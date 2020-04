Historisk smell for XXL - har aldri tapt mer

XXL hadde en god vekst i første kvartal, men gjør et historisk dårlig første kvartal.,

Pål Wibe er fersk konsernsjef i XXL, etter at han tok over sjefjobben 1. april. Han ledet i flere år Europris, som nylig kom med gode resultater, mye takket være koronakrisen.

Som XXL-sjef kan Wibe rapportere om en vekst i inntektene på over 7 prosent i første kvartal til 2164 millioner kroner, men resultatet før skatt ble negativt med 262 millioner. Det er tidenes dårligste første kvartal og dårligere enn det analytikerne så for seg.

For hele 2019 tapte XXL 200 millioner. Underskuddet i første kvartal før skatt er altså større enn for hele fjoråret. Bunnlinjen endte i minus med 224 millioner, mot et underskudd i 2019 på 327 millioner.

Ekstraordinært

XXL beskriver kvartalet som ekstraordinært på mange måter. Koronautbruddet har påvirket kjeden, som i tillegg har slitt med den milde vinteren. Januarsalget var ned hele 22 prosent. Vinteren har ifølge børsmeldingen gjort det svært vanskelig for alle aktørene i næringen.

XXL svarte med å kjøre en omfattende vinterkampanje, men dette ga vesentlig lavere marginer og dermed et underskudd i årets tre første måneder.

Den børsnoterte sportskjeden har også prøvd å tilpasse seg ved å ha et godt tilbud foran den kommende vinteren. Dette har ført til en sterk vekst i salget, dårligere marginer, men en sterk finansiell stilling ved utgangen av kvartalet.

Egenkapitalen - eiernes midler utgjorde per 31. mars 2758 millioner kroner. XXL har solgt unna en del varer som de hadde på lager, og det har bedret likviditetsreserven, altså hvor mye kontanter de har tilgjengelig.

Permitterte

XXL meldte i slutten av mars at de permitterer rundt 1000 ansatte i Norge som følge av koronautbruddet og de strenge tiltakene fra regjeringen.

Sportskjeden skriver nå at det ikke har vært noen større avvik som følge av utbruddet, men det er gjort flere tiltak for å redusere kostnadene.

Sportskjeden har tegnet fire nye leiekontrakter for nye butikkåpninger i 2020, hvorav en ny butikk i Norge.

Liten tro

Ifølge MarketScreener har analytikerne en salgsanbefaling av aksjen og et gjennomsnittlig kursmål på 12 måneders sikt på lave 4,83 kroner.

Det betyr i så fall at aksjen skal falle klart de nærmeste månedene. XXL-aksjen ble på det laveste i slutten av mars handlet til under 4 kroner (se grafen under).

XXL-aksjen er så langt i år ned 36 prosent, men den seneste måneden opp hele 149 prosent. Det blir store prosentvise utslag når de absolutte nivåene er så lave.

KRAFTIG REKYL: XXL-aksjen stupte i likhet med mange andre aksjer i mars, men har så fått en kraftig rekyl. Det er imidlertid mye å ta igjen. Foto: (Infront)

Henter penger

Skuffende resultater og feilslåtte strategier har bidratt til at pengene har rent ut av kassa. XXL skal derfor hente 400 millioner kroner i ny egenkapital. Denne aksjeutvidelsen er fullt ut garantert, og tegningskursen er satt til 5 kroner per aksje. Tegningsperioden vil vare fra 4. til 18. mai.

Markedsverdien av XXL ved børsslutt tirsdag var drøyt 2,3 milliarder kroner. Største aksjonær i den børsnoterte sportskjeden er XXL-gründer Øyvind Tidemandsen med 20,5 prosent.

