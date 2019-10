Huawei-grunnleggeren advarer Norge: - Ikke la press fra USA styre valg av teknologi

Huawei-toppen snakker med nordiske medier for første gang.

- Jeg synes ikke man bør kjøpe varer og tjenester basert på politiske faktorer. Produkter relatert til infrastruktur har lange livssykluser. Hvis du henger etter i begynnelsen, blir det vanskelig å ta igjen forspranget, advarer Ren Zhengfei på spørsmål fra NRK.

Ren Zhengfei er grunnleggeren av kinesiske Huawei, verdens største teleteknologiselskap. De er verdens største leverandør av mobilnettverk foran Ericsson og Nokia. Selskapet har 188.000 ansatte i 170 land, og i første kvartal i år håvet selskapet inn over 500 milliarder kroner.

- Ingen grunn til å frykte Huawei

Det kinesiske storselskapet har det siste året vært i hardt vær. Det hele startet i desember i fjor da Huaweis finansdirektør ble pågrepet i Canada etter en amerikansk arrestordre. Etter pågripelsen ble Huawei svartelistet av president Donald Trump og pekt ut som en sikkerhetsrisiko for vesten.

Statskanalen møter Huawei-toppen - sammen med flere andre nordiske medier - i den økonomiske frisonen Shenzhen på det kinesiske fastlandet. Dette er første gang han lar seg intervjue av nordiske medier. Til NRK sier Ren Zhengfei at Norge som en nær alliert av USA ikke har noen grunn til å frykte Huawei.

Huawei leder an i utviklingen av 5G-teknologi, og er det selskapet som innehar flest patenter i forbindelse med teknologien - hele 20 prosent av dem. 5G er en teknologi for femte generasjons mobiltjenester, og det er en etterfølger til 4G, 3G og 2G.

Nå står 5G-kontraktene rundt om i verden, og særlig i Europa, i spill. Tirsdag 8. oktober i år ble det kjent at Telia vraket Huawei til fordel for Ericsson, som nå skal bygge Telias 5G-nettverk i Norge.

Mener Norge vil bli taperen

Huawei-grunnleggeren mener 5G er en del av en ny industriell revolusjon, og mener Norge og de andre nordiske landene vil bli taperne i denne revolusjonen om de gir etter for politisk press.

– Operatører tar egne valg. De må ta hastighet med i betraktningen, fordi hastighet er avgjørende for sosial fremgang. Under den forrige industrielle revolusjon var Europas tog og dampskip raskere enn Kinas hest og vogn, så Europa utviklet seg raskere enn Kina, sier Zhengfei til NRK.

Bare dagen før nyheten om Telias 5G-valg sprakk advarte statssekretær Thomas McDermott i USAs departement for innenlandsk sikkerhet Norge mot å bygge 5G-nettet med Huawei. Advarselen kom i forbindelse med et besøk til NUPI.

– Risikoen for at utenlandske selskaper kontrollert av antidemokratiske regimer skal kunne levere 5G for å samle enorme mengder data om våre borgere eller å kunne stanse kritiske nettverk på en fremtidig dato de selv velger, er ganske enkelt uakseptabelt, sier han

Huawei har på sin side hele veien avvist de amerikanske anklagene.

Telenor har foreløpig ikke valgt leverandør for deres 5G-nettverk i Norge.