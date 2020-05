Historien om det ekstreme pengetapet går verden rundt: – Jeg angrer ikke!

Sønnen til mangemilliardæren Warren Buffet (89) arvet nesten en million i aksjer da han var 19 år gammel, aksjer som i dag ville være verdt over to milliarder.

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg angrer ikke! sier Peter Buffett (62), sønnen til mangemilliardær og investor Warren Buffet, om hvordan han brukte de 90.000 dollarene han fikk fra en aksje faren ga til ham som 19-åring.

Investor Warren Buffett er ifølge Forbes den fjerde rikeste personen i USA akkurat nå, med en formue på rundt 67,3 milliarder dollar. Det tilsvarer i underkant av 700 milliarder norske kroner.

Kjøpte sin første aksje da han var 11

Warren Buffet går under kallenavnet «Orakelet fra Omaha», og er en av tidenes mest suksessrike investorer. Han driver investeringsselskapet Berkshire Hathaway, som eier mer enn 60 selskaper, blant annet forsikringsselskapet Geico og batteriselskapet Duracell.

Ifølge Forbes kjøpte Warren Buffet sin første aksje da han var 11 og leverte sin første skatteliste som 13-åring.

Her er Warren Buffet sammen med Bill Gates og kona Melinda Gates i 2006, i forbindelse med at Buffet ga 10 millioner aksjer fra Berkshire Hathaway Corporation til Bill & Melinda Gates Foundation. Gaven hadde den gang er verdi på 31 milliarder dollar. Foto: AFP PHOTO/Nicholas ROBERTS

89-åringen har lovet å gi bort 99 prosent av formuen sin, og i 2019 donerte han bort nærmere 40 milliarder kroner, mye av det til stiftelsen til vennene Bill og Melinda Gates. Sammen stiftet Buffet og Gates initiativet Giving Pledge i 2010, der de ber milliardærer donere bort halvparten av sin formue til veldedige formål.

Søsknene brant bort pengene

Sønnen til Warren Buffet derimot, Peter Buffett, er på ingen som helst måte søkkrik. Selv om han kunne vært det, om han hadde beholdt aksjen han fikk av sin far som 19-åring.

I dag er han 62 år gammel filantrop, musiker og produsent med flere plateutgivelser bak seg innenfor blant annet new age-sjangeren. Han har vunnet en Emmy, og jobbet også med filmmusikken til den kritikerroste filmen «Dances with Wolves», melder CNBC.

- Jeg hadde fordelen av å se mine to eldre søsken brenne gjennom de fleste av pengene sine ganske raskt. Jeg ville ikke følge den veien, skriver Peter Buffett i boken han ga ut i 2010. Her er han sammen med faren Warren Buffett og søsteren Susie Buffett i januar 2017 i New York. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

De omtaler også boken til Peter Buffett som kom i 2010, «Life Is What You Make It: Find Your Own Path to Fulfillment», der han forteller om valgene han tok som ung og hvorfor han valgte en annen vei enn penger.

- Jeg hadde fordelen av å se mine to eldre søsken brenne gjennom de fleste av pengene sine ganske raskt. Jeg ville ikke følge den veien, skriver han blant annet i boken.

Fikk aksjer for 90.000 dollar

Kort tid før, som 19-åring hadde han og de to søsknene fått arven fra faren Warren Buffet.

Dette var penger Warren Buffet hadde fått etter å ha solgt sin fars farm. Pengene valgte Warren Buffet å investere i sitt eget holdingselskap Berkshire Hathaway. Peter Buffett og de to andre søsknene hans arvet deretter aksjer i selskapet til en verdi av 90.000 dollar.

- Jeg forstå det slik at dette var det vi kunne forvente å få, skriver han i boken.

Senere har både Peter Buffett og hans søken fått enorme pengebeløp fra sin far, penger som de har gitt videre til veldedige formål. Men de 90.000 dollarene var de eneste pengene søsknene fikk til personlig bruk.

