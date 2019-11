Høies nei til ny migrene-medisin ga Hanne (40) bakoversveis: – Det er som å få et slag i trynet

Hanne Formo (40) har kronisk migrene 25 dager i måneden. Hun er fortvilet etter nok et avslag på medisinen hun kaller sitt eneste håp.

Den nye migrenemedisinen Aimovig kom på det norske markedet i januar. Siden har migrenepasienter hatt håp om å få den på blå resept.

Først ble søknaden om å ta inn medisinen på blå resept avvist i september, fordi kostnaden oversteg den såkalte fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner.

I oktober leverte produsenten nok en søknad – denne gangen under fullmaktsgrensen.

Nok en gang avslo helseminister Bent Høie (H) søknaden.

AVSLAG: Helseminister Bent Høie (H) har avslått migrenemedisinen Aimovig i to separate runder. Foto: Terje Bendiksby (NTB Scanpix)

– Jeg trodde det nesten ikke. Vi er nærmest blitt lovet at den skal komme, også får man denne beskjeden.

Det sier Hanne Formo. Hun er 40 år, er mor, kone og har vært i arbeidslivet helt frem til for tre år siden. Da sa det bom stopp.

Formo har alltid hatt migrene, men den kroniske migrenen slo inn først for tre år siden. Frem til det har hun alltid vært i jobb.

Slått ut 25 dager i måneden

Migrenen kan være så kraftig at den rammer henne inntil 25 dager i måneden.

– Jeg har ikke alltid hatt så utbredt migrene som jeg har hatt nå. Den har sakte men sikkert forverret seg. Jeg har prøvd alt av tilgjengelige medisiner. Alt fra blodtrykksmedisiner til å endre kostholdet. Jeg har prøvd alt, sier Formo.

Ifølge nasjonal kompetansetjeneste for hodepine er det omtrent 10.000 – 25.000 nordmenn som lider av kronisk migrene. Formo beskriver det som «invalidiserende» når migrenen slår til.

– Når det slår inn ligger jeg rett ut i et mørkt og kaldt rom. Jeg blir kvalm, svimmel, må kaste opp, tåler ikke lys eller lyd. Det verste er at jeg ikke får til å være den mammaen jeg vil være for barna mine, sier hun til Nettavisen.

Vil ikke kommentere

Helseminister Bent Høie (H) sier han vil ha en snarlig løsning for å få tatt i bruk medisinen. Men at kostnadene har vært for høye.

– Legemiddelverket har konkludert at den er kostnadseffektiv, hvorfor er den ikke på blå resept allerede?

– Metodevurdeirngen av Aimovig viser at legemiddelet kan være kostnadseffektivt for pasienter med kronisk migrene som har forsøkt minste tre andre forebyggende legemidler. Den samlede kostnaden vil imidlertid bli svært høy - over 100 millioner kroner i året, sier Høie til Nettavisen.

FOR DYRT: Helseminister Bent Høie (H) vil ikke kommentere detaljene i det siste tilbudet fra leverandøren, som ifølge dem var under fullmaktsgrensen. Foto: (NTB scanpix)

– Ifølge leverandøren leverte de et tilbud i oktober som var under fullmaktsgrensen. Hvorfor ble det avvist?

– Jeg kan ikke gå inn i detaljer omkring prisforhandlingene. Oppdraget om å gjennomføre prisforhandlinger er lagt til Sykehusinnkjøp, og jeg håper på en snarlig løsning, sier helseministeren.

Han forsikrer migrenepasienter med at de ønsker å få nye migrenemedisiner på plass så snart det lar seg gjøre.

– Hvis vi lykkes i å få ned prisen vil norske pasienter kunne få Aimovig, eller noen av de andre migrenemedisinene som er på vei, på blå resept neste år, sier Høie til Nettavisen.

Har ikke råd til medisin

Håpet for tusenvis av migrene-pasienter som sliter i Norge har vært medisinen Aimovig. Den ble godkjent for ett år siden til bruk i Norge. Men pasienter må betale fra egen lomme. Prisen er på omtrent 5452 kroner i måneden, eller 65.000 kroner i året.

Men det er langt fra alle migrenepasienter som har råd til det.

– Den koster så mye at jeg har rett og slett ikke råd til det – spesielt ikke etter at jeg ikke lengre kan være i jobb. Vi har lenge fått signaler om at den skulle komme på blå resept, men helseministeren har gang på gang sagt nei, sier Formo til Nettavisen.

IKKE RÅD: Hanne Formo (40) har måtte slutte i jobben på grunn av kronisk migrene. Det gjør at hun ikke har råd til medisinen som ifølge henne er det eneste håpet. Foto: Privat

Årets beste oppfinnelse

Aimovig ble i 2018 kåret av det anerkjente magasinet Time til en av årets oppfinnelser. Medisinen fungerer ved å få en sprøytedose i måneden, og den har hatt suksess i mange land. Studier viser at inntil halvparten av migrenedagene blir fjernet ved hjelp av medisinen.

Ifølge foreningen Hodepine Norge er det ikke alle som klarer seg med kun en dose i måneden som koster 5.452 kroner. Flere må også ta to doser, og da blir den årlige prisen på 131.000 kroner.

Også Statens Legemiddelverk har uttalt at medisinen er kostnadseffektiv. Altså at fordelene ved medisinene står til kostnadene.

Jobbet hele livet før migrenen ødela

– Jeg har jobbet på Tungtvannsmuseet på Rjukan i 16 år. Deretter som konsulent i Forsvaret. Men der måtte jeg slutte å jobbe. Jeg klarte ikke å komme meg på jobb. Jeg kan ikke gjøre avtale med venner, fordi jeg vet ikke hvordan formen er, sier Formo.

– Hvordan holder du ut?

– Enkelte dager gjør man nesten ikke det. Det er fordi jeg har en familie og en ektemann som stiller opp. Det er fælt når barna sier at «mamma er syk og kan ikke gjøre sånn», forklarer Formo.

Formo jobbet først 16 år ved Tungtvannsmuseet på Rjukan, før hun ble konsulent i Forsvaret. Til slutt kjente hun på en skuffelse overfor både arbeidsgiver, ektemannen og barna.

40-åringen har prøvd alle medisiner hun har fått mulighet til. Inkludert Botox, som en del har fått positiv virkning av.

– Jeg har sprøyteskrekk. Likevel tok jeg 31 sprøytestikk med Botox. Jeg har ikke hatt positiv effekt av noen medisiner. Det eneste jeg merker noe av, er når jeg har blitt innlagt og fått akutt medisin, forklarer hun.

