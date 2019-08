Høy regning for fotball på TV - her er kampene, kanalene og prisene

Norske kunder må ut med 5000 kroner mer i året enn svenskene for å se både Premier League og Champions League.

Fredag sparkes Premier League i gang med kampen mellom Liverpool og Norwich. Kampen om kundene er i gang for lengst.

Hundrelappene renner fort ut om du har tenkt å få med deg det meste av internasjonal og norsk fotball. Og fotball på TV er langt dyrere i Norge enn i nabolandene. I Norge må du ut med 728 kroner i måneden for å følge både Premier League (PL) og alt fra Champions League (CL).

I Sverige og Danmark har Viasat rettighetene til både CL og PL, mens rettighetene til PL i Norge er kjøpt av TV2. For 399 svenske kroner får du på svensk Viaplay Bundesliga og Championship samt fransk og belgisk toppfotball i tillegg til PL og CL, samt ishockeyens viktigste serie, NHL, som mange svensker er svært opptatt av.

I Danmark koster en sportspakke på Viaplay 309 danske kroner og gir deg Superligaen og Bundesliga i tillegg til PL og CL.

- For dyrt i Norge

- Det er blitt altfor dyrt. Risikoen er barn og ungdom mister interessen hvis ikke foreldrene har råd til å betale for det, sier Pål Chr. Møller, leder i Liverpool Supporters Club Norge, til Nettavisen Økonomi.

Han synes det er positivt at tilbudet er så omfattende, men mener norske fans får en uforholdsmessig stor regning for å følge laget sitt.

- Det er mye bundling, som vi egentlig bør slippe nå. Man må betale for masse annet som man egentlig ikke er interessert i.

- Vi har full forståelse for at mange synes det er dyrt å se Premier League i Norge, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV2, til Nettavisen Økonomi.

UNIK INTERESSE: - Det er en unik interesse for Premier League i Norge, langt større enn i Sverige og Danmark. Dette er med på å presse kostnadene, sier TV2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl. Foto: Espen Solli, TV 2. Foto: Espen-solli.com

Rettighetene har ulik pris i ulike land, og det forklarer mye av forskjellen i pris, hevder Dahl:

- Det er en unik interesse for Premier League i Norge, langt større enn i Sverige og Danmark. Dette er med på å presse kostnadene. Premier League er ikke en gullgruve for TV2.

Dahl forteller om stor interesse for å tegne Sumo-abonnementer i forkant av seriestarten.

- Vi legger mye ressurser i å bygge et univers rundt kampene, med mange sendinger før, etter og rundt kampene. Vi har også økt bitraten på Sumo-sendingene , slik at strømmekvaliteten blir enda bedre, sier Dahl.

Over 10.000 i året - om du vil se alt

Oversikten under viser hvor du kan se hva, og hva det koster. Vi tar utgangspunkt i strømming og går ikke inn på hva som er i grunnpakkene til de ulike leverandørene av lineær-tv, som Get, RiksTV og Canal Digital.

Er du blodfan av West Ham, må se alle Champions League-kamper, får abstinenser uten en solid dose Bayer Leverkusen, Valencia og Napoli og må ha med deg alt fra Eliteserien og dessuten lokaloppgjøret mellom Gjøvik-Lyn og Raufoss 2, blir dette dyrt.

Da trenger du fem abonnementer - det vil koste deg 1055 kroner i måneden i deler av året - til sammen over 10.000 kroner i året totalt.

Premier League - TV2

HØY PRIS: Manchester Uniteds Marcus Rashford, og Liverpools Mohamed Salah i en duell unde PM-kampen mellom Manchester United og Liverpool på Old Trafford i februar. Premier League tyner tv-budsjettet mest for fotballinteresserte (AP Photo/Jon Super)

Rettighetene til å sende Premier League (PM) er det TV2 som sitter på i Norge. Abonnementet “Premier League og sport” gir deg alt som sendes fra den engelske toppserien samt et utvalg Champions League-kamper, all annen sport på TV2 og nyheter. Pris: 399,- pr. måned.

Denne uka ble det klart at Canal Digital-kunder vil få den nye kanalen TV2Sport 1, som sender én Premier League-kamp i uka, inn i sin grunnpakke. Fra før inngår den nye kanalen i grunnpakkene fra Altibox, RiksTV, GET og Viasat.

Champions League - Viaplay/Viasat/TV2

Viaplay/Viasat viser alle Champions League (CL) live samtidig. Du velger selv hvilke du vil se i menyen, og du kan se flere kamper samtidig, på høyst tre enheter med samme innlogging. Viaplay/Viasat-kanalene viser også den franske toppserien, Ligue 1, tyske Bundesliga, FA-Cupen og kampene i den nest øverst engelske ligaen, Championship, i tillegg kommer et bredt filmtilbud. Pris kr. 329 pr. måned.

