Høyre og Arbeiderpartiet sliter med det samme problemet og velgerne gir blaffen

Flertallet av velgerne mener at Høyre og Arbeiderpartiet verken forstår problemene deres eller har de politiske løsningene.

For bare noen få år siden stemte over 60 prosent av velgerne på enten Jonas Gahr Støre eller Erna Solbergs parti. Nå er det et klart flertall som velger andre alternativer.

Årsaken er enkel, men dramatisk: Verken Høyre eller Arbeiderpartiet har eierskap til de viktigste sakene for folk flest. De tidligere styringspartiene har blitt blasse og konturløse. Politisk kunne Erna Solberg og Jonas Gahr Støre uten problemer vært statsråder i samme regjering.

Høyre og Arbeiderpartiet er så utydelige at det er større forskjell på Erna Solberg og flere av statsrådene i hennes regjering enn til den tidligere Høyre-velgeren Jonas Gahr Støre.

Situasjonen er alvorlig for de to tradisjonelle styringspartiene. Det er umulig å vinne valg hvis man ikke «eier» problembeskrivelsen og løsningene. Derfor er både Høyre og Arbeiderpartiet tjent på å overdrive forskjellene.

- Så lenge jeg har vært partileder har det aldri vært større avstand mellom Arbeiderpartiet og Høyre enn det er nå, hevdet Jonas Gahr Støre under valgkampåpningen i går.

- Grunnmuren i mange norske kommuner slår sprekker etter seks år med en Høyre-styrt regjering. Dette valget blir et viktig oppgjør mellom to ulike ideologier. Det skal velgerne merke, sier han til Dagbladet.

Ble du skremt nå?

Stemmer det at kommune-Norge slår sprekker?

Ikke hvis vi ser på fakta.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har kommunenes utgifter per innbygger økt fra 74.630 kroner i 2015, til 85.343 kroner i fjor - altså en kostnadsvekst på 14 prosent på tre år.

Ser vi på summen, er den svimlende. I fjor brukte kommunene 455 milliarder kroner - eller 66 milliarder kroner mer enn i 2015!

MILLIARDVEKST: Kommunene har økt driftsutgiftene fra 389 til 455 milliarder kroner på tre år. Foto: Statistisk sentralbyrå

Kommunene er et godt eksempel på å blåse opp forskjeller som ikke finnes for å skape inntrykk av store konflikter som ikke er der.

For å bruke et bilde: Høyre og Ap minner om Pepsi Cola og Coca-Cola: Selv om begge er farget sukkervann, så fremstiller de forskjellene som store for å bygge lojalitet hos kundene. Det virker helt til kundene heller vil ha vann eller fruktjuice.

Historisk har den økonomiske høyre/venstre-konflikten stått sentralt i norsk politikk. Ønsket du lavere skatter, friere næringsliv og mindre offentlig sektor gikk du til Høyre - mens du stemte Arbeiderpartiet hvis du var villig til å betale mer skatt for å finansiere gode felles velferdsordninger.

De tre siste årene med borgerlig regjering har skatteinngangen økt fra 756 til 877 milliarder kroner. Skattesatsene har kanskje gått ned, men det totale skattetrykket har økt. Det onde spørsmålet er hvor stor reell forskjell det er på Frp-finansminister Siv Jensen og en av hennes forgjengere, SV-finansminister Kristin Halvorsen.

ØKTE SKATTER IGJEN: De siste årene har skatteinngangen økt kraftig.

Også i år er vi i god rute til et nytt jafs, med en økning på 9 % i skatteinnbetalingene til nå i år i forhold til i fjor. Ingen fylker har lavere skatt enn i fjor - de aller fleste har sterk økning.

Du kan lese selv: Skatteregnskapet

Hvis det er noe som slår sprekker, så er det troen på store forskjeller i økonomisk politikk mellom Høyre og Arbeiderpartiet - og mellom Jonas Gahr Støre og Erna Solberg.

IKKE TRENDY: Oppslutningen om Arbeiderpartiet og Høyre har i sum falt fra 64 prosent til 46 prosent de siste årene. Den røde linjen er en trendlinje på de 12 siste månedene. Foto: Nettavisen (Tall: Pollofpolls)

Summen av stemmer på Høyre og Arbeiderpartiet er ett uttrykk for hvor viktig velgerne oppfatter de to styringspartiene på høyre/venstre-aksen. Ifølge tall fra Pollofpolls.no har det i løpet av få år snudd fra at to av tre velgere stempte Ap eller Høyre, til godt under halvparten nå.

Foreløpig er det tre saker som har pekt seg ut i årets valgkamp: Miljø, bompenger og utviklingen i distriktene. Hvis det fortsetter slik til september, så blir det et godt valg for ensakspartiene - og et dårlig valg for de brede styringspartiene.

Derfor er spesielt Jonas Gahr Støre desperat etter å få hovedkonflikten til å gå mellom Arbeiderpartiet og Høyre.

PS! Hva mener du? Har Høyre og Arbeiderpartiet mistet grepet om folk flest, eller er dette en trend som vil snu? Skriv et leserinnlegg!