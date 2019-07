Hinter om real Norwegian-gladmelding

Norwegians nye sjef Geir Karlsen hinter om en nyhet svært mange venter på.

– Vi har lenge hatt konkrete samtaler med én aktør om et såkalt joint venture. Det er mange interessenter, men det er særlig én part hvor prosessen har kommet langt. Vi kan være så nærme som en uke unna en avtale, sier Karlsen til Finansavisen (krever abonnement) fredag.

Joint venture-planen går i korthet ut på å opprette et datterselskap, der Norwegian eier deler av flyparken sammen med en tredjepart. Dette vil gi selskapet et svært etterlengtet finansielt pusterom.

Dette er musikk i ørene til alle som eier aksjer i Norwegian. Selskapets anstrengte økonomi, som ikke akkurat har blitt bedre av Max-krisen, har gjort at flere eksperter, analytikere og vanlige aksjeeiere frykter en ny kriseemisjon der Norwegian utsteder nye aksjer til langt under markedspris. En slik ny emisjon er katastrofalt for eksisterende aksjeeiere da Norwegians aksjeverdi vil synke til nye bunnivåer.

Den store bøygen for Norwegian er et gigantisk lån (obligasjonslån) på over to milliarder kroner (250 millioner dollar) som forfaller i oktober. Grunnet Norwegians pressede økonomi må selskapet betale skyhøy rente på lånet (trolig opp mot 18 til 19 prosent).

Skal vi tro Karlsen vil altså denne finansielle bekymringen snart være mindre enn på lenge.

Overfor Finansavisen sier Pareto Securities-analytiker og Norwegian-ekspert, Kenneth Sivertsen, at han tror aksjemarkedet har undervurdert betydningen av at Norwegian får en slankere balanse ved å kvitte seg med et betydelig antall fly som ligger i ordreboken:

– For det først vil det medføre at nettogjelden reduseres som følge av at selskapet får delvis tilbakebetalt forskuddsbetalingen på ordren, cirka to milliarder kroner, som i selv er veldig positivt. Men det er vel så viktig at fremtidig investeringsforpliktelser kommer ned, sier Sivertsen til Finansavisen.

Andre alternativer for Norwegian for å løse obligasjonsutfordringen er å selge fly, slotter (landingsrettigheter), eller rett og slett tjene mere penger (gå med større overskudd).