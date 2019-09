Hjelpepleieren gråt da Einar (88) mistet omsorgstilbudet: – Helt forferdelig

– Det er vondt for oss som har blitt så kjent med de faste pleierne, og virkelig blitt glad i dem, sier Einar Johansen (88).

Tromsøværingen Einar Johansen på 88 år har engasjert seg politisk for første gang i sitt liv. Kampsaken er å stoppe fjerningen av den private hjemmehjelpen i Tromsø kommune.

I helgen ble den private hjemmehjelpen avskaffet - nå er det kommunen som har overtatt. Både ansatte og brukere har fortvilet over vedtaket til kommunen.

– Det er forferdelig at ideologi skal gå foran etter jeg har blitt så trygg på de faste pleierne, sier 88-åringen som har hatt besøk av den private hjemmehjelpen i fem år.

Mandag ble det kake og blomster som trøst fra Høyre-politiker og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han synes møtet med 88-åringen var sterkt.

KAKE: En liten trøst med hjemmebesøk fra Høyre-politiker Torbjørn Røe Isaksen. Fra venstre: Anna Sandbakken, Einar Johansen og Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Anna Molberg

– En politikk som gjør at en 88-åring må bli aktivist setter i alle fall ikke brukeren i sentrum, sier Isaksen til Nettavisen.

Bak vedtaket er det et ønske om å fjerne private omsorgstilbydere for å unngå «profitt i velferden», og kommunen mener de kan praktiske løse oppgavene bedre. Det oppgir komitéleder for helse- og omsorg i Tromsø Kommune, Pål Julius Skogholt fra Sosialistisk Venstreparti (SV).

Nekter å gi seg - skal vinne valget

Men 88-åringen Einar Johansen nekter å gi opp.

– Hvordan går det for deg nå når kommunen kommer inn?

– De skal ikke inn her, for vi skal vinne valget, sier Johansen til Nettavisen.

I helgene har 88-åringen ruslet ned i sentrum og møtt på både politikere og folk, og fortalt dem om situasjonen. Han synes det er fryktelig trist, og håper inderlig at valget går hans vei, så han får beholde omsorgstilbudet sitt.

Inntil valget har Johansen kjøpt inn blomster til alle de ansatte i Privat Omsorg Nord som takk for den strålende innsatsen gjennom de siste årene.

Privat Omsorg Nord har i flere år levert hjemmehjelp i Tromsø kommune med over 100 brukere. Ifølge fagforeningen Delta, som representerer de ansatte, er det omtrent 20 personer som nå mister jobben. For enkelte har det ordnet seg gjennom å søke på nye jobber, men flere står på bar bakke.

GA BLOMSTER: Einar Johansen (88) ga blomster til alle ansatte som har vært innom han de siste årene som takk for strålende innsats. Foto: Anna Molberg

Anna Sandbakken (22) er assistent for Privat Omsorg Nord, og har vært pleier for Einar Johansen i to år. Hun kaller kommunens prosess for «ellevill og lite medmenneskelig».

– Ideologi trumfer mennesker. Ingen fra kommunen har vært hjemme hos brukerne og spurt dem hva dem synes. De har helt frem til siste dag ikke visst hvem som kommer hjem til dem og steller med dem dagen etterpå. Det er helt ellevilt, forhasta og utrolig lite medmenneskelig, sier hun til Nettavisen.

Gråt med de eldre

Det ble felt noen tårer på fredag, som var hennes siste dag sammen med brukere som Einar som hun har vært hjemme hos flere ganger i uken de siste årene.

– Det er et slag i magen for oss som jobber i Privat Omsorg Nord, og jeg må innrømme at jeg gråt sammen med brukerne da jeg måtte ta farvel med dem for siste gang på fredag, sier Sandbakken til Nettavisen.

22-åringen synes «den eldre garde» er en fornøyelse å jobbe sammen med.

– Du blir veldig knyttet til dem. Jeg er veldig glad i eldre folk, og trivdes supergodt i jobben. De har så mye viktig å si, og artige historier. Selv når du hører samme historie tredje eller fjerde gang, blir man ikke lei, sier hun.

Mener politikerne lyver om private

STRÅLENDE INNSATS: Einar Johansen takker de ansatte hos Privat Omsorg Nord for den strålende innsatsen med blomster og smil. Foto: Maria Meyer

– En kritikk mot private er ofte at dere tjener dårligere, og har dårligere arbeidsbetingelser. Hvordan er din opplevelse av det?

