Historier som skaper Boris-angst i Europa

Pundet faller som en stein, og en uke ut i Boris Johnsons statsministerperiode skjelver markedene ved tanken på at den innbitte EU-motsanderen skal kræsje Storbritannia ut av EU.

Det er gått sju dager siden Boris Johnson flyttet inn i Downing Street 10, og det er liten tvil om at han tenkt å spille hardball i nervekrigen mot sine statsleder-kolleger i EU.

Men det er ikke bare den uforsonlige stilen og den endelige Brexit-datoen 31. oktober som gir uro. Johnson har bokstavelig talt vært på leting etter negative EU-historier i over 30 år. Det er liten tvil om at han mener alvor.

Dette kan en dansk avisartikkel si litt om. For der enkelte ser rosa elefanter, har Boris Johnson sett lyserøde flamingoer på høylys dag.

FØRSTE UKE: Boris Johnson på en av sine første opptredener som statsminister i det britiske Underhuset.

Historien er som følger:

Danmark Radios EU-korrespondent Ole Ryborg fortalte i en artikkel i sommer, som ble delt mye også i Norge, at han allerede i 1991 flyttet til Brussel for å dekke EF (som var navnet den gangen) for de danske EF-motstandernes ukeavis Notat og Dagbladet Information.

Han ble etter hvert god venn med naboen, en brite som var korrespondent for den britiske avisen The Daily Telegraph.

Navnet hans var Boris Johnson.

Allerede den gangen var Johnson kjent for sin brumming og sine ufullstendige setninger, og for å stille merkelige spørsmål i presserommet - ofte med skjorteflakene hengende utenpå buksa.

Ifølge Ryborg var Boris Johnson og The Daily Telegraph også kjent for å være hovedleverandør av alle skrekk-historiene om de nye sær-europeiske reglene som skulle lamme Europa.

Den velkjente historien om de bøyde bananene var en av dem, og særlig vakte det munterhet da Johnson krevde svar fra kommisjonen om hvorfor EF ville forby lyserøde flamingoer?

HJELPER MOT VARME: En lyserød bade-flamingo hjelper mot de høye temperaturene i Pembrokeshire i Wales tidligere denne uka. Foto: (Reuters)

Ingen - absolutt ingen - i hele presserommet forsto hva Johnson mente, skriver Ryborg, men siden det hørtes ut som et landbruksspørsmål, gikk spørsmålet til landbrukskommisæren:

«Boris Johnson forsøkte - på fransk - å forklare hvorfor de nye reglene som snart skulle vedtas i Brussel, ville bety at det aldri mer ville være lyserøde flamingoer i de zoologiske hagene i Europa.

Og landbrukskommissærens talsmann - en ire ved navn Gerard Kiely – forsøkte efter beste evne – også på fransk - å forklare at det ikke fantes noen som helst planer om å om å forby lyserøde flamingoer.»

Ifølge Ryborg reagerte de andre pressefolkene med munterhet og hoderisting på forsøkene på å finne ut hva som egentlig var opp ned på flamingo-historien. Men etter hvert viste det seg, som så ofte før med Johnsons «skjeve EU-historier», at det var et snev av sannhet i saken. Historien var likevel ikke riktig:

«EF-landene var i gang med å lage det indre markedet, og det betød harmonisering av tusenvis av regler. Flamingo-historien handlet om et bestemt fargestoff som var på vei til å bli forbudt – som menneskeføde. I naturen får flamingoer sin lyserøde farge fra det røde pigmentet i allslags reker og skalldyr som flamingoene spiser.

I zoologiske hager fores flamingoer ofte med noe annet og billigere enn reker og skalldyr, og for å bevare fargen tilsettes det litt fargestoff til flamingoenes mat. Så – med en pen porsjon journalistisk spissing – var det altså en opplagt historie: EF forbyr lyserøde flamingoer.»

VANSKELIG GRENSE: Boris Johnson (th) forlater Stormont House i Belfast tidligere i dag sammen med sin minister for nord-irske saker, Julian Smith. Foto: (AFP)

Så langt den danske journalistens Ole Ryborgs Johnson-historie, som du kan lese i sin helhet her

Ifølge ekspertene kan en kræsj-utmelding fra EU få enorme konsekvenser.

Her i Norge har NHO gått ut med en kraftig advarsel også til norsk næringsliv. Og i dag onsdag har Boris Johnson på tur i Belfast fått beskjed fra nord-irske politikere om at de kan komme til å forlate Storbritannia - for å fortsette i EU sammen med Irland.

Dermed kan selve Storbritannia gå i oppløsning. Vi får håpe at det i så fall er bedre gjennomtenkt og mer faktafundert enn historien om de lyserøde flamingoene.