Høy smitte blant innvandrere: – Integreringen er mislykket

Fremskrittspartiet refser Erna Solberg og Bent Høie for å ikke være tydelig i møte med kraftig økt smitte i innvandrerbefolkningen.

Den nye smittebølgen herjer, og statsminister Erna Solberg var i dag ut med en klar beskjed til landets tenåringer.

– De siste ukene har vi sett at smitten øker aller mest i aldersgruppen 13-19 år. Det bekymrer meg, og det er viktig å si at også dere som er tenåringer må passe på. Dette gjør vi så vi kan feire jul sammen med de vi er glad i, sa Solberg.

Som Nettavisen har skrevet om tidligere er det langt mer smitte blant innvandrerbefolkningen enn den øvrige befolkningen. Det førte til en krass debatt i dagens politisk kvarter mellom Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim og helseminister Bent Høie (H).

I en kronikk hos NRK går også partileder Siv Jensen og Helgheim sammen i en kronikk og mener statsministeren har «berøringsangst» for å ta opp problemet.

Reagerer kraftig

Solberg anerkjente også på dagens pressekonferanse at informasjonen ikke hadde nådd godt nok ut til innvandrere.

Helgheim er frustrert over at det blir kalt «stigmatiserende» når han tar opp at innvandrerbefolkningen står for store deler av smitten.

– Jeg reagerer ganske kraftig at i dag morges på politisk kvarter var det stigmatiserende da jeg påpekte at innvandrerbefolkningen ikke tar like mye ansvar. Noen timer senere peker statsminister Erna Solberg direkte på tenåringer - men det er ikke stigmatiserende, sier Helgheim til Nettavisen.

– Hun bruker ganske kraftige virkemidler. Det er helt greit, men hvorfor ikke direkte til innvandrerbefolkningen? Det virker som vi heller skal forstå, og at det er samfunnets feil at de ikke har forstått at de skal holde avstand. Jeg mener vi må forvente det samme av alle innbyggere i Norge, sier han.

– Mislykket integrering

– Men er det noen nytte i å kjefte på innvandrerbefolkningen?

– Dette er så viktig at vi må ta i bruk alle virkemidler. Bruk alle organisasjoner, og bruk alt for å nå frem. Men vi må også ta debatten om sårbarheten i samfunnet vårt. I en krise som dette, hvor det er så viktig å stå samlet. Det har noe å si når en stor del av befolkningen bryr seg langt mindre om det, sier Helgheim.

Han mener det er manglende tillit til myndighetene blant innvandrerbefolkningen, og at de ikke har tatt budskapet alvorlig nok.

– Det tyder på at integreringen er mislykket, sier han.

Helgheim retter også kritikk mot regjeringen for å ikke ha testet arbeidsinnvandrere på grensen over lang tid, samtidig som de stengte ned Norge.

– Det er et kjempeproblem. Dette har vi tatt opp for lenge siden, før man så de enorme smitteutbruddene som kom med importsmitten. Vi ønsket obligatorisk testing. Det har ikke regjeringen gått med på før det var for sent. Det skulle vært noe av de første vi gjorde.

– Advarer mot stigmatisering

Helseminister Bent Høie mener det er feil fokus fra Helgheim, og at det bidrar til stigmatisering.

– Spørsmålet om hva som er forklaringen på denne overrepresentasjonen er sammensatt. En forklaring kan være hvordan folk bor og hvor de jobber. Vi ser at noen yrker er mer eksponert for smitte, eksempelvis innen hotell- og restaurantbransjen. Hvordan folk bor, i små familier eller storfamilier, kan også være en av forklaringene. Så er det videre viktig at myndighetene når fram med informasjon til alle deler av befolkningen om smittevernråd og tiltak. Dette jobber vi godt med nå. Jeg vil avvise at noen grupper er mindre ansvarlige enn andre. Tvert imot, tror jeg ønsket om å ta vare på hverandre er nokså likt fordelt. Vi skal ikke være redde for å snakke om de utfordringene som er i innvandrermiljøene, men skyld og skam har aldri vært noe godt virkemiddel i kampen mot smittsomme sykdommer. Det erfarte vi med tuberkulose, og det erfarte vi med Hiv og Aids-epidemien, sier Høie til Nettavisen.

