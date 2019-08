Høyskoleledelsen i Volda ber dekan om å gå av

Ledelsen ved Høgskulen i Volda har bedt dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn om å gå av. Det er imot dekanens vilje, og hun bestrider en omplassering.

Tidligere denne uken ble det avholdt et ekstraordinært styremøte på høgskolen der arbeidsmiljøet ved avdeling for mediefag sto på dagsordenen. Det er avdelingen hvor Rotevatn har vært dekan siden 2016.

Torsdag ble det sendt ut informasjon til alle de ansatte der det fremgår at ledelsen mener det er best om Rotevatn går av, opplyser høgskolens rektor Johann Roppen til Khrono.

En arbeidsmiljøundersøkelse har avdekket at arbeidsmiljøet er dårlig ved avdelingen, og de ansatte skal ha rapportert om misnøye med dekanen.

– Vi har forhandlet med dekanen en tid, men har ikke klart å komme til enighet, sier Roppen til Khrono.

Ledelsen har åpnet for å tvangsplassere Rotevatn dersom forhandlingene ikke fører fram, ifølge Dagens Næringsliv.

Rotevatn har ikke selv besvart DNs henvendelser, men advokaten hennes, Tore Lerheim, bekrefter at det er mottatt et forhåndsvarsel om en midlertidig omdisponering. De er ikke enige i høgskoleledelsens vurdering. Rotevatn bestrider at høgskolen kan omplassere henne med tvang.

– Inntil for få dager siden fikk jeg gjentatte forsikringer fra ledelsen ved Høgskulen i Volda om at jeg hadde deres fulle tillit til å arbeide videre med å bedre arbeidsmiljøet. Det er med beklagelse jeg ser at ledelsen har snudd. Jeg har ikke fått noen forklaring på dette, sier hun via sin advokat.

