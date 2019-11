Høyesterett skal behandle varemerkestrid mellom Apple og mobilreparatør

Mobilreparatør Henrik Huseby møter Apple til ankesak i Høyesterett. Stridens kjerne er Apple-logoen på de importerte mobilskjermene Huseby selger.

Huseby er eier av mobilreparatøren PCKompaniet i sentrum av Ski, og saken handler om hvorvidt han har hatt lov til å importere piratkopierte mobilskjermer fra Hongkong for så montere dem på telefonene han reparerer, skriver Østlandets Blad.

De piratkopierte produktene har hatt Apple-logo, og til tross for at de har blitt tusjet over, mener Apple at det er brudd på merkevarelovgivningen.

Huseby på sin side mener at det er sprittusjen som er forskjellen, og viser til at logoen er permanent tildekket. Han sender de ødelagte skjermene til Kina, og får reparerte skjermer tilbake i posten, som består av både originale og uoriginale deler, skriver avisen.

Sommeren 2017 ble skjermene stoppet i tollen på Gardermoen, og teknologigiganten krevde at skjermene skulle destrueres. Huseby motsatte seg dette, og saken ble tatt rettens vei.

I februar i fjor ble Huseby og hans enkeltmannsforetak frifunnet i Oslo tingrett, men Apple anket til lagmannsretten. Der ble han dømt til å destruere et parti med 62 mobilskjermer, samt betale over 100.000 kroner til Apple i sakskostnader.

Dommen er nå anket, og skal ifølge dokumentene fra Høyesterett opp til ny behandling. Det er foreløpig ikke kjent når saken skal opp.

