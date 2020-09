Høyre vil senke alkoholavgiftene - det viktige er å fjerne all taxfree-handel

Koronakrisen har fått en del politikere til å innse hvor stor handelslekkasjen er, men er de i stand til å skjønne hva de selv foreslår som medisin?

Høyres programkomité står stolt frem og forteller at de vil senke avgiftene på alkohol (og sukker) for å senke grensehandelen. Dermed ser det ut til at Covid-19 har fått dem til å skjønne at vi taper arbeidsplasser og statlige inntekter på grensehandelen.

Ser de helheten i det de foreslår?

En reduksjon, nesten uansett hvor liten den er, vil selvsagt bli kjærkomment for den jevne forbruker. I alle fall for dem som ikke kan svinte over svenskegrensen og hente seg dagligvarer en gang i uken. Det er sikkert noen stemmer å hente der, men det jeg lurer på er om de har sett på helheten i det de nå vil foreslå.

Problematisk argument

Spørsmålet dukker opp fordi Vetle Wang Soleim (H) i Politisk Kvarter hardnakket hevder at våre flyplasser er avhengig av taxfree-handelen, og at den derfor ikke må røres. Problemet med dette argumentet er at en reduksjon av alkoholavgiftene griper direkte inn i Avinors inntekter på denne handelen.

Dette fordi varene du kjøper på taxfree ikke er priset med et gitt påslag (fortjeneste), men ut fra hva tilsvarende varer koster med avgifter. Jevnt over ligger de 20-35% under. Noe som tilsier at Avinors inntektsreduksjon prosentvis vil bli større enn den prosentvise reduksjonen i avgifter.

Mager trøst

Da er det en mager trøst at også eierne av Travel Retail Norway, tyske Gebrüder Heinemann og dagligvarekonsernet Norgesgruppen, også sitter igjen med et litt mindre overskudd.

Prissammenligning av noen tilfeldige varer. Foto: Sammy Myklebust

Intet kalkulator-parti

Frp har aldri vært spesielt opptatt av kalkulatoren, men har lenge vært for å senke avgiftene på alkohol (og sukker).

Noe de i stor grad har begrunnet med hva «folk flest» må ut med, men nå har de også begynt å snakke om hva fellesskapet taper på handelslekkasje.

Da er det temmelig snodig at de er veldig for å behold taxfree-ordningen, for «folk flest» flyr langt mindre enn «andre folk» (eller hva de nå kaller oss som til tider ukependler til jobb i utlandet), og at de ikke bryr seg om at denne ordningen og kanaliserer penger ut av landet.





Folkehelsen - ikke Bibelen

En skulle muligens tro at KrF ville begrunne sin kjærlighet til det de kaller «riktig avgiftsnivå» med noe fra bibelen, men de insisterer på dette på grunn av folkehelsen.

De har tydeligvis ikke fått med seg at hamstring fører til merforbruk.

Den tyske brustesten

Et lite eksempel på dette. For å teste systemet med kjøp av brus fra Tyskland under grensen for merverdiavgift og fortolling, bestilte jeg tre brett med brus. Mine sønner var svært fornøyde, og jeg bestilte en ny forsendelse litt etter at den forrige var ute av våre kjøleskap.

Denne ble som den første plassert i kjøleskapet i boden. Noe som gjør at de for å finne seg en brus måtte gå ned en (eller to) trapper, rusle over terrassen, låse opp boden, finne seg en boks og rusle tilbake. Allikevel fikk jeg raskt tilbakemelding om at de ikke ville at jeg skulle bestille mer.

For mye hverdagsbrus

De mente de to boksene de endte opp med å hente hver dag ble for mye brus i hverdagen. Hvordan er mønsteret for dem som kjøper inn i store mengder ukentlig eller månedlig?

Venstresidens totalfravær

Det er mulig du reagerer på at jeg ikke har nevnt noe om hva venstresiden i norsk politikk vil gjøre med denne handelslekkasjen. Grunnen er enkel. De er rett og slett ikke på banen i denne saken. La oss håpe de etter hvert får øynene opp og vil være med å trekke hjem en del arbeidsplasser.

Det er selvsagt positivt at våre politikere har våknet og vil gjøre noe med vårt galopperende avgiftsnivå, men vi fortjener politikere som ser helheten - og vi fortjener politikere som hører på bransjene de vil endre rammevilkårene for.

- Drep anakronismen taxfree

Juster ned avgiftene, drep anakronismen taxfree og finansier flyplasser på en måte som ikke påvirker folk som aldri reiser.

Sjekk med de som i dag lever av å produsere og selge alkohol før dere endrer vilkårene og tar livet av dem.

Det siste er selvsagt relatert til forslaget om salg av alkohol med høyere alkoholinnhold i dagligvarebutikker.