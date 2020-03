Historisk kronestup - nå koster 1 euro over 11 kroner

Den norske kronen har aldri vært svakere mot euro og har brutt en ny grense. President Donald Trump har indirekte skylden for den rekordsvake kronen.

I det profesjonelle valutamarkedet må man torsdag morgen ut med 11,08 kroner for en euro, som er et nytt klart bunnivå. Det seneste døgnet har kronen svekket seg med nesten 1,5 prosent mot euroen (se grafen under).

BRØT MAGISK GRENSE: En euro koster nå mer enn 11 kroner i det profesjonelle valutamarkedet. Foto: (Infront)

Mot dollaren noteres kronen nå til kurs 9,80. Det er det svakeste nivået siden mars 1985. Kronefallet kommer etter et nyt ras i oljeprisen, et fat nordsjøolje (Brent Spot) koster torsdag morgen drøyt 34 dollar fatet, et fall på over 4 prosent.

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at børsfallet har tiltatt etter at president Trump kastet bensin på bålet ved å innføre en 30-dagers innreiseforbud fra Europa. Oljeprisen stupte etter Trumps tale, og det rammer altså kronen.

Kutt i Europa

I dag er det rentemøte i den europeiske sentralbanken, ESB. DNB Markets skriver i sin morgenrapport at i forkant har den europeiske sentralbanksjefen Lagarde gått ut og sagt at koronaviruset kan bli en krise for europeisk økonomi av samme størrelsesorden som finanskrisen i 2008.

Det kreves derfor mottiltak både fra penge- og finanspolitikken. DNBs eksperter tror at ESB skal senke styringsrenten med 0,10 prosentpoeng og i tillegg verdipapirkjøpene med mange milliarder euro. Det skal bedre likviditeten i markedet.

Den britiske sentralbanken kuttet i går styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til lave 0,25 prosent. Eksperter venter at Norges Bank neste torsdag kutter den norske styringsrenten med enten 0,25 prosentpoeng eller 0,50 prosentpoeng.

Nordea Markets venter et kutt neste uke på 0,50 prosentpoeng. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets skriver at ny informasjon siden forrige rentemøte i desember taler for en mye lavere rentebane, altså en klart lavere renteutvikling fremover.