kriminelle har opplevd mye omsorgssvikt som ikke er blitt avdekket, sier hun.

Byråden forteller at de har begynt med et prosjekt som kalles «Nye familier». Det handler om at hjelpesykepleiere besøker familier som får barn for første gang, og informerer dem om mange av problemene nye familier sliter med.

– De kan få så mange hjemmebesøk de bare trenger. Det skapes en tillit, og du kan velge en annen sykepleier om tilliten ikke er der. De kommer hjem til familiene og ser forholdene med egne øyne. Da er det mye lettere å hjelpe dem som ikke forstår enten det er voldsproblematikk, sosial kontroll, fødselsdepresjon eller en rekke andre forhold.

Mest lest