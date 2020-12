Høie svarer på avgiftskritikken: - Jeg er ikke glad for disse kuttene

Helseministeren vedgår nå at budsjettforhandlingene førte til et nederlag for en viktig folkehelse-strategi.

Onsdag kom Jøran Hjelmesæth, leder av Nasjonalt råd for ernæring og leder ved Senter for sykelig overvekt, med en kraftsalve etter kuttene i avgifter på sukker og sjokolade:

- Jeg synes dette er en katastrofe, og det er forferdelig at det er mulig å ødelegge så mye på så kort tid, sa Hjelmesæth.

Universitetsprofessoren mener at kuttet innebærer en ren gambling med folkehelsa. Nå får han støtte fra uventet hold. Det viser seg at heller ikke helseministeren har støttet dette resultatet av budsjettforhandlingene:

- Jeg er ikke glad for disse kuttene, men i politikken må man noen ganger inngå kompromisser, sier helseminister Bent Høie i et epost-svar på utspillet fra Hjelmesæth.

Skal be matvarebransjen om hjelp

Helseministeren opplyser at han skal i møte med matvarebransjen neste uke for å snakke om tiltak for å redusere inntaket av sukker.

- Jeg vil be industrien om å bidra til at disse avgiftsendringene ikke fører til økt inntak av sukker, sier Høie.

Han viser videre til en nasjonal handlingsplan for bedre kosthold og en intensjonsavtale med aktører i matvarebransjen om sunnere kosthold, og at regjeringen til våren kommer med en ny strategi mot ikke-smittsomme sykdommer, derunder diabetes og hjerte- og karsykdommer.

- Sluker elefanter

Jøran Hjelmesæth er glad for at Høie ikke er glad for avgiftskuttet, men har ikke nevneverdig tro på at en prat med matvarebransjen skal hindre den negative effekten han varslet onsdag:

- Dette kompromisset er ikke et kompromiss. Man snakker om å sluke kameler, her har de slukt elefanter. Men det er fint at Høie vil fortsette å snakke med bransjen og industrien.

Men den beste måten å oppnå redusert sukkerinntak på er å beholde de høye prisene, mener professor Hjelmesæth:

- Det vet sannsynligvis Høie at ikke skjer. Så hvordan skal avgiftsendringene da ikke føre til et høyt inntak sukker?

Som Hjelmesæth viser til, kommer prisene til å gå ned. Matvarebransjen har reagert med tomler opp og løfter om prisfest:

- Det er en kraftfull pakke og det er en viktig pakke, både når det gjelder sysselsetting i Norge og redusert grensehandel. Og så er det veldig hyggelig at det kommer til direkte å føre til lavere priser ute hos forbrukerne, sa Rema 1000-sjef Trond Bentestuen til Nettavisen onsdag.

- En prat hjelper neppe

Mange fagfolk er sjokkert over Fremskrittspartiets budsjettseier, forteller Hjelmesæth.

- At de presser fram dette i en koronatid er utrolig. Når vi vet at økte priser er det mest effektive tiltaket for forbrukerne, hjelper det ikke om ministeren ber industrien pent om ikke å øke salget.

Hjelmesæth vil støtte eventuelle nye utredninger med en argumentasjon for å øke avgiftene igjen.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant og helse- og omsorgspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, er i likhet med Hjelmesæth kritisk til kuttet og mener dette bidrar negativt inn i det langsiktige arbeidet som Høie omtaler:

- Vi har tidligere foreslått endringer i matmomsen. FrPs budsjettforlik markerer et brudd med kunnskapsbasert folkehelsepolitikk. Det slår også beina under et langsiktig arbeid med industrien og dagligvarehandelen for å få ned salt- og sukkerinnhold i maten som selges i norske butikker, sa Kjerkol til Nettavisen onsdag.

- Kritikken er skivebom

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen avviser kritikken fra Hjelmesæth bastant:

- Den kritikken som kommer her er skivebom. Kutt i norske avgifter vil først og fremst sørge for at vi henter tusenvis av arbeidsplasser hjem til Norge. Det påvirker ikke folkehelsen om folk kjøper brusen og godteriet sitt i Norge eller i Sverige, men det har noe å si for hvem som får arbeidsplassene og hvilket land som får inntektene.

Det viktige poenget for Fremskrittspartiet er at avgiftsnivået i Norge skal harmoniseres med nabolandene, fremholder hun:

- Alle som synes det er bedre at folk handler dagligvareproduktene sine i Sverige kan stemme på enten Senterpartiet eller Arbeiderpartiet.

