Holdt gullkantet leiekontrakt hemmelig: Har tjent 27 mill.

Festivalen Palmesus tjener penger som gress. Men den lukrative leieavtalen ville ikke kommunen offentliggjøre.

De siste tre årene har festivalen på Sørlandet gitt over 20 millioner kroner i utbytte til eierne. En mann fra Kristiansand var bekymret for om leiekontrakten festivalen har med kommune kunne være i overkant god, og søkte innsyn. Han fikk innsyn, men beløpene var sladdet.

Nettavisen tok kontakt med kommunen for å vite hvorfor de ønsket å hemmeligholde dette.

– Vi vurderte kontrakten som forretningshemmeligheter, og fikk dette bekreftet av kommuneadvokaten. Men vi hadde en ny runde internt som gjorde at vi endret denne vurderingen, sier Helle Geheb som er enhetsleder ved Servicetorget i Kristiansand kommune.

TJENER GODT: Leif Fosselie er primus motor bak Palmesus, og har tjent gode summer på det som har blitt en av de mest populære festivalene i Norge. Foto: Palmesus

En tredjedel av Oslo-festival

Nettavisen fikk dermed hele leiekontrakten, som viser at festivalen betaler 275.000 kroner for å leie det store området langs bystranden i Kristiansand. Det er kun 300 meter fra hovedgågaten i byen. Ifølge arrangørene er det hele 60.000 mennesker som er innom festivalen fra start til slutt.

En annen festival med en lukrativ tomt, er Øya-festivalen i Oslo. Til sammenligning må de ut med 777.000 kroner. Det opplyser pressesjef for Øyafestivalen, Jonas Prangerød i en e-post til Nettavisen.

Festivalsjefen for Palmesus, Leif Fosselie er meget fornøyd med tomten de leier av kommunen.

– Det er klart at det hjelper å ligge på Norges vakreste og mest attraktive festivalområde, sa Fosselie til Nettavisen rett før startskuddet til festivalen den 5. juli.

Se de ville bildene fra festivalen øverst i saken! (video brukt med tillatelse).

GOD BELIGGENHET: Festivalen Palmesus arrangeres på bystranda midt i sentrum av Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

69 mill. på to dager

Nye regnskapstall viser at Sørlandets store musikkfestival, Palmesus, fortsetter å sette nye rekorder. Av hver 100-lapp de tjener inn er 20 kroner overskudd. Det er få bransjer som kan vise til slike marginer.

I 2018 tjente festivalen inn hele 69 millioner kroner på de to dagene med arrangementet. Året før viste inntektene 60,6 millioner kroner.

GOD STEMNING: Med artister som Tiësto, Alan Walker, Marshmello, The Chainsmokers og Macklemore blir det god stemning på festivalen. Foto: Palmesus

Overskuddet for fjoråret ble på 13,2 millioner kroner. Men pengene blir ikke igjen i selskapet. De betales rett ut i overskudd. De siste tre årene har selskapet betalt ut hele overskuddet rett i lomma på eierne. Totalt har eierne Leif Fosselie og familien Lund tatt ut 20 millioner kroner i overskudd de siste tre årene.

Allerede tre uker etter festivalen ble avholdt, er neste års Palmesus utsolgt. Det står i tydelig kontrast til andre norske festivaler, som over de siste årene har satt kroken på døra.

Ordfører svarer

Ordfører Harald Furre er på ferie, men fungerende ordfører Jørgen Kristiansen fra KrF, svarer på leiekontrakten kommunen har inngått.

FORNØYD: Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen (KrF) er fornøyd med Palmesus, og mener det er viktig at kommunen ikke priser seg ut. Foto: Svein Tybakken (Kristiansand kommune)

– Er ikke leiesummen ganske lav for en festival som håver inn penger?

– Kommunen ønsker at det er aktivitet i byen. Dermed kan vi ikke prise oss ut når det gjelder å leie ut arealer kommunen eier. Leiesummen i dette tilfelle ligger på det nivået den bør ligge på, sier han til Nettavisen.

– Har dere solgt dere billig for en festival med rekordoverskudd?

– Vi har nok av eksempler her i vår kommune, hvor festivaler ikke har gått med overskudd. Da har det ofte vært ropt på kommunen om hjelp. Uansett hva man måtte mene om Palmesus, så har de aldri bedt om økonomisk støtte fra kommunen. Det synes jeg er bra, svarer Kristiansen.

Penger i kassa

Ifølge regnskapet til Palmesus, omsatte de i 2018 for 69 millioner kroner. Det er en økning på 8,3 millioner kroner fra året før. Resultatet før skatt ble 13,2 millioner kroner, som er en økning fra 10,2 millioner kroner året før.

Det er kun 4,7 årsverk som er knyttet til selskapet. Ifølge festivalsjefen er det 3.000 personer som er tilknyttet crewet under selve festivalen som foregår i juli.

Utbyttet ble på 10 millioner kroner i 2018, mot 7,6 millioner i 2017.

Festivalsjef Leif Fosselie svarer at han er godt fornøyd med fjoråret, som var festivalens 10-årsjubileum.

– Resultatet gjør oss i stand til å satse videre og sørge for at Palmesus forblir Skandinavias største strandfest og sommerens høydepunkt for titusenvis av mennesker, sier Fosselie til Nettavisen.

Han forventer nok et godt år når regnskapet for 2019 er gjort opp.

– Tallene er ikke klare for 2019, men vi solgte ut et år i forveien, det ser lyst ut og vi forventer nok et godt år, sier han.