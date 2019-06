Huawei-sjefen i Norge: - En katastrofe om vi stenger hverandre ute

Verdens nest største mobilprodusent snakker ut om handelskrig og teknologikonflikt.

FORNEBU (Nettavisen Økonomi): I et romslig møterom i et passende anonymt lokale blant forretningsbyggene på Fornebu møter Nettavisen Økonomi Lucas Tan, administrerende direktør for Huawei Technologies Norway. Vi møter også Jianping Tang, som leder «device business» i Norden og tre kommunikasjonsansatte, inkludert en tolk. Tan snakker engelsk, men får bruk for tolken i løpet av intervjuet, skal det vise seg.

Huawei har vært i hardt vær det siste året, tross rekordomsetning og en imponerende posisjon som verdens nest største mobiltelefonselskap - Huawei begynte med mobiltelefoner i 2012.

Før vi kommer i gang med samtalen på Fornebu, får Nettavisen en presentasjon av den kinesiske mobil- og telegiganten som ikke overraskende tegner et flatterende bilde av selskapet.

Det er særlig lederskapet i utbyggingen av 5G-teknologi som understrekes i presentasjonen. Huawei viser også et Trump-sitat i deres favør: presidenten har nemlig nylig uttalt at man kanskje kan finne en egen løsning for Huawei.

Som kjent har USA stengt ute Huawei fra 5G-utbyggingen. Men konflikten eskalerte for alvor først i mai, da Trump-administrasjonen innførte restriksjoner som i tillegg til den økte tollen på varer forbyr amerikanske teknologiselskaper å levere teknologi til kinesiske teleselskaper. Dermed rammes Huawei både som mobil- og pc/nettbrettprodusent og som leverandør av mobilnettverk. Situasjonen er fortsatt fastlåst.

Les også:

- Huawei er sjanseløse uten vestlig teknologi

Huawei spår salgssvikt i utlandet

PLAN B: - Hvis USAs regjering ikke endrer sin posisjon, er vi klar til å utvikle vårt eget operativsystem. Så det er plan B, sier Lucas Ran, norgessjef i Huawei. Foto: Morten Solli (Nettavisen)





- Vi vil ha et åpent system

- Hvordan ser du for deg den teknologiske balansen fremover, dersom handelskrigen blir en permanent situasjon?



- For oss er det viktig at teknologien er til fordel for befolkningen og uten grenser. Derfor trenger vi å jobbe sammen. Det er svært viktig at vi har et åpent system, at ekspertene jobber sammen. Amerikanske selskaper vi har samarbeidet med ønsker også dette. Dagens verden er global. Vi må samarbeide for å dra fordelene av det i fellesskap.

- Men hvis handelskrigen fortsetter blir det mindre tilgang til den amerikanske teknologien dere har integrert i deres produkter?

- Vi vil samarbeide med alle - dette er vårt prinsipp. Så langt det lar seg gjøre. Jeg kan ikke si så mye om handelskrigen. Men vi er tett sammenknyttet i dagens verden.

- Bør ikke være politisk

Under intervjuet omtalte Tan at Nokia og Ericsson har tegnet store 5G-kontrakter i Kina. Det eksemplifiserer denne kinesiske åpenheten, mener han.

- Jeg tror det var snakk om kontrakter for over ti milliarder dollar.

Kontraktene han sikter til er delleveranser til China Mobile - med en samlet verdi på 1 milliard dollar for de nordiske teleselskapene, ifølge lightreading.com som siterer kinesiske medier. Huawei fikk den andre halvparten av de samme delkontraktene.

Mye penger, men ikke i 5G-sammenheng. For eksempel kan det koste Storbritannia om lag 80 milliarder kroner bare i ekstrakostnader dersom Huawei ikke får være leverandøri det kommende britiske 5G-nettet. Selve utbyggingen er langt dyrere.

- Hvordan ser du på skepsisen til å implementere Huaweis 5G-teknologi i mange vestlige land på grunn av hensyn til nasjonal sikkerhet?

- Sikkerhet er veldig viktig. Det forstår jeg fullt og helt. To prosent av våre investeringer i forskning og utvikling går til sikkerhet i produktene. Men vi ser også at det er ulike interessenter med ulike roller. Styresmaktene lager lover og reguleringer, industrien utvikler standarder og bygger et robust nettverk. Så må hele industrien jobbe sammen om sikkerheten og møte utfordringene. Det bør ikke være et politisk spørsmål, men et teknologispørsmål, og brukt riktig, kan teknologien redusere risikoen.

