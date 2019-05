Historisk smell for sportskjedene

2019 har startet historisk dårlig for XXL, G-sport og co.

- Tidligere har vi knapt nok rapportert om nedgang i det hele tatt, og i hvert fall aldri et så stort fall som dette. Dette er uvanlig og kraftigere enn ventet, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk sportsbransjeforening, til Nettavisen.

I første kvartal falt omsetning til de norske sportskjedene med 282 millioner kroner i Norge. Det er et fall på 8,6 prosent, det suverent største siden Sportsbransjen startet slike målinger i 2003.

Det betyr at færre la igjen pengene sine hos de norske sportskjempene som XXL, G-sport, Intersport og Sport1 enn på samme tid i fjor. Konkurranse, både fra rene nettbutikker og fra tilstøtende butikker som Europris, bidrar til nedgangen.

- Vi ser at det en knallhard konkurranse, samtidig som sportskjedene presses fra alle kanter. I 2003 sto kjedene for 90 prosent av salget av sportsutstyr, i 2017 var det 74 prosent og nå er det trolig enda lavere, sier Hansen.

Vinter og felleski

Han tror også nedgangen kan forklares med den knallgode vinteren i fjor, hvor omsetningen økte 11 prosent. Da benyttet mange anledning til å fornye skiutstyret sitt. Mange hadde dermed trolig ikke det samme behovet for nytt utstyr i år, et år som heller ikke var like snørikt.

- Folk trenger ikke mer enn ett par felleski. Det er solgt mange par ski i år også, men langrennssegmentet er likevel ned 20 prosent, sier Hansen.

Norsk Sportsbransjeforening anslår at det ble solgt omkring 320 000 par langrennsski gjennom vinteren. Alpinsalget er jevnere fra år til annet, og ligger nokså stabilt på 100 000 par solgte ski.

Det var klessalget som var det mest krevende. Det ble ikke solgt like mye ullklær, skijakker og skibukser eller andre småvarer som rekordåret 2018.

Hansen trekker også frem sen påske, som falt i april i år, mot mars i fjor, som nok en grunn til nedgangen.

XXL-nedtur

Blant kjedene som er rammet av nedgangen er Norges største sportskjede XXL. Sportskjempen la frem tall for første kvartal i forrige måned. De viste den første nedgangen i omsetningen for selskapet på årsbasis noensinne.

Konsernsjef i XXL, Tolle Grøterud, sier at nedgangen i stor grad handler om den fantastiske vinteren i 2018.

TOPPSJEF: Tolle Grøterud i XXL Foto: Halvor Ripegutu

- Vi sammenliknes med et veldig sterkt kvartal i fjor. Samtidig ser vi at vi hadde lavere nedgang enn markedet generelt, siden vi var ned rundt seks prosent. Det er nok andre kjeder som har slitt mer enn oss, sier Grøterud til Nettavisen.

- Første kvartal er det kvartalet som er mest følsomt før været og det ser vi et eksempel på nå, legger han til.

Fremgang for Sport1

Ole-Henrik Skirstad, administrerende direktør i Sport1, det tredje største sportskonsernet i Norge etter XXL og Gresvig (G-sport/Intersport), trekker også frem været.

- Vi hadde den beste vinteren på Østlandet på 40 år i fjor, mens vi hadde en vinter midt på treet i år, så det forklarer nok mye. Samtidig er vi mindre ned enn totalen, og hadde en nedgang på bare 3,6 prosent, sier Ole-Henrik Skirstad, administrerende direktør i Sport1 til Nettavisen.

Han legger til at kjeden hadde en veldig sterk april, blant annet drevet av at påsken var i april i år mot mars i fjor.

- Ser man de fire første månedene under ett, er tallene faktisk like høye som i fjor. Vi har aldri solgt så mye sykler og løpesko i mars som vi gjorde i år pga tidlig vår, sier Skirstad.

Lars Kristian Gresvig, administrerende direktør i Gresvig, som står bak kjedene Intersport og G-sport, medgir at det var en tung start på året:

- Det har vært en krevende vinter for både bransjen og Gresvig. Ser vi bort ifra at vi har noen stengte butikker i forhold til i fjor, så er vår vekst omtrent på nivå med markedet, skriver han i en melding til Nettavisen.