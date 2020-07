Høie ber kommunene stramme opp utestedene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) gir kommunene beskjed om at kontrollen med utelivet må bli strengere.

– Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier Høie.

Han har derfor bedt Helsedirektoratet sende et brev ut til kommunene for å innskjerpe kontrollen. Brevet ble sendt tirsdag.

– Risikoen for spredning av covid-19 er særlig høy på utesteder og restauranter. Det viser erfaringer fra mange land. Når vi nå får meldinger om brudd på smittevernreglene i utelivet, ber vi kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen i de store byene, sier Høie.

– Meteren krymper når promillen stiger

I brevet understrekes det at kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen til enhver tid og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt, for å stanse videre smitte så raskt som mulig.

– Samtidig må hver og en av oss ta ansvar for å holde en meter avstand til hverandre både inne på serveringsstedene, i køen, ute i gater og parker. Det er en tendens til at meteren krymper når promillen stiger, sier helseministeren.

Han påpeker at det er ekstra viktig at folk overholder reglene som kan hindre smitte, nå som samfunnet gradvis åpner opp igjen.

Sju utesteder stengt i Oslo

I Oslo har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tidligere varslet at det ville komme nye nedstengninger dersom sammenstimling i folkemengder ute på byen fortsatte.

Tirsdag ble det kjent at ytterligere fire utesteder måtte stenge på grunn av brudd på smittevernreglene. Totalt er sju utesteder stengt i hovedstaden.

Byråd Victoria Maria Evensen (Ap) sier likevel til VG at forholdene har blitt bedre, og at kommunen foreløpig ikke vil innføre nye innstramminger. En innskrenking av skjenketiden kan likevel bli innført på kort varsel dersom det blir nødvendig.

