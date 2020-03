Hold dere unna, men send milliarder

Etter påske bør staten fjerne sperringer som ikke er saklig begrunnet mot korona-smitte.

I dag passerer trolig Norge 325.000 permitterte og bedrifter over hele landet står stille etter at myndighetene bokstavelig talt slo av lyset og lukket døren.

Det var en beslutning som har bred støtte. Nordmenn flest ønsker at samfunnet skal gjøre det som står i vår makt for å hindre at eldre og andre blir smittet av korona.

Dessverre betyr det også stilltiende aksept for tiltak som ikke er drevet av fornuft, men av frykt.

Støtte i kampen mot korona må ikke bli noen blancofullmakt til å innføre tiltak uten smitte-effekt. Det er heller ikke noe klarsignal for å ha tiltak som koster uforholdsmessig mye eller som bare plager folk:

Allerede fredag den 13. mars ble skianleggene stoppet og folk ble nektet å dra på hyttene sine takket være press fra hyttekommunene. I dag var de samme kommunene i Oslo for å få milliarder i støtte fordi turistene uteble.

I Nord-Norge stenger den ene kommunen etter den andre veien for folk utenfra, og de ivrigste - med Båtsfjord-ordfører Ronald Wærnes (Sp) i spissen - vil sette militære inn på grensen mot Sør-Norge, populært kalt Sør-Korona.

Barnehager og grunnskoler over hele landet er stengt og barna sendt hjem til foreldrene med tvilsom smittemessig effekt.

Poenget er at de økonomiske konsekvensene av tiltakene er så dramatiske at samfunnet ikke kan lokale smittevern-ekstremister få styre, og samtidig dra til Oslo for å kreve erstatning etterpå.

Både sentrale og lokale politikere gjør lurt i å lytte på de helsefaglige rådene til de som kan dette best, nemlig Folkehelseinstituttet. Nordmenn har en grunnlovsfestet rett til å bevege seg hvor man vil i landet, og hvis denne retten skal settes til side, så må det være strenge helsemessige begrunnelser for det.

FORTSETTER: Båtsfjord kommune og ordfører Ronald Wærnes fortsetter å stenge kommunen for folk utenfra. Her fra det ekstraordinære møtet i kommunestyret. Foto: Skjermbilde (Båtsfjord kommune)

Om en snau uke starter påsken, og da vil et stort flertall av de nær 440.000 norske fritidsboligene stå tomme. Alpinanleggene ble stengt 13. mars, så vi kan se bort fra faren for at folk faller og brekker beina i bakken. Den helsemessige faren for å skade seg på langrennski er neppe særlig stor.

UTBREDT: Det er en myte at det er rikfolk som eier hytter her i landet. Faktisk finnes nesten 440.000 fritidsboliger. Svært mange av dem er små, spartanske og ligger utenfor allfarvei. Foto: Statistisk sentralbyrå

Smittefaren ved at folk drar på hytta er neglisjerbar. Det som står igjen er de påstått store belastningene hyttekommunene har ved å få besøk av folk som mange steder betaler dyrt i kommunal eiendomsskatt og renovasjonsavgift.

Faren skal altså være at noen får hjerneblødning, hjerteinnfarkt eller kutter seg i hånda med kniv - altså en belastning som i år uansett ville vært marginal fordi skibakkene uansett er stengt.

Etter påske er det på tide å ta fornuften tilbake. Har du korona, drar du ikke på hytta. Blir du syk av koronasmitte på hytta, så drar du hjem.

I debatten virker det som om det er et argument i seg selv at hytteeiere er rike, og at det ikke er noen grunn til å bry seg om dem. For det første er det ikke riktig, det er faktisk typisk norsk å ha hytte. For det andre er det et tøvete argument. Vi kan ikke la kampen mot korona bli styrt av misunnelse og et ønske om å ta gleden fra andre.

At enkelte hyttekommuner ikke har kapasitet til å tilby den helsehjelpen de etter loven er pålagt å tilby alle som er i kommunen, er forståelig. Men det gjelder ikke alle hyttekommuner.

Hvaler, for eksempel, har den tette hyttebyggingen i hele landet. Men der er det ingen skibakker og skulle noen få hjerteinnfarkt eller hjerneblødning, så blir de fraktet til det nye Sentralsykehuset i Østfold. Det finnes ingen saklig grunn til at noen som ellers bor i Sarpsborg ikke kan dra til hytta på Hvaler.

Noen er heldige: Fordi Svelvik ble en del av Drammen, kan drammensere fritt dra på hytta i Svelvik. Mens noen kommuner i fjellheimen lager særregler hvor man kan dra på hytta i nabokommunen - mens alle andre nektes.

Å sette opp veibommer for å holde smittede ute av kommunen er en politikk som mer er drevet av frykt, enn av fornuft. Særlig når koronasmitten nå er påvist i alle fylke og så godt som i alle kommuner. Koronasmitten må bekjempes med nasjonale tiltak som økt sosial isolasjon, ikke med lokale fikse ideer uten smittevernfaglig støtte.

I dag sendte Trysil brev til Næringsdepartementet og anslår at de taper 424 millioner kroner direkte i reiselivet og 830 millioner kroner, hvis man tar med indirekte virkninger av at kundene uteblir. - Norges hyttekommuner i fjellene er de som er hardest rammet i Norge i forhold til permitteringer, heter det i brevet.

- Fjellenes destinasjonsselskaper krever nå kompensasjon for tvungen nedstenging for sitt lokale næringsliv, heter det ei et opprop der man vil ha erstattet tap på rundt 3,3 milliarder kroner.

HOLD DERE BORTE - MEN SEND MILLIARDER: Fjellkommunene vil ikke ta imot hyttefolk, men vil at staten skal betale regningen på 3,3 milliarder kroner. Foto: Norske fjelldestinasjoner

Da er det verdt å huske at nedstengningen kom etter initiativ fra hyttekommunene selv, og ikke etter ønske fra Folkehelseinstituttet, som tvert imot mente at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg.

Ifølge intervju med Dagens Næringsliv sier overlege Preben Aavitsland at regjeringen kunne ha lempet hytteforbudet uten at antall smittede i Norge økte nevneverdig.

Poenget er at hverken journalister, kommentatorer eller politikere har faglig bakgrunn for å vurdere helsetiltak. Der bør vi lytte til Folkehelseinstituttet. Det er en grunn til at de beste fagfolkene på smitte og virusspredning finnes der - og ikke er fordelt som kommuneleger rundt om i landet.

PS! Hva mener du? Er du enig i at vi bør ta bort de tiltakene som ikke er begrunnet ut fra smittevern? Skriv et leserbrev!