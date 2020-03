Historisk kronekollaps: Aldri vært så dyr mot euro og dollar

– Gjennom gårsdagen og over natten har vi vært vitne til en total nedsmelting av kronen

Onsdag ettermiddag skrev Nettavisen Økonomi at kronen raste til 11,25 mot 1 dollar og 12,18 mot euro.

Les mer: Bunnløst for kronen - raser til nye sjokknivåer

Torsdag morgen har kronen kollapset ytterligere til 11,85 mot dollar og 12,93 mot euro. Så dyr har kronen aldri vært mot de to valutaene. Mot pundet koster kronen 13,61 – man må tilbake til 1990-årene for å finne tilsvarende nivåer.

– Gjennom gårsdagen og over natten har vi vært vitne til en total nedsmelting av kronen, skriver Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen i sin morgenrapport.

Verden drukner i olje: Rekordlav oljepris gir kjempesmell for Norge

Ingen vet hvor det stopper

Analytikeren skriver at det kraftige oljeprisfallet i går er en medvirkende årsak til den ekstreme kronesvekkelsen, sammen med den generelle panikk-stemningen i markedet.

– Samtidig er det vanskelig å fullt ut rasjonalisere slike bevegelser. Det lukter av tynn likviditet og at markedet her blir tvunget til å selge den norske kronen, skriver Bernhardsen videre.

Nordea-analytikeren utelukker ikke at kronen kan svekke seg ytterligere, og at det er oljeprisen og det internasjonale markedet som bestemmer dette. Når Saudi-Arabia fortsetter å pumpe olje inn i et allerede overfylt oljemarked, er det ikke usannsynlig at både oljeprisen og kronekursen kan kollapse videre.

– Hvor dette stopper og snur er det ingen som vet, skriver Bernhardsen.

RØDE TALL: Wall Street stupte igjen onsdag, og det ble en ny tung dag for amerikanske børsspekulanter. Dow Jones er ned 6,3 prosent. Foto: Mark Lennihan (AP)

Les mer: Rekordhøy boligpessimisme i Norge

Pundet kollapser til Brexit-nivåer

Den norske kronen er ikke den eneste valutaen som sliter: Pundet svekket seg stort mot dollar i går, og har ikke vært svakere siden oktober 2016, i kjølvannet av Brexit-avstemningen.

–Dollaren har styrket seg mot en rekke valutaer. For eksempel mot britisk pund og ikke minst mot norske kroner. I krisetider er det dollar som kjøpes, og Bloomberg Dollar Spot Index var i går rekordhøy (siden indeksen startet i 2005). Den sterkere dollaren rammer de med lån i dollar og inntekter i annen valuta, skriver DNB-analytiker Kyrre Aamdal i sin morgenrapport torsdag.

Les mer: Sissener med brannfakkel: Slik vil han redde aksjemarkedet