TV 2 har rettigheter til å vise to kamper direkte i hver runde, normalt tirsdager og onsdager fra klokken 20.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo. Øvrige kamper kan sendes i opptak. CL-kampene inngår i TV2s totalpakke nevnt over. Men du kan også få med deg den samme menyen, unntatt alt av Premier League, i strømmeabonnementet TV2 Sport. Pris kr.- 149,- pr. måned.

Den ene semifinalen og finalen sendes på TV 2s hovedkanal. To kamper per runde legges ut på TV 2 Sumo i opptak etter kampslutt.





KANALER OG PRIS: Oversikten viser hvor seriene og cupene sendes og hva de koster.

Europa League og Nations League - TV2 - 149,-

Den nest beste europacupen kan fort være interessant for mange nordmenn, siden det er sannsynlig at flere norske klubber vil være med i gruppespillet i sesongen 2019/2020.

TV2Sumos basispakke TVSport gir tilgang til serien/cupen. Pris kr.- 149,- pr. måned.

Denne pakken inkluderer også landskampene i Nations League og de Champions League-kampene som TV2 har rettighet til å sende (se over).

NORSK MAGNET: Martin Ødegaard, her i aksjon i en treningskamp for Real Sociedad mot Watford, kan vekke ny interesse for La Liga i Norge. Serien i Spania starter neste helg, og Ødegaards første kamp er mot Valencia lørdag 17.8. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)





La Liga og Serie A - Strive

Den spanske toppserien La Liga regnes av mange som verdens beste, og det er liten tvil om at Martin Ødegaards ankomst i Real Sociedad vil øke den norske interessen - også for andre enn ihuga fans av Barcelona og Real Madrid.

Italienske Serie A har også flere av Europas aller sterkeste lag, med Juventus i førersetet de siste årene.

Medieselskapet IMG sikret seg i høsten 2018 rettighetene til de to seriene fram til og med 2020/2021-sesongen. Kampene sendes utelukkende på strømmetjenesten Strive. Pris kr.- 99,- pr. måned / 698,- pr. år

Nylig fikk Strive en avtale med Altibox, som gjør at kampene også blir tilgjengelige lineært for noen abonnenter. Strive viser alle kampene i de to europeiske ligaene samt amerikanske Major League Soccer (MLS). Toppkampene har norske kommentatorer, de øvrige engelskspråklige kommentatorer.

Tysk, fransk og nederlandsk fotball - Viaplay

Viaplay-pakken (se over) gir tilgang til en rekke Bundesliga-kamper. Viasat-kanalene/Viaplay sender også fra fransk Ligue 1 og nederlandske Eresedivisie.

England unntatt PL

Championship-kampene vises på Viasat/Viaplay. Det gjør også FA-cupen og Ligacup-kampene.

FA, det engelske fotballforbundet, meldte torsdag at alle kampene i kvinnenes superliga skal vises gratis i en egen spiller, The FA Player, kommende sesong. Dermed kan du følge de norske proffene i den engelske superligaen for kvinner, som Chelsea-spillerne Guro Reiten, Maria Thorisdottir og Maren Mjelde og Reading-duoen Kristine Leine og Amalie Eikeland, uten at det koster deg en krone.

FAs nye avspiller vil være tilgjengelig fra 2. september, og kampene skal kunne sees både på web og via app. Superligaen sparkes i gang 7. september med oppgjøret mellom byrivalene Manchester City og Manchester United, melder NTB.

Norsk toppfotball - Dplay

Landskampene sendes på TV2s hovedkanaler.

Discovery Networks kjøpte rettighetene til Eliteserien og Obos-ligaen for 2,4 milliarder kroner i 2016 - avtalen gjelder fram til og med 2021-sesongen.

For å se norsk toppfotball trenger du derfor enten tilgang til tv-kanalene TV Norge, Max eller Eurosport, eller du kan abonnere på strømmetjenestene Dplay eller Eurosport Player.

Et abonnement på Dplay koster 159 kroner per måned og gir tilgang til alt innhold, alle serier + sport på Dplay, mens Eurosport Player koster 129 kroner per måned (bla. sykkel og tennis i tillegg til fotball). Begge strømmetjenestene viser alle kamper i Eliteserien og OBOS-ligaen.



Kvinnenes toppserie vises i Nettavisens strømmekanal (se under).

Norsk fotball- lavere serier - Nettavisen



Amedia (som eier Nettavisen) har rettighetene til kvinnenes toppserie og kamper fra 2. og 2. divisjon. De fleste kampene blir sendt. Et abonnement gir tilgang til alle direktesendte kamper samt plussutgaven av Nettavisen. Pris kr. 149,- pr. måned.