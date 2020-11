Her tror de Trump vinner: Aksjekursene kraftig opp

Kanondag på Wall Street valgdagen.

NEW YORK (Nettavisen): Wall Street avsluttet kraftig opp tirsdag og Dow Jones endte opp hele 500 poeng, eller opp 2,1 prosent på valgdagen.

Årsaken til oppgangen er investorenes håp om at man får en klar vinner av det amerikanske presidentvalget, og at man således unngår et forsinket, eller omstridt sluttresultat, skriver CNBC.

S&P 500 endte opp 1,8 prosent, mens Nasdaq Composite endte opp 1.9 prosent.

Her tror de Trump vinner

Joe Biden leder klart på meningsmålingene dagen før valget. Axios skriver at Joe Bidens kampanje mener at de har minst åtte poengs ledelse i avgjørende stater, etter å ha analysert de nesten 100 millioner stemmesedlene som ble avgitt tidlig.

Dette mens Trump-vennlige Fox Business samtidig skriver at aksjehistorikk antyder at det er president Trump som vil sikre seg ytterligere fire år i Det hvite hus.

Fox viser til at den historiske utviklingen av aksjeindeksen S&P 500, som har spådd riktig vinner i 87 prosent av alle presidentvalgene, og samtlige valg siden, har hatt en oppgang fra 1,2 prosent fra 31. juli og frem til mandag.

Fox viser til at en gevinst i de siste tre månedene frem til valget vanligvis har signalisert en seier for den sittende kandidaten, mens en nedgang har signalisert et valgtap.

- Når markedet holder seg her oppe og samler seg, forteller det meg at Trump kommer til å okkupere 1600 igjen i ytterligere fire år, sier Anthony Saliba, administrerende direktør i Chicago-baserte meglerhuset Matrix Execution Group, til Fox - med henvisning til Det hvite hus som har adresse er 1600 Pennsylvania Avenue.

- Et valgskred for Trump

Trumps svigerdatter, Laura Trump, er heller ikke i tvil at at Trump vinner.

- Folk har ikke snakket med de som foretar meningmsmålingene, og vi tror det kommer til å bli et valgskred - vi trenger ikke engang å dra dette videre i flere dager, siere Lara Trump til Fox. News.

Fox Business melder også at selv om utviklingen av S&P 500-indeksen indikerer en Trump-seier, antyder andre indikatorer at det er Biden som vinner, blant annet utviklingen av dollaren og resesjonen som koronapandemien har forårsaket.

De viser til at presidenten som har opplevd en lavkonjunktur de to siste årene foran et valg, har tapt valget i fem av syv tilfeller, inkludert det siste tilfellet, da tidligere president Bill Clinton seiret over George W. Bush.