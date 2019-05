Himanshu Gulati kjøpte sin femte leilighet - fikk pendlerbolig av Stortinget

Frp-politikeren Himanshu Gulati kjøpte leilighet på Jessheim like før han kom inn på Stortinget. Det ga rett på gratis bolig i Oslo.

Til tross for at Gulati allerede eide fire leiligheter i Oslo, fikk han dekket pendlerleilighet i Oslo. Det skriver Dagens Næringsliv.

Gulati er tidligere Fpu-leder og nylig avgått statssekretær ved Statsministerens kontor. Før han kom på Stortinget høsten 2017 han eiendomsinvestor som eide fire leilighet i på Jessheim. Fra før hadde han fire leiligheter som han leide ut i Oslo, ifølge DN.

Den gangen visste han at han var sikret en plass på Stortinget. Og boligkjøp på Jessheim ga én fordel når han skulle inn på Stortinget. Med over 40 kilometer unna jobben, hadde han krav på pedlerleilighet i Oslo.

Dagens Næringsliv har snakket med Gulati, som nekter for at han bevisst kjøpte leilighet en plass som sikret han stortingsleilighet.

- Det har jeg ikke gjort. Jeg var på utkikk etter eget sted på Romerike også før jeg visste at jeg kom inn på Stortinget. Jeg likte leiligheten, stedet og prisen. Jeg var statssekretær i fire år uten at jeg hadde pendlerleilighet og finansierte i en periode selv utgiftene for en pendlerleilighet, sier han til DN.

Leiligheten på Jessheim har han leid ut, og knapt bodd i selv i løpet av fjoråret. Han avviser også at boligen er bare et investeringsobjekt. Så lenge eieren fritt kan bruke leiligheten, er det greit for Stortinget at stortingsrepresentanter har leietakere i sine private bolig mens de har pendlerleilighet.

Ifølge DN har imidlertid ikke naboene sett Gulati oppholde seg i leiligheten, mens han selv hevder han har vært der så ofte han kan.