EN VARSLET KATASTROFE: - Vesten er avhengig av vår teknologi også. Det er en katastrofe om vi en dag ikke kan bruke deres teknologi og hverandres teknologier, sier Lucas Tan, adm.dir. i Huawei Norge. Foto: Morten Solli (Nettavisen)





- Det er en stor avhengighet av vestlig kjerneteknologi i deres produker, uavhengig av handelskrigen. Hvordan vil dette forandre seg? Vil kinesiske selskaper som Huawei utvikle sin egen kjerneteknologi?

Før Tan svarer her, slår han om til mandarin og snakker en stund med tolken før hun presenterer svaret:

- Vi synes ikke at teknologien skal ha landegrenser. I dagens teknologiverden bør alt være delt og åpent for alle. Globalt har vi mer enn 87.000 patenter.

- Vi er ikke bare avhengige av Vesten, Vesten er også er avhengig av oss. Hva om amerikanerne slutter å la oss bruke deres teknologi, og vi gjorde det samme mot dem? Det ville vært en katastrofe.

- Jeg sier ikke at det vil skje. Men i dag er vi avhengige av hverandres teknologier og patenter. Hele teknologiverdenen er dypt sammenknyttet. Hvis situasjonen du beskriver skulle skje, vil det bare ramme sluttbrukerne. Og husk, USA er ikke hele Vesten, vi har fortsatt et godt forhold til Europa.





- Men tilbake til spørsmålet. Vil Huawei utvikle sin egen kjerneteknologi, ja eller nei?

Nye runder med mandarin, før Tan selv sier:

- Hva er den egentlige betydningen av dette spørsmålet?

- Det er ikke et komplisert spørsmål? Hvis den amerikanske teknologien ikke lenger skulle være tilgjengelig for kinesiske selskaper - hva skjer da? Får vi da en parallell utvikling av liknende kjerneteknologi i Kina? Hvordan vil dere løse en slik situasjon?

Tolken svarer:

- Vi vil igjen underestreke vårt eget ståsted her. Vi ønsker å vektlegge samarbeid. Vi tror at teknologiverdenen vil dra fordel av samarbeid - det er hovedgrunnen til at teknologien har utviklet seg så raskt de siste tiårene.

Nye samtaler på mandarin.

- Men hvis det skulle skje, har vi en strategi for dette som vi har planlagt i mange år. Vi har en plan B.

På epost en dag senere forklarer Tan mer om plan B.

P30: Huaweis konserndirektør for konsumentprodukter, Richard Yu, viser fram de nye Huawei P30 i Paris i mars 2019. Google har lovet produkrtstøtte for P30. For kommende modeller er ikke gitt garantier. (AP Photo/Thibault Camus) Foto: Thibault Camus (AP)

Google og fremtiden

Siden Huaweis mobiltelefoner benytter operativsystemet Android, er selskapet avhengig av et godt samarbeid med Google. Google-appene og appbutikken Google Play utgjør selve økosystemet i telefonene. Men dersom restriksjonene innført av Trump-adminstrasjonen opprettholdes, må Google avvikle samarbeidet.

- Hvorfor skal forbrukerne stole på at de fortsatt vil ha tilgang til Android-apper i fremtiden, nå som Google har trukket seg ut av samarbeidet med Huawei?

- Google har kommet med en erklæring om at ting blir som før for alle sluttbrukere. De vil fortsette å støtte eksisterende produkter i markedet. Så brukerne trenger ikke å være redde for det. Vi er tilbake på normalt nivå nå, og takker alle brukerne for deres støtte.

Tan og hans kolleger nevner flere ganger et “Google-statement”. Da vi etterspør en referanse i etterkant, får vi tre ulike lenker, to til erklæringer fra Huawei og en Android-tweet.

Tan sendte denne lenken med spørsmål og svar på en Huaewei-side. PR-talsmann Ganer sendte denne lenken til en annen Huawei-side, som omhandler status i Google-spørsmålet mer direkte:

Erklæringen her gjelder eksisterende Huawei-produkter, altså de som er ute i markedet, ikke fremtidige modeller. Der skriver Huawei: «Huawei vil fortsette å levere sikkerhetsoppdateringer og kundeservice til alle eksisterende smarttelefoner og nettbrett fra Huawei som er solgt - eller på lager - globalt» (vår utheving, red.anm)

I samme erklæring siteres Google på dette: «For brukere av våre tjenester vil Google Play og sikkerhetsbeskyttelse fra Google Play Protect fortsatt fungere på eksisterende Huawei-enheter». (vår utheving, red.anm)

Senere sender Tan enda en lenke, nå fra Android - meningsinnholdet er omtrent det samme: eksisterende Huawei-produkter støttes fortsatt.

