Historisk milliardresultat for en av Norges rikeste kvinner – lar seg ikke tøyle av koronaviruset

Det tradisjonsrike selskapet er 165 år og har 5.000 ansatte. Aldri før har resultatet vært bedre.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Yuhong Jin Hermansen er enken til Folke Hermansen, som bygde seg opp til å bli eneeier av det tradisjonsrike transportselskapet DSD – Det Stavangerske Dampskibsselskab.

Hermansen er blant landets rikeste kvinner, med en formue på over fire milliarder kroner. Hun tok over hovedansvaret for DSD da ektemannen Folke Hermansen, en folkekjær gründer og forretningsmann i Stavanger, gikk bort i 2006.

DSD startet i 1855 som et dampskipsselskap som drev rutefart på fjordene i Ryfylke i Rogaland. I dag driver DSD-konsernet innen blant annet tankskip og buss.

I fjor sommer solgte DSD og Hermansen seg ut av ferje- og hurtigbåtrederiet Norled.

Slik blir det penger av: Transportselskapet leverte et årsresultat på 1,007 milliarder kroner i fjor, og styrket egenkapitalen med 27 prosent fra 2018. Resultatet er 109 millioner kroner bedre enn i 2018.

Resultatet er det beste i selskapets 165 år lange historie.

– 2019 var et fantastisk år resultatmessig for DSD, som vi selvfølgelig er både stolte og fornøyde med. Det var finansielt riktig å selge ut rederiet Norled av vår investeringsportefølje, selv om selskapet hadde lang maritim historikk og slikt sett en historisk forankring i DSD, sier konsernsjef Ingvald Løyning i en pressemelding.

Les mer: Spår voldsom rekyl for oljeprisen: – Alle rekorder blir slått en gang

SATSER NYTT: Ingvald Løyning er konsernsjef i DSD. Fremover skal selskapet satse på nye forretningsområder, blant annet innen turisme og helse. Foto: Marie von Krogh (DSD)

Tenker nytt under pandemien

– Nå vil vi i fortsettelsen bruke salgsprovenyet til å styrke oss innen de bransjene der vi allerede har solid kompetanse, som er mobilitet, maritim og turisme, sier Løyning, og som melder at DSD også vil gå inn i nye selskaper innen marin sektor og helse.

Konserndirektøren tror 2020 kan gi negative resultater for deler av DSDs selskaper, for eksempel innen bussvirksomheten til Tide og turismesatsingen Go Fjords. Samtidig kan en godt tankmarked dempe de negative konsekvensene av pandemien for det tradisjonsrike selskapet.

– Det er en krevende tid vi er inne i, og ekstra krevende er det å spå om fremtiden. Vi har imidlertid mange spennende prosjekter på gang, sier Løyning.

Konserndirektøren skriver at selskapet har en ny, målrettet strategi og finansielle muskler til å gjøre nye investeringer i selskaper under koronapandemien.

Så langt i år har DSD gått inn på eiersiden i startup-selskapet Imove og aktivitetsselskapet XXLofoten. Imove driver blant annet med utleie av elbiler og el-sparkesykler, mens XXLofoten selger opplevelser i Lofoten.

Les også: Oljebransjen skriker etter krisehjelp: – Setter i praksis en sluttdato i 2020

Et tilfeldig møte i Kina endret livet

Det var i 1994 at kinsesiske Yuhong Hermansen traff Folke Hermansen, da nordmannen trengte hjelp til å finne veien til et møte han skulle på i Kina. Hun ble nordmannens tolk på møtet, og senere ble de et par, flyttet til Stavanger og giftet seg.

Yuhong Hermansen, som har ingeniørutdannelse fra Kina og finansutdannelse fra NHH i Norge, har utviklet DSD videre siden hun tok over - og er i dag en aktiv eier med base i Stavanger sentrum.

Hermansen gjør sine private investeringer gjennom selskapet Herfo Finans. Investoren ønsker å bli større innen eiendom, og er stadig på utkikk etter nye prosjekter. Ifølge selskapets egne nettsider står eiendom får 25 prosent av egenkapitalen i Herfo Finans, mens finansporteføljen utgjør 75 prosent av selskapet. Sistnevnte består av aksjeinvesteringer, valuta og rentebærende instrumenter.

Det Stavangerske Dampskibsselskab eier i dag blant annet Tide, Norges nest største busselskap, DSD Shipping, DSD Cargo og turistselskapet Go Fjords. Konsernet har totalt over 5.000 ansatte.

EIER TIDE: Busselskapet Tide leverte negative resultater i 2019. Konsernsjef Ingvald Løyning i DSD sier at vekst, nye anbudsområder, samt tap og nedskrivning av materiell benyttet i anbud som ble avviklet i fjor og i år har skylden for resultatene. Foto: Tide

Tide, DSD Cargo og Go Fjords leverte negative resultater i 2019, men konsernsjefen forventer forbedringer.

– Samlet sett er jeg fornøyd med utviklingen i DSD-konsernet for 2019. Det er fortsatt variasjoner og betydelig potensial for forbedringer i deler av porteføljen, men den underliggende utviklingen i selskapet og evnen til å fornye og tilpasse seg en mer fremtidsrettet og teknologidrevet fremtid er jeg i sum tilfreds med, sier konsernsjef Løyning.

Les også: Stavanger har gått fra koronaversting til «smittefri»: – God dose flaks