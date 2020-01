Historisk smell for XXL

Problemene fortsetter for sportskjempen, som for første gang i sin 19-årige historie hadde nedgang i salget i fjor.

XXL måtte sende ut en resultatvarsel torsdag kveld om tallene for fjerde kvartal. Det skyldes at tallene er betydelig dårligere enn hva som er ventet.

Sportskjeden, som frem til i år aldri har rapportert nedgang i salget, opplyser nemlig at salget deres er ned hele 12 prosent for tilsvarende butikker i årets tre siste måneder. Dette til tross for at tilsvarende kvartal i 2018 langt fra var noe jubelkvartal, men blant annet et kjempetap på Black Friday.

Selskapet skriver at kjernemarkedene i Norge, Sverige og Finland har vært utfordrende, som følge av dårlige vinterforhold i de store byene, som Oslo. Spesielt har julesalget vært svakt. Det har vært kombinert med mye salg hos konkurrentene, som G-Sport.

Historisk

XXL anslår at omsetningen for hele selskapet blir på ni milliarder kroner, ned fra 9,5 milliarder kroner i fjor. Det er altså første gang i selskapets historie at XXL har nedgang i salget over i år.

Selskapet har også kuttet lageret, noe som har påvirket bonusene som XXL får fra leverandørene, og som igjen fører til at XXL tjener mindre penger.

De venter dermed med et brutto driftsresultat på 870 til 900 millioner kroner før tap på lageret. I fjor hadde XXL et brutto driftsresultat på 541 millioner kroner.

Annus horriblis

2019 har midt sagt vært et dårlig år for XXL.

Allerede mot slutten av fjoråret kunne man få en forsmak på hva som var i vente, da to toppsjefer trakk seg i løpet av få dager, og selskapet tapte 50 millioner på Black Friday.

Storeier Øivind Tidemandsen ble hentet inn som arbeidende styreleder, men det gikk ikke bedre enn at at XXL i første kvartal 2019 for første gang i sin historie kunne legge frem tall med fall i ometningen. De svake tallene fortsatte utover året, med følge av aksjekursen falt til historisk lavmål.

En følge av dette var at selskapet måtte få inn nødhjelp fra eierne i form av 400 millioner kroner, blant annet fra oppkjøpsfondet Altor, som gikk inn som største eier i selskapet. Hugo Maurstad overtok for gründer Tidemandsen som styreleder.

Negative oppslag

Men også på andre områder har XXL hatt motvind. En rekke medieoppslag har avslørt en svært negativ arbeidskultur i deler av selskapet. En rapport på slutten av året viste dessuten at sportsutstyrkjeden har brukt fiktive priser for å få tilbud til å framstå som bedre enn de faktisk er.

Maurstad, Tidemandsen og co er trolig dermed svært glade for å sette punktum for året.

Nettavisen har tatt kontakt XXL, men selskapet har ingen kommentarer utover børsmeldingen.