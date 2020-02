Høiseth fratrer som konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge med umiddelbar virkning

Petter Høiseth oppgir personlige årsaker som grunnen til at han slutter i Sparebanken, kun ett år etter at han fikk jobben.

(Nordlys) Petter Høiseth har onsdag meddelt styret at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge av personlige årsaker.

Liv B. Ulriksen er nå konstituert i stillingen som konsernsjef.

Høiseth fikk jobben i februar i fjor, og tiltrådte 15. mars 2019.

Ekstraordinært møte

– Jeg vil takke Petter Høiseth for innsatsen som konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge. Samtidig er jeg svært glad for at vi har en fullgod erstatter i Liv B. Ulriksen. Inntil ny konsernsjef er på plass er jeg trygg på at hun vil lede konsernet på en utmerket måte, sier styreleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Onsdag ettermiddag sitter styret i banken i ekstraordinært møte.

Liv B. Ulriksen har lang fartstid fra Sparebanken Nord-Norge. Hun har også vært direktør for Fiskeriforskning og Nofima. Ulriksen har de siste årene vært konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Nord-Norge.

Høiseth selv har foreløpig ikke svart på Nordlys' henvendelser.

– Bra mann ved roret

Cecilie Wirkola, hovedtillitsvalgt for LO Finans i Sparebanken Nord-Norge, fikk selv nyheten onsdag ettermiddag.

– Det er veldig trist, rett og slett, sier Wirkola til Nordlys på telefon fra New York.

– Jeg vet ingen annet enn at det er av personlige grunner. Jeg tror vi hadde en bra mann ved roret. Men det er én mann ut og vi er 900 igjen, så det skal nok gå bra, legger hun til.