Historisk lave priser: I natt fikk du penger for å bruke strøm

Høye temperaturer og mye nedbør har gitt gode tider for strømprisene. I natt slapp du også å betale i én time.

Strømprisen beregnes etter tilbud og etterspørsel, og hvor mye kraft man kan flytte fra et området til et annet.

- Vi har hatt en veldig spesiell vår med mildt vær, mye nedbør og veldig mye snø i fjellet. Vi har sett historisk lave strømpriser hver måned i år, sier pressekontakt Stina Johansen for kraftbørsen Nord Pool Group.

Les også: Meteorologen: - Det blåser kraftig, og bølgene kan bli høye

Hun forteller at mandag 6. juli er den andre dagen i historien hvor vi har en snittpris på strøm som ligger under ett øre per kilowattime i Sør-Norge. Sist gang var forrige søndag.

- Mellom klokken 4 og 5 i natt var prisene negative, som vil si at man får penger for å bruke strøm. Du fikk nesten ett øre per kilowattime strøm (-0,96 NOK/MWh). Dette er første gang i historien vi har sett minuspriser i en time i Norge, forteller Johansen.

Reklame: Strømregningen kan bli på null kroner til 2021

MYE HAR INNVIRKNING: Pressekontakt Stina Johansen i Nord Pool forteller at høye temperaturer og mye nedbør er blant årsakene til at vi har veldig lave strømpriser for tiden. Foto: Nord Pool

Snø og vind påvirker

Også søndag var det lave priser både i Norge og i nabolandene våre. Med et lavt forbruk og mye vindproduksjon, gir det gode priser for norske og nordiske forbrukere.

- Samtidig er det fortsatt mye snø i fjellet, og slik situasjonen ser ut nå er det ingenting som tyder på at det vil endre seg med det første, sier hun.

Les også: Strøm: Slik kan én e-post i måneden spare deg tusenlapper (+)

Målinger fra NVE viser at energiinnholdet i snøen i fjellet ligger på 11 terawattimer mer enn gjennomsnittet. Det er likevel ikke bare mye vind og snø som gjør kraft rimelig for tiden.

- Normalt ligger vannlagrene på 67,9 prosent, mens nå er det 73,4 prosent i Norge. Det er med andre ord mer vann enn normalt, sier hun.

Liten endring

Noe som også påvirker strømprisene i Norge, er at det for tiden er redusert kapasitet for å frakte strøm mellom Norge og Danmark.

- Fram til midten av juli jobbes det med Skagerrak-kablene, som gjør at det er redusert mulighet til å eksportere og importere strøm. Ved mye produksjon av strøm i Sør-Norge får vi ikke sendt den kraften ut av landet, noe som kan være med på å holde strømprisene lave, sier Johansen.

Les også: En av fire forstår ikke strømregningen: - Mange vil få en ubehagelig overraskelse

Hun forteller også at det ikke har vært noen store utslag på nordmenns strømforbruk, eller folk i andre nordiske land, under koronakrisen.

- Ellers i Europa har det vært mange land med lavere forbruk enn normalt, blant annet på grunn av at mange industribedrifter ikke har vært i drift som normalt, forklarer hun.

Det er med andre ord mye som påvirker hva du må betale for å bruke strøm hver dag, og vil du spare mest mulig får du håpe på varme og våte dager framover.



Reklame: Strømregningen kan bli på null kroner til 2021