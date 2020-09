Hudfletter demonstranter: – Bortskjemte pøbler

– En gjeng fjols som tror de er Ghandi, sier Høyre-politiker Peter Frølich.

Det vakte kraftige reaksjoner da mandag morgen i Oslo ble preget av aktivister fra Extinction Rebellion, en miljøorganisasjon som tar i bruk sivil ulydighet for å fronte klimasaken.

Etter de lenket seg fast for å blokkere trafikken i Fredriks gate, en av hovedfartsårene i Oslo sentrum, måtte politiet rykke inn og fjerne demonstrantene.

Om lag 70-80 demonstranter deltok i demonstrasjonen, og mange av dem lenket seg fast til hverandre. 32 personer ble pågrepet av politiet.

POLITI: Mye politistyrker måtte til for å fjerne demonstrantene som blokkerte veien i Oslo sentrum. Foto: Halvor Ripegutu

– Bortskjemt

– Dette er bortskjemte pøbler og yrkesdemonstranter, sier Høyre-politiker Stefan Heggelund.

Han mener organisasjonen ikke har peiling på klimapolitikk, og gjør livet surt for vanlig folk.

– Vi har sett dem i andre land gjøre hærverk og lenke seg fast. Nå er de kommet til Norge, og dette skaper irritasjon for vanlige folk som bare ønsker å komme seg på jobben, sier Heggelund til Nettavisen.

REAGERER: Stortingsrepresentant Stefan Heggelund mener miljøorganisasjonen ikke har peiling på klimapolitikk. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Heggelund representerer Oslo på Stortinget for Høyre, og er klimapolitisk talsmann for partiet. Han mener organisasjonen ødelegger for klimasaken.

– De kan ikke noe om klimapolitikk. Det er et hav av forskjell mellom dem og klimastreikende ungdommer. De deltar i debatter, kommer med forslag og argumenterer, sier han.

Organisasjonen selv beskriver seg som «en internasjonal og upolitisk bevegelse som bruker ikkevoldelige direkte aksjoner og sivil ulydighet for å få myndighetene verden over til å reagere på klimakrisen og den økologiske krisen»

– Fjols

Han får støtte av partikollegaen fra Vestlandet, Peter Frølich.

– Her står hardtarbeidende folk opp om morgenen for å gjøre en innsats. Så blir de stanset av en gjeng med fjols som ligger i gaten og tror de er Ghandi, sier Frølich til Nettavisen.

Høyre-mannen mener folk som er blitt forulempet av demonstrantene bør sende regningen til dem.

IRRITERT: Peter Frølich mener demonstrantene er en gjeng med «fjols». Foto: Therese Lerøen

– De fleste trekker vel bare på skuldrene av disse folkene, og det er like greit. Men om noen har gått på et stort økonomisk tap på grunn av aksjonene, for eksempel mistet et fly eller tapt en leveranse, så oppfordrer jeg om å sende regningen til aksjonistene, sier han.

– Sitter på ræva

Frps klimapolitiske talsmann, Jon Georg Dale reagerer også på klimaaktivistenes metoder.

REFS: Frp-politiker Jon Georg Dale refser demonstrantene for å «sitte på ræva», mens vanlige arbeidere er på jobb. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

I et innlegg på Facebook skriver han:

– På banneret skriver disse folkene «beklager bryderiet, men vi prøver å redde verden». Kan noen være så greit å fortelle denne gjengen at verden aldri kommer til å bli reddet av folk som sitter seg på ræva, og lenker seg fast midt i arbeidstiden.

– Mens disse folkene bruker politiets ressurser på å rydde opp i dette tøvet, er norske industriarbeidere på jobb og betaler skatt for å finansiere dette. Godt at politiet rydder opp! ≤