Høye mobilpriser: Telenor-sjefen skylder på kravstore norske kunder

Norske mobilkunder er kravstore, derfor er prisene mye høyere her enn i Danmark og Sverige, mener Telenor-sjef Sigve Brekke.

FORNEBU (Nettavisen Økonomi): Nettavisen Økonomi skrev i vinter at de norske Telenor-kundene må betale dobbelt så høye mobilpriser som de danske kundene.

I rapporten for fjerde kvartal i fjor fremgikk det at snittomsetning på norske mobilkunder var 323 kroner i måneden. Til sammenlikning ga hver danske kunde 155 kroner i Telenor-kassa, mens svenskene bidro med drøyt 200 kroner.

I andre kvartal i år har den norske mobilkunden i gjennomsnitt lagt igjen 330 kroner i måneden, ifølge den seneste kvartalsrapporten til Telenor. I Danmark er mobilregningen på svært lave 115 kroner, fremkommer det av kvartalspresentasjonen.



Det svenske bidraget er ned fra 215 kroner i andre kvartal i fjor til 204 kroner i tilsvarende kvartal i år. Konfrontert med de store prisforskjellene i Skandinavia, svarer konsernsjef Sigve Brekke i Telenor:

- Ikke sammenliknbart

- Det er riktig det, at de norske kundene betaler noe høyere priser, men vi mener at de tallene ikke er sammenliknbare, sier konsernsjefen til Nettavisen Økonomi.

- Vi har et atskillig høyere investeringsnivå i å bygge nettet vårt i Norge enn vi har i de to andre landene. Det gjør at vi i dag har 99,5 prosent dekning på 4G-nettet. Vi har verdens raskeste 4G-nett, og den norske kunden får da alle de fordelene av at vi er verdensledende.

- Men er dette myndighetspålagte kostnader eller er det selvpålagte kostnader?



- Nei, dette er kundedrevne kostnader. Den norske kunden etterspør nettverkskvalitet, at nettet skal fungere like bra på hytta som det gjør i boligen. De tingene gjør at vi hvert år investerer mer enn 4,5 milliarder kroner i det norske nettet, til tross for at nettet er bygget ut.



Like tøff

- Så det skyldes ikke ulik konkurranse i de ulike skandinaviske markedene?



- Nei, jeg vil si at konkurransen er like tøff som det du ser i Sverige. I Danmark er det litt annerledes, for der har du enda flere aktører, men i Norge har du tre nettverksaktører.

- På toppen av det har du det vi kaller tjenesteleverandører, som leier kapasitet fra nettet, svarer Brekke.

- Så du tror prisforskjellene vil holde seg?



- Ja, vi mener det ikke er reelt å sammenlikne direkte, fordi eksempelvis den norske geografien er helt forskjellig fra den danske geografien. Hvis du ser på hva en norsk kunde betaler, 330-340 kroner i måneden, og sammenlikner det med hva andre typer forbruksvarer koster i Norge, vil jeg si at vi leverer god verdi til kundene.

På klagetoppen

Men Telenor havnet i vinter på klagetoppen her hjemme. Nettavisen Økonomi skrev i februar at Forbrukertilsynet satte ned foten etter massive klager fra forbrukerne. Det gjorde at Telenor måtte punge ut med 30.000 kroner for hver nye klage de mottok.

Forbrukertilsynet reagerte på at de i lang tid hadde mottatt klager fra kunder hos Telenor som reagerer på at de blir ringt opp med tilbud om å kjøpe flere tjenester fra selskapet enn de man allerede har.



- Vi mener at vi forholder oss til de reglene og de reguleringene som finnes i Norge. Så er det noen ganger at vi får påpakninger, og da må vi innrette oss etter det, kommentarer Brekke.



- Har dere gjort noen konkrete tiltak etter påpakningene som kom i vinter?



- Ja, det som kom i vinter, var at hvis du som kunde ønsket å portere (bytte mobiloperatør, red.anm.) til et annet nettverk, sendte vi en melding om at var klar over at du nå er i ferd med bli portert.

- Det var det klagen gikk på. Vi mener at det var en kundeopplysning, en kundeinformasjon, men nå har vi endret på den typen informasjon, sier Brekke.



Han vil ikke vil ut med hvilke tiltak som er iverksatt.