– For min del har jeg gått opp mye i lønn sammenlignet med kommunen. Jeg har veldig gode arbeidsvilkår. Det er sant at pensjonen er annerledes, men det har jeg fått ordnet med min sjef. Arbeidsmiljøet er strålende, og sykefraværet er kjempelavt, så vi stiller mannsterke hele tiden. Alle de påstandene der stemmer rett og slett ikke, sier hun.

Sandbakken synes det er stygt av politikerne at de har hatt en stor debatt om arbeidsvilkårene for de ansatte, og brukt det som et argument for å fjerne privat hjemmehjelp - helt uten å spørre de ansatte.

– Mange politikere gikk ut og sa mye dårlig om våre arbeidsforhold, men ingen spurte oss. Det er tross alt bare vi ansatte som vet det.

Nå vurderer 22-åringen i likhet med Einar Johansen å bli politisk engasjert.

– Jeg merker at dette betyr så mye for meg, og jeg vurderer sterkt å bli mer politisk engasjert nå, sier hun.

GRÅT: Anna Sandbakken (midten) er assistent hos Privat Omsorg Nord og har vært jevnlig på hjemmebesøk hos Einar Johansen (t.h.). Her under besøk fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.v.) Foto: Anna Molberg

– Hvordan har det ordnet seg med jobb for deg?

– Jeg har vært heldig nok til å få meg ny jobb, etter jeg registrerte meg på nav.no og søkte på ledige stillinger.

Fagforeningen har sendt et krast brev til kommunen de siste dagene. De mener at overtagelsen er ifølge arbeidsmiljøloven en «virksomhetsoverdragelse», som betyr at de ansatte må få følge med videre til kommunen.

Det har kommunen nektet for.

– Allerede i dag var det noen fra Tromsø kommune som ringte til Privat Omsorg Nord for å leie inn vikarer, fordi de mangler bemanning. Det er ganske spesielt, sier Sandbakken.

Den 22 år gamle eldreomsorgsentusiasten synes også det er spesielt av ordføreren å si at de har tilbudt alle i Privat Omsorg Nord jobb.

– Det at kommunen går ut og sier de har tilbudt alle jobb, og vi har takket nei - og bruker det som unnskyldning for at de har bemanningsmangel - det er helt feil, og ganske sykt, synes Sandbakken.

Frykter det samme vil skje over hele Norge

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) frykter at dette kan bli skjebnen til flere eldre og ansatte over hele landet.

– Når SV og Rødt nå vokser og Ap svekker seg, frykter jeg at det samme også vil skje andre steder. I Oslo har for eksempel fritt brukervalg i hjemmehjelpen vært i spill, sier han til Nettavisen.

– Jeg hadde selv et fint møte med noen av de ansatte som trolig mister jobben. De er frustrerte og det forstår jeg veldig, veldig godt.

Isaksen mener ideologi settes foran behovet til brukerne og de ansatte.

– De rødgrønne rir en ideologisk kjepphest hvor de i praksis ønsker å fjerne alle private alternativer i eldreomsorg og barnehagene. Hva de som er avhengige av tjenestene, er tydeligvis ikke så viktig, sier han.

Forsvarer kommunalisering

Pål Julius Skogholt (SV) er leder for helse- og velferdskomiteen. Han forsvarer vedtaket til kommunen, og mener de ansatte ikke har krav på å fortsette videre i kommunen.

VELFERDSPROFITT: Pål Julius Skogholt (SV) er leder for helse- og velferdskomiteen og forsvarer at kommunen tar over den private hjemmehjelpen. Foto: Martin Eilertsen

– Det er to grunner til at vi avslutter denne kontrakten. Det er det prinsipielle knyttet til velferdsprofitt, og det er en del praktiske utfordringer, sier Skogholt til Nettavisen.

Han mener det juridiske er helt klart i kommunens favør.

– Det er ikke snakk om virksomhetsoverdragelse i dette tilfellet. Det er helt klart i arbeidsmiljøloven. Så kunne sikkert kommunen vært enda dyktigere på å ta vare på de ansatte, sier han.

Det skal totalt brukes 20 årsverk i kommunen på å overta hjemmehjelpen, og av dem er 12 årsverk nye stillinger.

– De er hjertelig velkommen til å søke på stillingene som blir lyst ut, sier Skogholt.

