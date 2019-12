Hit kan NRK flytte

Nær 30 aktører kniver om å selge tomten som kan huse NRKs nye hovedkontor.

Helt siden 1920-årene har NRK hatt hovedkontor på Marienlyst i Oslo. I september bekreftet statkanalen at de er på flyttefot.

- NRKs lokaler på Marienlyst blir mindre og mindre egnet til å møte dagens og fremtidens behov for endring og utvikling. Vi trenger et nytt hovedkontor som er bærekraftig, som oppfyller dagens krav til sikkerhet og som gir de beste rammene for å utvikle organisasjonen videre, begrunnet statskanalen flyttingen med i en pressemelding.

Det ble pekt på at det nye hovedkontoret skal være en arbeidsplass der forholdene ligger til rette for å ta i bruk og utvikle ny teknologi, utforske ideer, lære, dele og samarbeide på tvers av organisasjonen og med miljøer utenfor NRK.

Samtidig ba NRK om innspill på eiendommer som kan egne seg for utbygging av et nytt hovedkontor som skal ligge i Oslo-området.

- Vi er opptatt av å få en best mulig oversikt over alle mulige tomtealternativer. Vi ønsker derfor også tilbakemelding fra eiendomsutviklere som har eiendommer/tomter under utvikling, het det videre i pressemeldingen.

28 friere

Nå viser det seg at det har kommet inn 28 forslag fra aktører som vil tilby rikskringkasteren tomt for de nye lokalene, det skriver Estate Nyheter.

- Hvor NRK skal være i fremtiden er en stor beslutning. Derfor skal vi skynde oss langsomt. Vi vil bruke det neste halvåret på å vurdere hva som er det best mulige stedet for NRK å etablere et nytt hovedkontor. Det betyr at vi også er åpen for å få flere alternativer på bordet, sier direktør for NRKs flytteprosjekt, Jon Espen Lohne til Estate.

NRK er på jakt etter nye lokaler hvor det er «et meget godt kollektivtilbud» og det er relevant med både distanse til kollektivknutepunktet og frekvens og bredde på tilbudet, skriver Estate videre.

Økern?

Ifølge NRK er 24 av aktørene som har tilbudt tomt og arealer kjent. Av disse ligger 16 i Oslo, hvorav ni av tomtene er på Økern.

Mens sju ligger i andre kommuner, som Lillestrøm, Ski, Bærum og Lørenskog.

Til NRK sier Lohne at beslutningen om hvor NRK flytter kan bli tatt i løpet av første kvartal 2020. Samtidig understreker han at søknadsfristen ikke har utløpt.

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum har tidligere tatt til ordet for at det er ingen grunn til at 2000 NRK-ansatte skal holde til midt i hovedstaden. Han mente at å flytte NRK til Lillestrøm vil spare skattebetalerne for milliardbeløp.

Tomt verdt milliarder

NRK i dag har en bygningsmasse på 110.000 kvadratmeter som huser 2000 av NRKs 3500 ansatte i Norge.

Det er salget av NRK-tomten på Marienlyst som skal finansiere flyttingen og de nye lokalene til NRK, fortsetter Estate.

Nettavisen har tidligere fortalt at denne tomten er verdt noen milliarder kroner, og det der lansert flere planer for hva som skal skje der videre, som en større boligutbygging og/eller forskningspark er blant idéene som har fremkommet.

En rekke aktører er naturlig nok interessert i den attraktive tomten, der boliger trolig kan selges for rundt 100.000 kroner kvadratmeteren og oppover.