Holder tilbake tall for norsk økonomi - skjuler dramatisk fall

Økonomien i Norge er inne i en svært alvorlig situasjon.

Som følge av korona-pandemien er Norge inne i en av de største økonomiske krisene noen gang. NAV melder at 223.200 personer hadde søkt dagpenger etter på 11 dager.

Det er ventet at dette tallet vil stige kraftig i løpet av uken. Mandag morgen valgte blant annet XXL å permittere 1000 ansatte på grunn av «betydelig svikt» i salget.

Frykter konkursras

Meldingene som kommer fra næringslivet er full brems i omsetningen. Konkursadvokat Nils Holger Koefoed fortalte i en Nettavisen-podcast i helgen at han var dypt bekymret for hvordan dette ender hvis nedstengningen fortsetter, og at to relativt store butikkjeder var i ferd med å melde oppbud.

Vil ikke gi ut tall om kortbruk

Nettavisen har forsøkt å få tall som sier noe om hvor stor omsetningsnedgangen er i norsk næringsliv. Vi har vært i kontakt med betalingsleverandøren Nets og den felles norske bankleverandøren Vipps, som blant annet administrerer vanlige kortbetalinger i butikk gjennom BankAccept.

Dette er selskaper som gjerne sender ut pressemeldinger for å fortelle om omsetningsrekorder i jula og på Black Friday. Men når vi ber om tall for de siste ukene, er det avslag.

- Det kan vi dessverre ikke gå ut med nå. Vi jobber for at månedsrapporten om kortbruk i Norge, som vi gjør sammen med Nets, skal gå ut som normalt rett over månedsskiftet, sier Hanne Kjærnes i Vipps til Nettavisen.

Hun forteller at hendelser som Black Friday er direkte sammenlignbare med samme dag hvert år, men at tallene over en periode påvirkes av flere faktorer. Det kan være alt fra at datoer og helger ikke er like for hvert år, til at årets vinter har vært spesiell både med tanke på lave strømpriser, og lite snø - som igjen endrer folks prioriteringer.

Et dramatisk fall i kortbruken

Til tross for at de offisielle aktørene ikke ønsker å gå ut med statistikk, tyder tall Nettavisen har fått tilgang til fra enkeltaktører i det finansielle systemet at omsetningen i norsk økonomi har havnet i en dramatisk bråbrems.

Spesielt har kredittkortbruken fått en real knekk de siste ukene, noe som typisk er en indikator som sier noe om innkjøp av større produkter. Nettavisen kan bare omtale tallene på et overordnet nivå, men fallet i tallene vi har fått tilgang på er godt over 50 prosent sammenlignet med før korona-tiltakene.

Ser man på vanlig kortbruk i butikk, er den overordnede trenden i antallet transaksjoner ned 30-40 prosent. Samtidig viser tallene at summen på hvert enkelt kortkjøp i snitt er noe høyere enn før korona-tiltakene. Dette har blant annet sammenheng med at folk tar færre, men større kjøp på matbutikken. På enkeltdager viser tallene en halvering av omsetningen.

Stemmer godt med Virke-tall

Det er ikke mulig for Nettavisen å få bekreftet om tallene vi har fått tilgang til er representativ for hele økonomien i Norge, men tallene stemmer godt overens med de tilbakemeldingene som kommer fra norsk næringsliv om tomme butikker og stopp på ordrebestillinger.

Ifølge paraplyorganisasjonen Virke viser deres medlemsundersøkelser med 1849 respondenter at norske handelsbedrifter i stor grad er delt inn i fem like store deler:

De som har stengt, og all omsetning er stanset (trening, kultur, frisører, faghandel)

De som har mistet 70-100 prosent av omsetningen

De som har mistet 30-70 prosent av omsetningen

De som har mistet 5-30 prosent av omsetningen

Den siste gruppen har nesten upåvirket omsetning (økonomi, rådgivning, deler av bygg og anlegg.) Apotek og dagligvare har økt marginalt

Negativ spiral

Utfordringen med lavere omsetning er at butikkene ikke tjener nok penger til å dekke inn lønnen til ansatte. Det betyr nye permitteringer, og at butikkene kutter innkjøp fra andre bedrifter, som igjen får problemer. Dermed blir det en negativ spiral.