Høyre-politiker utfordrer eget parti: Vil ha grønt utopia på Svalbard

Klimaendringene er i full sving på Svalbard. Samtidig setter kullkraftverket nye utslippsrekorder.

Etter å ha besøkt Svalbard for 12 år siden, fikk Høyres kanskje grønneste politiker Lene Westgaard-Halle nærmest sjokk da hun kom tilbake i fjor.

– Jeg kunne se en ekstrem forandring siden sist. Svalbard er stedet i Norge der klimaendringene skjer raskest, sier Westgaard-Halle.

Ifølge 41-åringen har innbyggerne på øya med rundt 2.940 innbyggere en praktisk tilnærming til klimaendringene som ligger langt unna virkeligheten i Vestfold, hvor Westgaard-Halle kommer fra.

– Et av fjellene hadde rast på grunn av at permafrosten hadde smeltet, og de lokale myndigheter trengte penger til å flytte en hel bydel og en skole på grunn av rasfare. Klimaendringen er den største kilden til utfordringer de har. Det er et paradoks at i det reneste og råeste landskapet Norge har å by på, finnes det et kullkraftverk som er energikilden til hele Longyearbyen. Det er en slående selvmotsigelse, sier Westgaard-Halle.

LONGYEARBYEN: Kan Longyearbyen skifte ut kullet med fornybar energi? I så fall vil byen bli et ustillingsvindu for resten av verden, mener Høyre-politiker Lene Westgaard-Halle. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Kullkraftverket ble tatt i bruk i 1984, og har aldri forurenset så mye som det gjorde i 2019. I fjor slapp kraftverket ut 77.000 tonn CO2, noe som tilsvarer de årlige utslippene til 40.000 bensinbiler.

Nå er det på tide å ta grep, mener Westgaard-Halle, som fredag utfordrer Høyres landsmøte til å stemme for at Svalbard skal bli Norges første nullutslippssamfunn.

Leder for næringsforeningen: – Sikkert delte meninger

Longyearbyen er blant byene i Norge som forurenser mest per innbygger på grunn av kullkraft, som store deler av lokalbefolkningen nå innser at må gjøres noe med, ifølge Terje Aunevik i næringsforeningen på Svalbard.

– De fleste er klare over at noe må gjøres uansett om man er gruvefantast eller ikke. Å løfte frem alternativer er utrolig viktig. I lokalbefolkningen er det sikkert delte og sterke meninger om hva som bør gjøres, men at kullkraftverket må skiftes ut, begynner å bli en idé som er akseptert. Kostnadene er for store, og i 2020 er det fornuftig å tenke i retning av fornybar energi, sier Aunevik.

KULLKRAFTVERK: Internasjonalt er Norge en pådriver for at land som Kina, India og Indonesia skal droppe kullkraft og bygge ut infrastruktur for ren energi. Men på Svalbard er samfunnet helt avhengig av kull for å ha nok energi gjennom vinteren. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Han peker på at solcellepanelene som allerede er installert i Longyearbyen har enormt god virkning på grunn av de lave temperaturene og refleksjonen fra snødekte fjellsider. Omtrent 75 prosent av energibehovet til flyplassen på Svalbard blir dekket av solenergi.

Flere ideer og forslag til hvordan Svalbard kan bli et fullkomment fornybarsamfunn ligger på bordet: Olje- og energidepartementet utreder mulighetene for vindkraft, strømkabel fra fastlandet og hydrogenkraftverk.

Høyre-politiker Westgaard-Halle mener en kombinasjon av sol, vind og vann kan bli avgjørende for at Svalbard kan bli 100 prosent selvforsynt på grønn energi. Når solen ikke skinner i mørketiden, kan energilagring i batterier være helt avgjørende.

OVERSVØMT: Gruve 7 forsyner Longyearbyen med energi fra kull, og er den eneste aktive gruven på Svalbard. I sommer ble gruven oversvømt av smeltevann. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Ser flere snubletråder på veien

Bjørn Kjærand Haugland, direktør for klimainitiativet Skift, mener det er en god idé å satse på nye energiløsninger på Svalbard - både for klimaet og for norsk industri.

– Klarer vi å gjøre Svalbard til et hundre prosent fornybart samfunn, er det ganske mange øysamfunn i verden som er potensielle kunder for de samme løsningene. Kan du gjøre Svalbard helt fornybart, kan du gjøre hele verden fornybart, sier Haugland.

Skift-direktøren peker imidlertid at Svalbard i dag får så godt som ingen hjelp fra fastlandet, og at å gjøre Svalbard grønn er for kostbart til at lokalstyret, de lokale bedriftene og privatpersoner kan klare det alene.

– Norges mest fossile kommune får for eksempel ikke lov til å søke midler fra støttetiltaket Klimasats, fordi det etter kommuneloven ikke regnes som en «ordentlig kommune». Longyearbyen lokalstyre selv ønsker å komme i gang med svært ambisiøse prosjekter som vil kutte utslipp og fremme nye klimaløsninger. Det planlegges blant annet batteribank og solceller for å begynne nedtrappingen av kullkraft og dieselaggregater, og en rekke tiltak for energieffektivisering i bygningsmassen, sier Haugland.

Men er partiet Høyre klar til å stemme frem et tiltak som dette? Det tror politiker Westgaard-Halle.

– Vi har sett en voldsom endring i partiet i løpet av få år, og Høyre har virkelig våknet, noe debatten i partiet og partiprogrammet bærer preg av. Klima er ikke lenger en sidedebatt, og nå handler det meste om verdiskaping og utslippskutt, sier Westgaard-Halle.