Plan B

Men ifølge en artikkel i Techradar er det fortsatt høyst usikkert hva slags tilgang Huaweis programvareutviklere vil få til Googles nye versjoner av Android-operativsystemet og tilhørende produkter dersom restriksjonene består.

Appbutikken Google Play og nettleseren Chrome bygger på en videreutviklet versjon av den åpne programvare-plattformen Android. Ett scenario, ifølge Techradar, er at Huawei utvikler sin egen versjon av Android, den åpne plattformen - den skal ha arbeidsnavnet «HongMeng».

At dette en del av “plan B”, bekreftes av Huawei i etterkant. Tan utdyper hva han mener med Plan B i en epost:

«Vi er fortsatt optimistiske når det gjelder den amerikanske Trump-administrasjonens holdning her og håper de vil la oss videreføre det utmerkede samarbeidet vi har hatt med Google og Android og så videre. Men hvis USAs regjering ikke endrer sin posisjon, er vi klar til å utvikle vårt eget operativsystem. Så det er plan B», sier Tan i eposten.

AVHENGIG AV VESTEN: En fabrikkansatt ved produksjonslinjen Huawei P30-telefonen ved Songshan Lake Manufacturing Center in Dongguan i Guangdong-provinsen. Det vil være katatrofalt om vestlig teknologi ikke blir tilgjengelig for Huwaei og kinesiske selskaper, og omvendt, mener Lucas Tan, Huaweis adm.dir. i Norge. 2019. REUTERS/Jason Lee Foto: Jason Lee (Reuters)

- Vi er hvitere enn hvite

Om de gjeldende restriksjonene får slike konsekvenser, er imidlertid usikkert. President Trump hintet i en uttalelse tidligere i juni at man kanskje kan ordne en egen avtale for Huawei. Den kinesiske giganten er en de største innkjøperne av teknologi fra de store teknologiselskaper som Intel og Qualcomm.

- Hvorfor skal vi stole på Huawei påstand om at selskapets bånd til styresmaktene Kina ikke har betydning for sikkerhetsbekymringene knyttet til 5G-nettet?

- Vi er enige i at sikkerhet er avgjørende for 5G-spørsmål. Sikkerheten rundt 5G gjelder for alle land og interessenter, ikke bare ett land eller ett selskap. Som teknologiselskap etablert i Kina må vi være hvitere enn hvit på dette feltet. Vi må gjøre mer for å bevise at vi har god sikkerhet. Derfor har vi åpnet transparens-sentre i Storbritannia, Tyskland, og også i Norge. Antakelig bygger vi det sikreste nettverket i verden.

- Det er mange som bruker nettverket, og mange som passer på hvis noe skulle være galt. Våre inntekter har økt kraftig de siste årene, så det vil bare slå tilbake på oss. Vår kunder stoler på oss og støtter oss.

- Får vi en hevn fra Kina i handelskrigen?

- Jeg kan ikke si så mye om handelskrigen. Dette er bare USA mot oss. De representerer ikke hele den vestlige verden. Det er en global verden, så vi må samarbeide for å tjene på globaliseringen.





Norsk oppsving etter nedtur

Huaweis norske representanter fortalte oss at det har vært en ny oppsving i salget av Huwaei-mobiler fram mot sommeren, etter en bølgedal i mai, da boikott-nyheten kom.

I august kommer Huaweis første 5G-telefoner.

- Norge er et viktig marked for oss. Vi skal ha de mest innovative produktene på markedet, og det gjelder fortsatt, sier Anders Bigseth, kommunikasjonsansvarlig for Huaweis forbrukerprodukter i Norge.

Etter intervjuet tok vi kontakt med den største elektro-kjeden i Norge, Elkjøp, om hvordan kundene har reagert på det som har skjedd.

- Etter nyheten om Huawei spredde seg i april, opplevde vi en nedgang i telefonsalget og PC-salget etter få dager. Salget har tatt seg godt opp igjen, uten at jeg kan gå inn på spesifikke tall, sier Madeleine Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp.

Hun forteller kunder hadde spørsmål om eksisterende produkter kom til å slutte å virke.

- Disse bekymringene ble fort borte, da vi har vært nøye med å presisere at eksisterende modeller ikke er berørt, sier Schøyen Bergly.

Eksisterende modeller. Så vil tiden vise hvordan de neste generasjonene Huawei-telefoner vil se ut på innsiden.