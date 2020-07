Høye utgifter for bompenger setter sinnene i kok: - Uærlige

Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen og stortingsrepresentant, raser mot bompengeutgiftene.

Mandag skrev Nettavisen om de høye bompengeutgiftene du kan få på norgesferien. For eksempel må du ut med cirka 900 kroner for å kjøre tur/retur Ålesund-Oslo.

- Det er en for høy sum. Ser vi på kostnadene bompenger gir for næringslivet, ser vi at de har et omfang som gjør at bedrifter i distriktene, som for eksempel frakter varer, har en ulempe, sier Pollestad.

Han reagerer kraftig på bompengeutgiftene, og spesielt på vegne av dem som pendler og kjører mye på norske veier til vanlig - og ikke bare i sommerferien.

- Bompengepolitikken som er ført de senere årene, som Frp har stått ansvarlige for, får konsekvenser rundt om i landet, sier han, og legger til:

- Bompengeregningen folk på ferie får, er det Siv Jensen og samferdselsministrene Frp har hatt som er ansvarlige for. De har fått realisert mange prosjekter, men konsekvensene er at bilistene har fått en stor regning.

Økte inntektene

Bompengeinntektene i 2018 var på totalt 10,8 milliarder kroner. Det foreløpige resultatet for totale passeringsinntekter gjennom norske bommer i 2019 per 6. juli 2020 var på 11,4 milliarder kroner, opplyser samferdselsesminister Knut Arild Hareide (Krf)på Stortinget.no.

Prognosen for 2020 er på 14,2 milliarder kroner. Prognosen har for øvrig ikke tatt hensyn til konsekvensene av koronapandemien.

- Nivået er høyere enn noen gang. Vi bør helst tilbake på det som var et rødgrønt-nivå - godt under 10 milliarder kroner i året, sier Pollestad.

Hareide skriver også at driftskostnadene for prosjekter som krevde bompenger lå i 2018 på 778 millioner kroner, mens det foreløpige resultatet for driftskostnader i 2019 ligger på om lag 890 millioner kroner. Økningen skyldes at det har blitt gjort store endringer i innkrevingssystemet i Oslopakke 3 trinn 2 og ny bypakke i Bergen.

- Endringene innebærer økt antall innkrevingspunkter og dermed økning i antall passeringer, skriver Hareide.

Samtidig viser foreløpige tall for 2019 en samlet lånegjeld for bompengeselskapene ved utgangen av året på 62 milliarder kroner. I 2018 var den totale lånegjelden på 58 milliarder kroner på slutten av året.

- Utfordringen er at bilistene må betale dobbel pris - både innkrevingskostnader og rentekostnader. Et konkret tiltak for å redusere kostnadene er at staten kan garantere for bompengelånene, slik at fylkene slipper å gjøre det, sier Pollestad, og forklarer:

- Det er blitt tatt opp mye lån tidlig i byggefasen, og rentene som påløper sendes direkte til bilistene. Staten burde betalt lånet tidlig, så det ikke påløper så mye renter.

- Uærlige

Pollestad mener at det statlige bidraget til veibygging bør være såpass at bompengesatsene er på et mer fornuftig nivå.

- Fra 2013 og inntil nylig har Frp hatt både finansministeren og samferdselsministeren, og det er i denne perioden kostnadene har skutt i været. De har skapt inntrykk av at kostnadene har gått ned når de i realiteten har gått opp, sier Pollestad.

Han trekker fram at det i revidert budsjett i vår ble det fremstilt som at det skulle bli færre bompengestasjoner i Norge. Det skulle nemlig kuttes i fem bompengeprosjekt, da flere av disse var i ferd med å bli nedbetalt.

- Vi har andre vedtak som gjør at det etableres flere bompengestasjoner, så summen blir ikke en nedgang på fem, men det blir 12 flere i 2020. Da mener jeg at de er uærlige når de framstiller det slik Fremskrittspartiet gjør - at de kutter bomstasjoner, påpeker Pollestad.

Må tas flere grep

1. januar 2020 var det 325 bomstasjoner i Norge, og i tillegg var det bompengeinnkreving på sju ferjestrekninger. Det er ventet å være 337 bomstasjoner og seks ferjestrekning med bompengeinnkreving innen 2020 er over, ifølge Hareides svar på Pollestads spørsmål.

Pollestad mener man kunne tatt flere grep for at trafikantene skal få lavere bompengeutgifter.

- Noen plasser tror jeg man må bygge noe enklere standard, for eksempel noe smalere vei. Man skal fortsatt ha firefeltsveier, men vi trenger ikke Rolls Royce-standard over alt, sier han.

Samtidig kan det gjøres tiltak for å få ned innkrevingskostnadene.

- Det er en fordel at flest mulig har bombrikke, fordi det gir lavere kostnader for å kreve inn bompengene. Bompengene har aldri vært høyere, og bompengegjelden og antall bompengestasjoner er høyere enn noen gang, men jeg tror første forutsetning for å lykkes er at man begynner med en ærlig diskusjon, påpeker han.

- Mindre i bompenger

Det var Jon Georg Dale (Frp) som var samferdselsminister før Hareide tok over i vår, men det er imidlertid Bård Hoksrud som svarer på kritikken fra Pollestad.

- Senterpartiet har stemt for 74 prosjekter med bompenger siden 2010, mens Frp har stemt mot 30 av dem. I tillegg har vi sørget for å fjerne bomstasjoner på flere prosjekter, sier han til Nettavisen, og legger til:

- Hvis man skal være ærlige og redelige bør Senterpartiet gå i seg selv, for er det noen som er uærlig og uredelig er det Pollestad.

Han mener Fremskrittspartiet er det partiet som har jobbet for å redusere bompengeutgiftene til trafikantene, noe Senterpartiet ikke skal ha gjort.

Hoksrud sier at Frp har fremmet flere tiltak for å redusere både rentekostnader og innkrevingskostnader, men at de ikke har fått gjennomslag. Helst skulle de sett at bompenger ble fjernet helt.

- Vi har gjort mange grep som har ført til mindre i bompenger enn det ville vært uten de grepene. Men det kommer jo flere prosjekter, fordi vi ønsker å bygge ut veinettet, forklarer han.

UENIGE: Både Geir Pollestad (Sp) og Bård Hoksrud (Frp) er for at vi skal ha færre bomstasjoner, men er uenige om hvilket av partiene som har jobbet mest for å redusere bompengene for trafikantene. Foto: Terje Pedersen / Ole Berg-Rusten (NTB scanpix)

Pollestad har blitt forelagt kritikken fra Hoksrud, men han mener Hoksrud kun bortforklarer seg.

- Alle vet at det er finansministeren og samferdselsministeren som bestemmer hvor mange bommer det blir. Det ligger et betydelig ansvar der, sier han.

Han vedkjenner imidlertid at Sp har stemt for mange av forslagene til veiutbygging med bompenger, men sier at de nylig stemte mot milliarder av bompenger på et prosjekt på E18 vest for Oslo.

- Men vi har fremmet flere forslag for å redusere kostnader på bompenger, sier Pollestad.