Høyre-Astrup ble 50 millioner rikere i 2018

Solid formuehopp for den suverent rikeste i det politiske Norge.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er suverent rikest i regjeringen, med en formue på over 400 millioner kroner. Formuen gjorde et hopp på over 50 millioner kroner i 2018, fra 366 millioner kroner i 2017 til 417 millioner kroner i 2018.

Hovedandelen av formuen kommer fra Astrups heleide selskap investeringsselskap Pactum Beta AS. Gjennom selskapet eier Astrup 24,4 prosent av Pactum AS, et selskap stiftet av faren Eivind Astrup som gjennom årene har investert i shipping, eiendom og finans.

Astrup tjente også mer enn fire ganger mer enn statsministeren i 2018. Etter Astrup og Solberg er det justisminister Jøran Kallmyr som hadde høyest inntekt av regjeringsmedlemmene, mens familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde lavest inntekt av de nåværende statsrådene i 2018. Her er hele lista: