Høyer trosser butikkdøden - skal doble antallet butikker

Tross tunge tider i klesbransjen, økte Høyer både salget og resultatet i fjor. Men i Oslo sentrum går det tyngre.

- Vi har hatt økning både i bruttofortjeneste og omsetning, men det er noen unntak, først og fremst butikken på Egertorget, sier Ørnulf Høyer, gründer, eier og daglig leder av Høyer-gruppen, til Nettavisen.

Det har vært mye uro i klesbransjen det siste året, og mange kjeder som har lagt ned, som Varner-kjedern Days like this, eller gått konkurs, som PM. Andre har igjen redusert antallet butikker.

Høyer er imidlertid i ferd med å trappe kraftig opp og øke antallet butikker. Tre nye butikker skal åpnes i år, og fire i snitt i årene etter det.

Les også: Stein Erik Hagen venter «amerikanske tilstander» for norske butikker

Trapper opp

Motekongen gir seg ikke før 20 butikker, opp fra dagens antall på 27. Tar man med at Høyer de fire butikkene som ble åpnet i fjor, betyr det at Høyer fordobler antallet fra butikker på få år.

- Det er morsomt. Mens andre sliter og det er butikkdød, så ser vi at vi har grunnlag for å starte nye butikker. Det er hyggelig nytt også for bransjen generelt. Vi har flere merkevarer i butikkene og bygger opp netthandel og kundeservice. Alt i alt er veksten definitivt bærekraftig, sier han.

Les også: Ola Mæle: - Det kommer et ras av konkurser

Også salget går i riktig retning. Omsetningen er 3,3 prosent opp i tilsvarende butikker, ifølge Høyer.

- Vi har 4,7 prosent økning i bruttofortjeneste. Det siste halve året har gått veldig bra, derfor kan jeg smile litt. Vi har økt bruttoomsetning med 30 millioner i fjor til 627 millioner kroner, sier han.

Det høres imidlertid til historien at også Høyer har slitt de siste årene og årsresultatet var ned 95 prosent mellom 2016 og 2018.

Les også: Nille-sjef Kjersti Hobøl mener folk glemmer den kanskje viktigste grunnen til at norske butikker går konkurs

Parkeringssmell

Et annet skår i gleden er imidlertid Oslo sentrum, der salget i butikken på Egertorget på Karl Johan er kraftig ned. Høyer sier at mye av nedgangen simpelthen skyldes at det ikke går an å parkere i sentrum lenger.

Les også: 1,1 millioner færre på Karl Johan i 2018

- Det er en veldig sterk faktor. Det er rett og slett færre folk som følge at parkeringsplassene er borte. Omsetningen er ned fra 140 til 120 millioner kroner på to år. Det er forskjellen. Men det er ikke verre enn at vi klarer oss, og andre faktorer har også spilt inn, sier Høyer.

FÆRRE: på Høyer på Egertorget går det ikke like bra som i resten av kjeden. Foto: Morten Solli

Les også: Kraftig fall for Høyer

Han viser til at hovedinngangen på senteret har vært stengt i fire måneder på grunn av oppussing. Samtidig har kleskjeden Follestad flyttet ut av senteret.

- Oppussingen er en vel så stor grunn til nedgangen i år, men er ikke tvil om at biltrafikken har en effekt. Når det er sagt, så venter vi en liten oppgang i salget neste år, nå som ombyggingen er ferdig, sier Høyer, som er forberedt på at det blir mer og mer bilfrie sentrum rundt omkring i Norge.

Les også: Byrådet ville vise at grønn politikk virker - gjorde folketelling under VM-fest

- Selv om det går ut over omsetningen, så er jeg for at vi tenker grønt. Selv har vi en ulljakke som er produsert i Norge og som koster 4.000 kroner. Den samme jakka med ull fra Kina hadde kostet halvparten. Da må vi fri til kunden og si at at ønsker du å være mer på bærekraft, så må du betale for det. Det svir litt å være miljøvennlig også, sier han.

- Ikke slutt på konkurser

Høyer tror imidlertid ikke konkursbølgen i klesbransjen er over.

- Det er fortsatt veldig tøft, og det er avhengig av hvor mange som klarer å tilpasse seg den nye virkeligheten. Leieprisene må ned i de store byene, blant annet, men det er tøft som bare rakkern.

Han sier at fremgangen til Høyer imidlertid også skyldes at det er blitt færre klesbutikker.

- I Bergen har vi kjempefremgang, også fordi det er tynnere i rekkene av klesbutikker og flere har lagt. Samtidig, ettersom det er mer fokus på bærekraft, er mange interessert i å kjøpe varer med kvalitet, som holder en stund, sier motekongen.

Høyer startet nylig to egne merkevarer, Maud og Fram og de selger bra, ifølge Høyer.

- Det er også en forklaring på hvorfor vi er mer lønnsomme. Vi går ned i innkjøp på grunn av Fram og Maud, sier han.

Han sier at Høyers egne husmerker har fått fotfeste også i utlandet. De har kommet med i sortimentet blant annet hos den danske kjøpesenterkjeden Magasin.

- Vi har også startet eget salgskontor i Sverige og vi starter i Amsterdam og Tokyo. I klesbransjen er det litt breaking news, sier han.