I stedet for å beholde aksjene, bestemte Peter Buffet seg for å selge dem, for å kjøpe seg tid. I boken skriver Buffet at han solgte for å «kjøpe meg den tiden det ville ta for å finne ut om jeg virkelig kunne satse på musikk».

- Jeg angrer ikke et sekund

Samtidig hoppet han av studiene ved Stanford University og flyttet til San Fransisco for å følge drømmen. Her startet han musikkdrømmen ved å skaffe seg utstyr for å spille inn musikk, øve på piano, og få erfaring som produsent.

I boken skriver Buffet at hans åpning ikke kom gjennom farens bekjente, men via en nabo som kom forbi da han vasket bilen og spurte hva han jobbet med. Naboen kjente på sin side en illustratør som trengte noen til å skrive musikk til annonser for en ny TV kanal kalt MTV - og dermed fikk Buffet sin lucky break.

Peter Buffet skriver at han aldri har angret på at han ikke beholdt de verdifulle aksjene.

- Jeg valget ikke det, og jeg angrer ikke et sekund. Jeg brukte midlene på noe uendelig mer verdifullt enn penger; jeg brukte det til å kjøpe meg tid, skriver han.

- Jeg er klar over at arven min var mer enn de fleste unge får for å hjelpe dem med å få en god start i livet. Å få de pengene var et privilegium, en gave jeg ikke hadde opptjent, skriver Peter. Som også kommer med følgende råd i boken:

«Det er mange mennesker som er privilegerte, enten med tanke på penger, emosjonell støtte eller et slags unikt talent eller mulighet. Men de klarer ikke å forstå verdien av tid og prøver i stedet å skynde seg inn i deres skjebne» - og som et resultat av dette, ender de ifølge Buffet opp på «arbeidsplasser som kanskje ikke passer for dem, og som kanskje oppfyller forventningene», skriver han.

«Jeg har tro på deg, og du trenger ikke min hjelp»

Buffet viser til at de hundrevis av timene han la ned ved bare å spille musikk ga ham hans sound, noe han ikke hadde funnet uten tålmodighet og tid.

Peter forteller også at han tidlig i livet lærte en veldig viktig lekse om arbeidsetikk, nemlig at man ikke skal strebe etter å tjene så mye som mulig, men drive med noe man elsker, noe som gjør at man gleder seg til å stå opp hver morgen.

Warren Buffet er god for 700 milliarder norske kroner. Her er han like før han skal holde tale på Berkshire Hathaway Inc's årlige aksjemøte 4. mai 2019. Foto: Scott Morgan (Reuters/NTB scanpix)

I boken forteller Peter Buffet at han er overbevist om at han lærte mer om seg selv som ung ved ikke å ha alle pengene, enn om han hadde hatt dem og bare hadde glidd gjennom livet Han setter også pris på at faren respekterte hans valg og ikke lot ham ta den enkle veiene ved å dytte på ham mer penger. Som om faren sa;

- Jeg har tro på deg, og du trenger ikke min hjelp, skriver sønnen i boken.

- Finn din lidenskap

CNBC har regnet ut at aksjene Peter Buffet fikk i dag ville være verdt mer enn 200 dollar om han hadde beholdt dem, det vil si rett over to milliarder kroner.

Det faren Warren Buffet elsker mest er å investere penger, men heller ikke han gjør det for pengens skyld, ifølge CNBC. Warren Buffet har selv uttalt tidligere at unge personer bør ta den jobben de helst ville tatt om de var helt økonomisk uavhengige.

- Finn din lidenskap. Jeg var veldig, veldig heldig som fant den da jeg var syv eller åtte år gammel. .. Du er heldig i livet når du finner den. Å du kan aldri garantere deg at du finner det i din første jobb. Men jeg sier alltid til studenter som kommer hit; «Ta den jobben du ville tatt om du var økonomisk uavhengig. Da kommer du til å gjøre det bra.»

Selv om Warren Buffet er blant de rikeste i USA akkurat nå, er han også en av de på topp 10 listen som har tapt mest penger i det siste. På mindre enn fem måneder har hans formue blitt redusert med 22 milliarder dollar, eller 225 milliarder norske kroner, melder CNN.